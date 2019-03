'Klima u gradu te se počinje mijenjati. Još se gleda jesi li za Mlade ili za HDZ...'

Vrgorčani, koji od svih hrvatskih građana najviše izlaze na izbore, nedavno su birali članove vijeća mjesnih odbora. Očito im nije dosadilo jer na tzv. komunalne izbore, na kojima je u državi izlaznost u prosjeku od pet do 15%, izašlo je čak 41% od upisanih 5509 birača. Uvjerljivu pobjedu odnijela je Nezavisna lista mladih (NLM) gradonačelnika Ante Pranića.

Od 27 mjesnih odbora pobijedila je u 16, ostale nezavisne liste koje podržava NLM osvojile su vlast u još četiri, HDZ je dobio šest, a SDP je osvojio većinu u samo jednom odboru. Zanimljivo je i to što je HDZ izišao na izbore samo u sedam mjesnih odbora, a na prošlim izborima bio je na vlasti u većini, dok je SDP imao listu samo u Draževitićima gdje je pobijedio. Na izbore su izašli gotovo svi Vrgorčani s kojima smo razgovarali u gradu, ali samo pristaše NLM-a imaju volju otvoreno reći što misle. Ostali su svoja mišljenja, uglavnom kritička, iznosili jedino anonimno. I na prvi pogled jasno je da je politička podijeljenost izražena. Neprijateljstvo između HDZ-ovaca i pristaša NLM-a i dalje je vidljivo.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Izašao sam na izbore, a velika je izlaznost jer su ljudi željeli dati podršku Mladima koji su, otkako su došli na vlast, izazvali dugo očekivane promjene – kaže Josip Miletić koji ne krije da je njegova opcija pobjednička. Na pitanje što se promijenilo otkako je Nezavisna lista mladih na vlasti, on kaže da se promijenilo sve.

– Gospodarska zona Ravča radi, potiče se veća proizvodnja naše poznate vrgoračke jagode, turizam se budi, ljudi počinju dolaziti... Međutim, klima u gradu tek se počinje mijenjati. Još uvijek se gleda jesi li za Mlade ili si za HDZ, čak i u privatnim kontaktima. To se još nije promijenilo, ali nadam se da hoće – kaže nam Josip Miletić. Dok hodamo gradom otkrivamo i u kojim se kafićima okupljaju pristaše Mladih, a u kojim HDZ-ovci. SDP kao da je ispao iz igre. Nezavisna lista mladih na vlasti je u Vrgorcu od izvanrednih izbora 2016. kada su konačno smijenili dugogodišnju vladavinu HDZ-a. To im nije bio prvi pokušaj. Na izborima 2015. Pranića je HDZ-ov Rudolf Grljušić pobijedio za samo šest glasova. Ali, izdržao je do ožujka 2016. kada mu je pao proračun. I na redovitim lokalnim izborima 2017. vodila se žestoka politička bitka između Nezavisne liste mladih i HDZ-a. Pranić je potvrdio nadmoć, a HDZ je dobio snažan udarac od kojega se, izgleda, do danas nije oporavio.

Predsjednik vrgoračkog HDZ-a Željko Primorac tada je dao ostavku i imenovan je povjerenik Zdravko Primorac koji još nije organizirao stranačke izbore za gradsku organizaciju. Gradonačelnik Pranić, inače i saborski zastupnik Mosta, očekivano je zadovoljan. – Nismo očekivali ovoliku izlaznost, čak nismo radili ni ozbiljnu kampanju, nismo održali nijedan predizborni skup niti zalijepili ijedan plakat. Iznenadila nas je izlaznost u pojedinim mjestima i visok postotak glasova, posebno kad znamo koje smo nepopularne poteze morali povući da promijenimo stanje iz temelja nakon godina nereda i nerada – kaže Pranić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pao je i centar

– HDZ je imao taktiku tako što je istaknuo svoje liste samo tamo gdje je znao da se može nadmetati s Nezavisnom listom mladih, a tamo gdje su naše utvrde nije išao s listama, a da jest, izlaznost bi bila veća, ljudi bi bili motiviraniji – kaže Pranić. – Mi smo kao NLM osvojili gotovo 52%, a ako uključimo nezavisne liste koje smo podržali, to je 57% na razini cijelog Vrgorca. Mi smo strategiju razvoja grada Vrgorca usvojili na sjednici Gradskog vijeća čim su nam građani dali povjerenje i nastojimo je provoditi u djelo. Nekima smjernice ne pašu kada je riječ o smanjenju administracije i određenih reformi što se tiče gradskih tvrtki, a nekima pašu što se tiče razvojnih projekata. Kada se sve to nivelira, ljudi izađu na izbore i daju vam podršku. Imamo jasan smjer razvoja Vrgorca, a bezidejnu politiku lutanja zamijenili smo strateškim projektima koji imaju jasan hodogram – elaborira Pranić.

