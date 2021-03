'Profesore' Milanoviću, jesu li namješteni natječaji kazneno djelo ili nisu?

Nakon što je Ustavni sud svojom odlukom poručio predsjedniku Zoranu Milanoviću da može predložiti samo kandidata koji se temeljem zakonske procedure odazove na jedan od, ako treba i više javnih poziva, nije mu sjela ni poruka predsjednika Ustavnog suda dr. sc. Miroslava Šeparovića: "Ako su javni natječaji, oglasi pa i javni pozivi možda i namješteni, to nije razlog da se oni ukinu nego da demokratska kontrola omogući da se izaberu najbolji kandidati".

Predsjednik Milanović je na to ponovio svoju lekciju od prije mjesec dana kad je "podučavao" premijera. Sada je ustavnim sucima preko Facebooka poput strogog učitelja poručio: "Ni to niste naučili. A namještanje natječaja je kazneno djelo. Za sve...".

Međutim, "profesor" Milanović ima problem. Prije niti dva mjeseca kad je izbila afera s lokalnim čelnikom HDZ-a Žarkom Tušekom, koji je snimljen dok je nudio neovisnom Viktoru Šimuniću javnu funkciju za pomoć u rušenju SDP-ova čelnika, podučavao je posve drugačije: "Neka ukinu javne natječaje, neka ljudima ne mažu oči. Zna se vrlo dobro kako se na ta mjesta dolazi. Ali to izjednačiti s kaznenim djelom!? Ne. Branit ću pravo političara da budu budale. To je prostor politike, to nije trgovina utjecajem, to je javna odgovornost i javna služba i zna se kako se na ta mjesta dolazi.".

"Profesore" Milanoviću, jesu li onda namješteni natječaji kazneno djelo ili nisu?

