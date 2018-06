Prijenos raspada SDP-a uživo ćemo gledati bar do jeseni

Najveća oporbena stranka doslovce se raspada u prijenosu uživo. Članovi vodstva SDP-a, saborski zastupnici, ugledni gradonačelnici i ljudi s terena pozivaju šefa da odstupi, a piše se i peticija za njegovo smjenjivanje. Pokret otpora svakim danom dobiva sve više pristaša, ali i konkurenciju. Osmero SDP-ovih gradonačelnika napisalo je svoje pismo.

I oni su za promjenu, ali ne na način kako to rade Siniša Hajdaš Dončić i Peđa Grbin. Na potezu je sam Davor Bernardić koji je unatoč svim šamaranjima, kritikama i poniženjima bez komentara. Ne saziva ni sjednicu Predsjedništva ni Glavnog odbora da vidi ima li njihovu potporu, kao što je učinio lani u rujnu kada je prvi pokušaj puča propao. Tada nije dopustio tajno glasovanje, sada se boji i javnog. Ne pada mu na pamet ni da sam ode, za fotelju će se boriti i rukama i nogama. Dosad je u tome bio vrlo uspješan. U kojem bi smjeru rado krenuo jasno je iz poruka političkog tajnika Davorka Vidovića koji poziva na kažnjavanje pučista. Neki vjeruju i da bi se izbacivanjem iz stranke glavnih kolovođa situacija smirila i da je strah najbolja metoda kroćenja. Ali to je i velik rizik. Iza Hajdaš Dončića i Peđe Grbina stoji više stranačkih organizacija, ne radi se više samo o pojedincima. Osim toga, što ako znatan dio zastupnika na takvu metodu zaprijeti ostavkama u Saboru?

Nekako je najizglednije da će takva situacija potrajati barem do jeseni. Do tada bi i Ranko Ostojić mogao postati šef dalmatinskog SDP-a, a Gordan Maras se konsolidirati u Zagrebu, nakon čega bi pritisci na Bernardića mogli biti još snažniji. Kako god bude, agonija SDP-a neće tako brzo završiti niti za to postoji dobro rješenje. Jedino moguće su što skoriji izbori i za šefa, i za vodstvo, i za Glavni odbor. No, ni to ne bi bila garancija spasa. SDP je stranka ispražnjena od sadržaja. Kome se oni obraćaju nije jasno ni njima samima. Devet godina jedini im je sadržaj bio Zoran Milanović. I jedini način da se krene naprijed je da nova ekipa stranku počne graditi gotovo od nule. Koliko je to vjerojatno?