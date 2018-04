Produljiti radni staž mogu, ali ne i srezati namete

Nacionalni program reformi ni ove godine u sebi ne sadrži prijedloge za dubinske izmjene državnog sustava, već se svodi na niz mjera kojima će se nastaviti inkrementalni pristup upravljanju sustavom. Pozitivna je stvar da smjer promjena kreće od jake države i visoke regulacije i tereta prema manjoj, jednostavnijoj, efikasnijoj državi s manjim porezima i manjim utjecajem na gospodarstvo, ali negativno je da se te promjene događaju presporo.

Predložene izmjene pomoći će poduzetnicima i građanima na svakodnevnoj razini, ali ne dovoljno da to dovede do značajnijeg poticaja rastu gospodarstva. Uostalom, svjedoči to i Plan konvergencije i sve procjene svjetskih institucija o rastu BDP-a u Hrvatskoj koji će se usporavati u iduće tri godine. Nedostatak ambicioznosti može nas skupo koštati jer će nam godine “debelih krava” ponovno proći a da nismo napravili jači iskorak. Svjetsko gospodarstvo raste po rekordnim stopama, regionalno gospodarstvo može nas pogurati, ali za to bismo trebali napraviti ipak malo jači iskorak. Vlada tek načelno spominje pripremu za porez na nekretnine, a zapravo je to i jedina dubinska promjena koju nudi jer je upravo priprema cijelog sustava pretpostavka da se uvede takav porez koji omogućuje da se jače rastereti rad i poduzetništvo. Sličan bi pristup trebao biti i u reformi javne uprave i izmjenama teritorijalnog ustroja, kojem nema spomena.

Ocjene službenika neće donijeti promjene sustava koje će primijetiti građani i poduzetnici, a to znači da neće primijetiti ni reformu. Poduzetnik i građanin kao korisnici javne usluge koju plaćaju direktno iz svojih primanja i prometa žele nagle promjene, žele zainteresirane službenike i nemaju više, nakon desetak godina nečinjenja, strpljenja čekati na spore i postupne korake prema upravi kakvu smo već sada zaslužili. Ako Vlada može promijeniti rok primjene kasnijeg odlaska u mirovinu u jednoj godini, onda se od nje očekuje da brzo smanji parafiskalne namete, provede investicije i uredi javnu upravu.