Vrlo je ponosan što su osvojili centar Vrgorca, i to uvjerljivom većinom. Prvi na listi bio im je bivši HDZ-ovac. – Priklanjaju nam se ljudi koji su nekada bili simpatizeri HDZ-a ili SDP-a, to su uglavnom mladi ljudi koji su političkim opcijama pripadali obiteljski i glasali isto kao njihovi roditelji. Ali u malom mjestu ljudi lako prepoznaju one koji rade i ja nemam ništa protiv da nam se priključuju bilo čiji članovi ako nemaju zle namjere ili neki svoj privatni interes – kaže Pranić.

Njegov otac Mirko Pranić svojedobno je bio dugogodišnji predsjednik vrgoračkog SDP-a, a i on je bio član Mladih SDP-a za vrijeme Ive Sanadera i izašao je iz SDP-a kada su bili na vlasti u državi. Osnovao je NLM uz mlade ljude iz Vrgorca koji su željeli promjene nakon mnogo godina jedne vlasti, a među njima je bilo najviše bivših pravaša iz nekadašnjeg vrgoračkog HSP-a. – Mene stranačka obojenost ne zanima. Zanimaju me ljudi koji su konkretni, koji znaju i koji žele raditi. Mi smo vrlo otvoreni i tu smo širinu pokazali – kaže Pranić. U Vrgorcu su zadnji put izbori za mjesne odbore održani 2010., mandat im je istekao još 2014., ali konstantno su bili izvanredni izbori u Gradu Vrgorcu i “komunalni izbori” nisu se raspisivali.

– Čekali smo do redovnih izbora 2017. Lani smo mogli raspisati izbore, ali proveli smo raspravu u gradskom vijeću, naša intencija bila je da od ovih 27 mjesnih odbora napravimo 6-7 velikih, odnosno da napravimo reformu unutar Grada izmjenom Statuta jer po meni ovakvo je stanje i dalje neizdrživo. Nije bilo konsenzusa političkih opcija, a nismo željeli da smanjenje MO bude novi poligon za prepucavanje stanaka, ali mislim da moramo tome težiti – kaže Pranić čiji NLM u Gradskom vijeću Vrgorca ima sedam vijećnika, podržavaju ih dva SDP-ovca, a oporbu čini šest HDZ-ovih vijećnika. – Naša je oporba takva da, kada sazovemo hitnu sjednicu GV-a da bismo mogli prijaviti dva projekta na natječaj za nepovratna sredstva, pojedini oporbeni vijećnici ili ne dođu ili glasaju suzdržano. Ispričaju se predsjedniku, a onda u javnosti govore da nas bojkotiraju. Ljudi vide naše projekte, vide da radimo i dali su nam povjerenje – govori Pranić koji ipak ocjenjuje da su se odnosi u gradu znatno popravili. – Mene su prozivali mnogi ljudi, udarali su ispod pojasa, ali mi živimo u maloj sredini, vidi se tko radi i da nam neki ljudi koji nas u početku nisu podržavali sada daju podršku – kaže Pranić. Smatra da padu rejtinga HDZ-a u Vrgorcu doprinosi i to što su se nositelji politike HDZ-a u Vrgorcu, nakon što su izgubili vlast, odreda zaposlili u županijskim i državnim službama.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Istini za volju, bilo je nekoliko pojedinaca koji su smatrali da će djelovanjem u NLM-u isto tako osigurati svoje radno mjesto. Tim ljudima dali smo jasno do znanja što mislimo o tome. Zanima me jedino stručnost – tvrdi Pranić. Pitamo ga je li prosvjed za tunel Ravča – Drvenik bio predizborni skup? – Da nije tako, dokazat ćemo tako što ćemo organizirati još veći prosvjed, osobito kada smo u planu Hrvatskih cesta vidjeli da se ide na ponovno preprojektiranje kompletne varijante bez definiranja glavnih projekata za postojeću varijantu. To znači da se ide ispočetka. To je samo mazanje očiju da bi se progurali interesi nekih drugih projekata. Meni je interes Vrgorca iznad bilo kakve političke opcije i prosvjedi su možda jedini način da upozorimo na nepravdu koja se radi ovom dijelu Dalmacije prolongiranjem tog projekta unedogled. Prosvjed su podržali i neki građani koji glasaju za HDZ – kaže Pranić.

