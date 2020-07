Preokret je sve dalji, što je pošlo po zlu za izazivače?

I Hrvatska od prije par tjedana i ova sada, dva dana do izbora nije ista. Tako pokazuju ankete, koje sve više govore da je trend takav da izazivači možda neće imati dosta “sape” za politički preokret u upravljanju zemljom. Barem ne izazivači okupljeni oko koalicije “Restart”. Dva tradicionalna upravljača, HDZ i SDP, kao što se i pretpostavljalo, gube dio svoje biračke populacije, no HDZ izgleda gubi manje od očekivanoga, a SDP više no što se pretpostavljalo. Od vrlo jasne prednosti lijevog bloka složenog oko SDP-ova “Restarta”, stiže se u izjednačenu situaciju koja će, ostane li takva, naravno više odgovarati aktualnoj vlasti nego izazivaču. Što je krenulo “po krivu” kada su ambicije SDP-ova bloka u pitanju?

Premda mladi birači pokazuju trend potpune “otpornosti” na teme poput jačanja opasnosti od širenja korone, to im nije napeto, niti žele vizualzirati posljedice brzog povratka opakog virusa te nemaju straha od prijetećeg ekonomskog kolapsa najesen, oni očito ne čine većinu birača. Većinu čine “tradicionalni” birači, oni srednje i starije životne dobi, kojima svakodnevno izbijanje novih žarišta širom Hrvatske izgleda prijeteće, kao i svaki prazni turistički apartman, hotel, restoran i brod koji ostaje privezan u luci. Hrvatski su birači zabrinutiji pa se to onda odražava i na zadnje anketne uratke. Nadalje, aktualni premijer Andrej Plenković uistinu je od dolaska korone u blokirano hrvatsko gospodarstvo u još neviđenoj operaciji utisnuo desetke milijardi kuna.

Nitko još i ne zna je li podijeljeno 20, 30 ili 40 milijardi. I Vlada ne prestaje dijeliti razne subvencije, a najavljuje da će iz EU izvora to činiti i dalje i da će novca biti. SDP je takvu praksu mogao tek kritizirati, tezama da Vlada novac “baca iz helikoptera”. SDP-ova je kampanja i startala s katastrofičnim podacima i predviđanjima općeg potopa najesen. I čini se da su ljudi tome povjerovali i snizili želju za eksperimentiranjem. Stoga će birači, nastavi li se ovakav trend, u nedjelju radije uzeti vrapca na grani nego goluba “prevrtača”. Stvar može promijenti samo značajnija mobilizacija onih koji ostaju u kući kada su izbori. No, recept za prekidanje njihove “samoizolacije” od političkog suodlučivanja još nitko nije pronašao.