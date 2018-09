Pravu oporbu Plenković ima jedino u HDZ-u

Slučaj Penava iznova dokazuje da Andrej Plenković jedinu pravu oporbu ima u svojim redovima. Dok SDP izmrcvaren unutarstranačkim borbama ne može predstavljati pravu opoziciju, u hladovini političkog života HDZ-ovci se međusobno glođu. Plenkovića u HDZ-u ionako nikada nisu prihvatili kao autentičnog predstavnika te stranke i kao posebno željenog predsjednika.

On je doveden kao projekt dečka blistave karijere i umjerenih stavova koji će HDZ nakon rušenja vlastite Vlade opet dovesti na vlast. Daleko više od klanova u HDZ-u Plenkovića su kao zlatnog momka prihvatili njegovi koalicijski partneri, posebno manjinci, a zatim i ostali. HNS se čak raskolio ne bi li s njim uskočio u vlast. Voljeli ga ili ne, ali HDZ trenutačno boljeg izbora od Plenkovića nema, i to je najjače ljepilo koje ga drži na vlasti i u HDZ-u i u državi. Ipak, idilu mu kvare neposlušni u HDZ-u. Nakon Darka Milinovića, kojeg je Plenković ekspresno izbacio iz stranke, pobunio se i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Gradonačelnik grada heroja malo je kompliciraniji i teži slučaj za Plenkovića.

Vukovar mu je, kao svakom političaru, posebno osjetljiva zona. Kako sankcionirati Penavu, a čovjek se zalaže za kažnjavanje ratnih zločina, ili kako ga ne sankcionirati, a ne dovesti autoritet predsjednika stranke u pitanje. Naravno da je bunt protiv inertnih institucija udarac i Vladi, a posebno je opasno za Plenkovića s tim prosvjedom, koji bi trebao biti 13. listopada, to što bi on mogao biti mamac i platforma nezadovoljnoj desnici. Osim toga, on je najavljen mjesec dana uoči obljetnice pada Vukovara 18. studenog, što Vladi predstavlja dodatan problem.

Ne tako davno, za vrijeme SDP-ove Vlade, u Vukovaru su prilično sramotno na obljetnici pada grada bile dvije kolone. Penava je dosad pokazao da je spreman govoriti ono što zaista misli, pa bila to i kritika Vlade i HDZ-a. Ne boji se izgleda ni sankcija ni stranačke stege. A zašto i bi, on je antipod stranačkom, poslušnom vojniku. Plenkoviću s Penavom slijedi jedna od težih stranačkih kriza. Iz bunta u Vukovaru mogao bi se zakotrljati širi stranački problem...