Dosta mi je ideologije

Njegova je politička opcija NLM, odnosno Most, ali u Vrgorcu kažu da je on Most samo kada ode iz Vrgorca, a kod kuće je NLM. Anonimni dobri poznavatelji političkih prilika kažu da je on svjetonazorski daleko od Mosta. Međutim, Pranić demantira da se ograđuje od Mosta. – Most nezavisnih lista politička je platforma kojoj trenutačno pripada NLM, reformska platforma koja očito mnoge žulja, ništa tu nije nejasno, a moja je jedina ideologija bolji Vrgorac, Dalmacija i Hrvatska, ostanak mladih, uređena država i reforme koje se trebaju dogoditi. Dosta mi je ideologije i ideoloških podjela koje jedino tjeraju mlade iz Hrvatske – kaže Pranić. Vrgorački HDZ nakon izbora također se proglasio pobjednikom, iako je od ukupno 27 mjesnih odbora pobijedio u njih šest. – Najveće pobjede ostvarene su u najvećim mjesnim odborima tako je HDZ slavio u Podprologu, Velikom Prologu i Stiljima, a pobjeda u Dusini izmakla je za samo sedam glasova! S obzirom na to da je Mostova podružnica na području Vrgorca sastavila kandidacijske liste u 10 mjesnih odbora koji ukupno nemaju ni 150 glasača, rezultati izbora samo su pokazatelj da se događaju pozitivne promjene na samom terenu te da se HDZ Vrgorac stabilizira – poručili su nakon izbora iz nekad vladajućeg vrgoračkog HDZ-a, iako je apsolutni broj glasova na strani NLM-a koji je dobio ukupno 1185 glasova, nezavisni kandidati dobili su 146, HDZ 854, a SDP 50 glasova. Povjerenik vrgoračkog HDZ-a Zdravko Primorac kaže da su zadovoljni rezultatima jer su pobijedili gotovo posvuda gdje su se kandidirali. Nekad utjecajni vrgorački HDZ-ovci, a danas “obični” članovi stranke, s kojima smo razgovarali, smatraju da za HDZ u Vrgorcu nije dobro ništa osim pobjede, a u nebrizi središnjice vide uzroke lošeg rezultata. Unutarstranački izbori nisu raspisani dvije godine koliko su bez predsjednika, a liste nisu imali, naglašavaju, jer nema rada na terenu. – Da im je Vrgorac važan onoliko koliko im je bio Metković, ne bi Most pobijedio – uvjeravaju nas.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ljude je bilo strah

– Nismo imali liste u svim mjesnim odborima jer se u ljude uvukao strah. Gradonačelnik dijeli otkaze otkako je došao, već dva djelatnika sudskom odlukom mora vratiti na posao. Provodi samovolju, produbljuje podjele i ljudi se boje izaći na liste. Osim toga, HDZ je gotovo posvuda izašao samostalno, dok je Pranić bio u koaliciji sa SDP-om. Pitate li se zašto oni nisu imali svoje liste, nego samo u jednom mjesnom odboru, a prije su izlazili u svima – govori Primorac koji najavljuje unutarstranačke izbore u HDZ-u u roku od dva mjeseca. Za Pranića kaže da je demagog koji sebi pripisuje zasluge za projekte koje je započeo HDZ, poput gospodarske zone. – HDZ je izbacio iz prostorija i dao nam novi u koji moramo uložiti 40.000 kuna – kaže Primorac.

Što se tiče SDP-a, prošao je znatno gore od HDZ-a, ali nije ni mogao proći bolje. Pobijedili su u jednom MO, a nigdje se drugdje i nisu kandidirali. Na dan izbora Ranko Ostojić bio je u Vrgorcu i raspisani su izbori za predsjednika vrgoračkog SDP-a, ali on demantira da je, nezadovoljan rezultatima, raspustio podružnicu. – Izbori su raspisani jer nisu imali predsjednika – kaže Ostojić. Vedran Lendić, veteran vrgoračkog SDP-a i vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, objašnjava da vrgorački SDP nema predsjednika već godinu i pol, otkako se Rade Bobanac preselio u Split i dao ostavku na mjesto predsjednika pa je potpredsjednik Tomislav Jelavić postao v. d. predsjednika i to će biti do 17. ožujka, za kad su sazvani stranački izbori. – Izbore nismo raspisali ranije jer za to nije bilo bitnih razloga. Sve je funkcioniralo, imamo dva vijećnika, nismo u koaliciji s NLM-om, ali podržavamo sve projekte koji donose napredak Vrgorca – kaže Lendić. Na primjedbu da NLM ovisi o njihova dva vijećnika bez obzira nazvali taj odnos koalicijom ili ne, Lendić kaže da s NLM-om nisu nezadovoljni, premda uvijek može bolje. – U svakom slučaju sadašnje stanje puno je bolje od onoga prije. Nama nije važno tko je na vlasti, nego kakve projekte provodi i kamo vodi naš grad – kaže Lendić. Što se tiče izbora za mjesne odbore, na koje je SDP izašao samo s jednom listom, on smatra da na tim izborima stranke i ne trebaju izlaziti. – Naši članovi bili su na drugim nezavisnim listama jer ne smatramo da stranka treba stajati iza rješavanja komunalnih problema sela s 20 ljudi. NLM i HDZ od ovih su izbora pokušali napraviti veliku priču, a stvorili su nove razdore – zaključuje Lendić. Tko je kriv za razdore u Vrgorcu, ne znamo, ali da ih ima, u to smo se uvjerili. Politički rivali postali su neprijatelji.

