Predrag Fred Matić: I supruga, roditelji i brat zovu me Fred, a ne Predrag

Sada ste i službeno Predrag Fred Matić? Zašto ste dodali Fred? Zovu li vas ljudi više Predrag ili Fred? Tko vas još zove po vašem starom imenu Predrag?

Fred je nadimak koji nosim već 50 godina i pod kojim sam prepoznatljiv, kako među ljudima koji me poznaju, tako i među onima s kojima se ne znam osobno. Ako kažem da me tako zovu i supruga, roditelji, brat i najbliži rođaci i prijatelji, sve sam vam rekao. Možda je zanimljivo reći da mi se nadimkom obraćaju i ljudi s kojima se prvi put susrećem, što mi imponira, jer to doživljavam kao znak bliskosti i povjerenja. U političkom i medijskom svijetu svi me tako znaju i percipiraju. Doista mi je teško sjetiti se tko me je zadnji put zvao imenom.

Visoko ste na izbornoj listi za EU parlament! Jeste li spremni za Bruxelles?

Treće mjesto jest visoko, ali i ne mora biti prolazno jer sve, kao i uvijek, ovisi o biračima i njihovoj volji. No, na prethodnim dvama parlamentarnim izborima bio sam četvrti, pa sam uz pomoć građana prošao preferencijskim glasovima. Ljudi su znali prepoznati sav moj dosadašnji rad i nagradili su me svojim povjerenjem. Vjerujem da će tako biti i sada. Spreman sam za sve izazove koji se postavljaju pred parlamentarca EU.

Što biste zastupali i za što biste se borili u EU parlamentu?

Prvenstveno ću zastupati svoju domovinu Hrvatsku i sve ono što će pridonositi boljitku naših građana kao ravnopravnih članova velike europske obitelji. Najbliže teme ili posebnosti koje bi me isticale od drugih su borba protiv korupcije (višegodišnji je član Upravnog odbora Transparency International Hrvatska), obrana (umirovljeni i višestruko odlikovani brigadir HV-a), sigurnost (imatelj dvaju certifikata NATO-a za pristup najpovjerljivijim dokumentima), migracije (osam godina bio je prognanik), ratni veterani (27 godina rada i iskustva s tom populacijom). Možda će u EU parlamentu biti neki kolega sa statusom ratnog veterana, ali zatočenik koncentracijskih logora s kraja 20. stoljeća, sigurno nitko.

Predrag Matić