Proljetna ‘pobjeda’ u borbi s koronavirusom pretvorila se u jesenski poraz znanosti i trijumf laži i demagogije

U samo nekoliko mjeseci Hrvatska je prešla put od pobjednice do gubitnice u bitki protiv virusa, ali moramo imati na umu da je proljetna pobjeda ionako bila samo prividna, kreirana isključivo za političke potrebe vladajućih, dok je jesenski poraz itekako stvaran. Na proljeće smo se ponadali kako smo u odnosu na mnoge neusporedivo bogatije i uspješnije zemlje ipak imali sreće, a to je, priznat ćete, rijetkost.

U zdravstvenoj krizi bez presedana kakva svijet pogađa jednom u nekoliko generacija, hrvatska je politička vrhuška, naivno smo pomislili, upravljanje odlučila prepustiti upravo onima koji će se s takvom krizom znati nositi! To su, naravno, epidemiolozi i stručnjaci, bez obzira na to što politika uvijek dolazi na kraju. Činilo nam se i kako je baš to glavni razlog zbog kojeg smo tada bili neočekivano uspješni, među najboljima u Europi, a danas smo među najgorima. Sjetimo se samo da je tada premijer Andrej Plenković svjesno prepustio glavnu riječ stručnjacima i liječnicima, a tada smo i ministra zdravstva Vilija Beroša ponajprije percipirali kao sposobnog stručnjaka i liječnika, a tek potom kao ministra i političara.

Činilo nam se u tom trenutku da se mala Hrvatska ipak nekako othrvala toksičnom utjecaju raznih skeptika i teoretičara zavjera koji su okupirali javni prostor u nekim drugim zemljama, poput Sjedinjenih Američkih Država, gdje su takve ideje prodrle i do glavnog političkog ureda u zemlji – Bijele kuće. Upravo je širenje antiznanstvenog i šarlatanskog diskursa u vrijeme globalne pandemije bila jedna od najpogubnijih karakteristika odlazećeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, zbog čega su Amerikanci proteklih nekoliko mjeseci platili nevjerojatno visoku cijenu u ljudskim životima.

Zemlja na koju otpada samo četiri posto svjetskog stanovništva, koja je usto i najbogatija i najmoćnija zemlja svijeta, ima gotovo 20 posto svjetskih žrtava novog koronavirusa! Iako neki pokušavaju pronaći opravdanje za Trumpa i njegovu administraciju tvrdeći kako je takav rasplet rezultat objektivnih okolnosti na koje administracija nije mogla utjecati, dostupni podaci pokazuju da je to daleko od istine. Za njezino razbuktavanje odgovorna je ponajprije nesposobna i korumpirana Trumpova administracija koja je sustavno umanjivala opasnost od pandemije ignorirajući upute struke i znanosti, što je, naposljetku, i prouzročilo tolike patnje i ljudske žrtve koje je drukčijim pristupom bilo moguće izbjeći.

Naime, nadležne epidemiološke službe u SAD-u imale su spreman plan za takvu pandemiju, no Trumpova ga je administracija odbila aktivirati, što je naposljetku i dovelo do ovakve katastrofe. Drugim riječima, politika je u SAD-u pobijedila struku. Šarlatanstvo je prevladalo nad znanošću, a ludost nad razumom. Trump je iz svoje administracije potjerao znanstvenike, širom otvorivši svoja vrata šarlatanicama poput Paule White-Cain koja je s titulom službene Trumpove duhovne savjetnice postala članica administracije. Trump je istodobno marginalizirao vodećeg američkog stručnjaka za zarazne bolesti Anthonyja Faucija, a nije ga smijenio samo zato što je znao da bi to izazvalo gnjevne reakcije u javnosti, što bi mu naškodilo uoči izbora.

Antiznanstveni pristup ne odnosi se samo na koronavirus, nego i na ostale sfere, od kojih su klimatske promjene za svijet svakako najvažnije i najdalekosežnije. Trump je u tom području učinio sve kako bi dugoročno onesposobio borbu protiv klimatskih promjena, a uoči napuštanja Bijele kuće otpustio je i Michaela Kuperberga, izvršnog direktora programa za istraživanje klimatskih promjena. Na njegovo mjesto imenovao je Davida Legatesa, klimatologa koji ne vjeruje u klimatske promjene. Upravo zbog toga je prvi potez novoizabranog američkog predsjednika Josepha Bidena bio okupljanje tima od 20 znanstvenika kako bi se uhvatio ukoštac s pandemijom i klimatskim promjenama. Biden je obećao povratak znanosti.

U Hrvatskoj pak svjedočimo obrnutom procesu. Nakon prvih nekoliko tjedana, kada smo mislili da znanost i struka doista odlučuju o ključnim koracima u borbi protiv ove pošasti, brzo smo se probudili u hrvatskoj stvarnosti. Sjetimo se one procesije na Hvaru, a onda i otvaranja crkava prije škola, kao i zabrane rada trgovina nedjeljom. Sve su to bili dokazi da politika i vladajuća stranka uzvraćaju udarac, iako je, svjesni smo, prevlast struke i znanosti nad politikom od početka bila samo velika iluzija. Ubrzo smo shvatili i da Nacionalni stožer nije stručno tijelo koje se rukovodi isključivo objektivnim stručnim kriterijima neovisno o politici izvršne vlasti nego političko tijelo koje mora slušati Vladu.

Danas vidimo i da su i epidemiolozi u Hrvatskoj stranački određeni, što svjedoči o dubokoj kontaminiranosti svih sfera hrvatskog društva. Hrvatska je i dalje nedovršena demokracija jer je autonomna i kritična znanstvena i akademska zajednica jedan od temelja demokratskog društva, što se najbolje potvrđuje u razdobljima poput aktualne zdravstvene krize.

Hrvatska je danas poprište manipulacija i dezinformacija, i to baš u trenutku kada se pronalaskom cjepiva pojavljuje tračak nade u skori kraj ove noćne more i u ponovni trijumf znanosti i ljudske inovativnosti nad lažima i demagogijom. Parlamentarni zastupnici koji sebe smatraju intelektualcima zahtijevaju jednak tretman u javnom prostoru za ljude koji, unatoč svom akademskom obrazovanju, šire dezinformacije o koronavirusu umanjujući opasnost od posljedica zaraze. Na društvenim se mrežama masovno šire neistine o novim cjepivima, što vodi u kaos oko cijepljenja.

Istodobno se urušava naš zdravstveni sustav, što pak svjedoči o tome da su vladajući ozbiljno kasnili s uvođenjem strožih mjera, čime je ponovno zanemarena znanost, ovaj put ekonomska, s obzirom na to da i listopadska analiza Međunarodnog monetarnog fonda govori o tome da je efikasnije zaustavljanje širenja epidemije, odnosno uvođenje zloglasnog lockdowna, ekonomski opravdanije i bolje od blagih i zakasnjelih mjera.

Neuspjeh vladajućih tako postaje i zdravstveni i ekonomski, a sadašnji epidemiološki kaos svjedoči da je Plenkovićeva Vlada u drugi val epidemije ipak ušla nepripremljena, za što je nemoguće pronaći racionalno objašnjenje, a ta neshvatljiva strateška pogreška sigurno povlači za sobom i političku odgovornost. Jer kao što je Vlada odgovorna za sve što je napravila, dakako da je odgovorna i za ono što nije učinila, a trebala je.

