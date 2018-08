Pritisak Vladimira Putina na Europsku uniju

Nije bez razloga ruski predsjednik Vladimir Putin izabrao, početkom lipnja ove godine, izložbu slika starih majstora u muzeju povijesti umjetnosti u Beču da govori o odnosima Rusije i zemalja Europske unije. Kazao je kako su sankcije koje je EU uveo Rusiji nakon što je Moskva anektirala Krim štetne za sve.

To putovanje bilo mu je prvo nakon što je dobio i četvrti mandat, mjesec dana prije nego što su Austrija i premijer Sebastian Kurz preuzeli predsjedanje EU. Ustvrdio je da se glede ukidanja sankcija stvari kreću nabolje (uz Kurza je za ukidanje sankcija Rusiji i čelnik Lige Salvini koji je sada potpredsjednik vlade) i kako bi se postupno moglo doći do njihova potpunog ukidanja.

Optimist je zato što su Gazprom i austrijska tvrtka za energetiku OMV potpisali sporazum o opskrbi Austrije plinom do 2040. godine. Nadalje, tu je i plinovod Nord-Stream 2 koji će kroz Baltičko more zaobići Ukrajinu i izravno povezati Rusiju s Njemačkom i ostalom Europom. To su poslovi, ali Putin (premda to niječe) potkopava EU potporom antisistemskim desničarskim strankama u europskim državama.

U tome ima i saveznika, američkog predsjednika Trumpa. Obojica misle da će nestankom EU, Rusija i SAD opet odlučivati o svemu.

Moskva i Washington gledaju na Europu kao na tržište za plasman svoga plina. Lakše je Putinu izvoziti plin u zemlje EU nego Trumpu jer je ruski plin jeftiniji i dolazi plinovodima, a američki bi dolazio brodovima.

Pod ruskim su utjecajem već neke europske države na čelu s Mađarskom. Pod pretpostavkom da se EU raspadne, najviše bi zaradio Putin jer bi mogao imati veći utjecaj na pojedine zemlje, ponajviše na zemlje Višegradske skupine, Mađarsku, Češku, Slovačku i Poljsku, ali na potonju nešto manje jer se Rusi i Poljaci ne trpe, kao i na Balkan pa i Njemačku.

Ako i ne uspije u razbijanju EU, nije važno, politiku će i dalje voditi tako.

