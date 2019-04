Projekt neće sam od sebe krenuti jer je proglašen strateškim

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske je donesen, ali očito je, kao i mnogi drugi zakoni kod nas, ostao samo mrtvo slovo na papiru. Projekti uvršteni na listu strateških nemaju baš neke koristi od toga. Tako se nisu ubrzale administrativne procedure koje su označene kao najveća prepreka u njihovoj pripremi i provedbi, odnosno izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, rješenja o zahvatu u okoliš i dalje se predugo čekaju, a jedan od razloga je to što premalo ljudi radi u katastarskim uredima, gruntovnicama, uredima državne uprave...

Oni koji su zaposleni u tim uredima moraju rješavati složene projekte poput gradnje pruga. Ta administrativno-birokratska hrvatska zavrzlama traje predugo, a posljedica toga je usporavanje realizacije projekata koji su sufinancirani iz fondova EU. A to bi moglo onda dovesti do toga da ostanemo bez tog novca. Situacija je vrlo ozbiljna. Stoga je potrebno pod hitno ubrzati te procedure jer je nedopustivo da se na lokacijsku dozvolu za projekte vrijedne stotine milijuna eura čeka i po 15 mjeseci. I kad investitori napokon raspetljaju to zapetljano birokratsko klupko i dobiju sve potrebne dozvole, slijedi još jedan dugotrajan proces - nadmetanje za izvođače radova.

Ti natječaji znaju potrajati više od godinu dana jer se svatko može žaliti na natječajnu dokumentaciju, a takve žalbe onda zaustavljaju cijeli postupak. Kad se napokon otvore ponude, slijedi komplicirana procedura njihova ocjenjivanja, a kad se napokon donese odluka o odabiru, slijede žalbe onih koji nisu prošli. Rješavanje tih žalbi onda potraje nekoliko mjeseci. No potpis ugovora, kad napokon do njega dođe, ne znači kraj mukama s realizacijom tih projekata. Hrvatski građevinski sektor se osuo, sve je veći problem naći radnu snagu općenito u Hrvatskoj, a pogotovo u građevini. Tako da uvijek postoji mogućnost da kad radovi napokon i krenu, stanu jer nema ih tko izvoditi. Hrvatski problem s realizacijom strateških projekata stoga se ne može riješiti, što se već i pokazalo u praksi, pukim donošenjem zakona i liste na kojoj su oni pobrojani.