Prekid veza s Kinom glazba je za uši Trumpovih birača

Najavom mogućeg prekida svih veza SAD-a s Kinom američki predsjednik Donald Trump zaigrao je, u pripremi predizborne kampanje, na Amerikance koji su u pandemiji izgubili posao.

Prema planu koji je Trump počeo spominjati, SAD bi potpuno zaustavio uvoz iz Kine, a poslovi i opskrba američkog tržišta prebacili bi se na domaće, američke dobavljače. No to nije baš toliko jednostavno. Naime, Kina je najveći dobavljač robe na američkom tržištu, a neki od proizvoda koje tamo plasiraju jednostavno se na području SAD-a ne mogu naći.

Počevši od pojedinih ruda do specijalnih proizvoda koji u SAD-u, zbog visoke cijene, nisu ni razvijani. Također, Kina u financijskom smislu drži SAD u šaci, odnosno drže pod kontrolom ne samo američke državne obveznice već i znatan dio industrije. No najava prekida veza s Pekingom Trumpu je glazba koju njegovi glasači žele čuti. Forsiranjem napuštanja mjera i potpunog pokretanja gospodarstva Trump već tjednima dolazi u sukob s američkim epidemiolozima i liječnicima, no oni mu sada nisu primarni problem. Trump nastoji spasiti stvar za milijun Amerikanaca koji su ostali bez posla, ili koji će tek uskoro ostati bez posla zbog epidemije koronavirusa. A pritom mu, nada se, može pomoći potpuno premještanje posla i tržišta iz Kine u SAD.

Da su Trumpu predstojeći predsjednički izbori ipak primarno pitanje oko kojega se sve vrti, govori i podatak kako su u Bijeloj kući neformalno počeli razmatrati mogućnost da se izbori, predviđeni za studeni, odgode. To je prije nekog vremena najavio i Trumpov demokratski protivnik na izborima Joe Biden ustvrdivši kako ima osjećaj da će Trump učiniti sve da se izbori ne održe. No to je vrlo malo izgledna opcija, ma koliko žestoka pandemija bila. Nikada u povijesti američki izbori nisu odgođeni.

Za to, doduše, postoji neka mala, teoretska mogućnost, no za takvu odluku potrebna je suglasnost Kongresa koji sada kontroliraju demokrati. A tu je još jedna stvar: 20. amandman američkog ustava kaže da predsjedniku istječe mandat 3. dana siječnja u godini nakon one u kojoj su izbori trebali biti održani. A zamjenjuje ga predsjednik Kongresa. Kako je to demokratkinja Nancy Pelosi, prilično je izgledno da Trump ne bi dopustio odlazak iz Bijele kuće bez izborne borbe.