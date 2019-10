Pravosudna sol na ranu katalonske neovisnosti

Bacanjem soli na ranu ocijenjena je presuda španjolskog Vrhovnog suda kojim je devetero katalonskih dužnosnika osuđeno na zatvorske kazne između 9 i 13 godina zbog ustanka i korištenja javnog novca za organiziranje referenduma 2017. o nezavisnosti Katalonije. Od sazivanja katalonskog referenduma do danas politika u Madridu gotovo je u svemu pogriješila, a sudovi su pod političkim pritiskom donosili odluke koje su još više zakomplicirale situaciju.

Jer čim je referendum sazvan Ustavni ga je sud bio zabranio obrazlažući da bi mogao značiti unilateralno proglašenje neovisnosti Katalonije. Ta zabrana održavanja referenduma imala je za posljedicu da je nakon njegovih rezultata katalonski parlament jednostrano proglasio samostalnost Katalonije. Onda je Madrid odlučio postaviti povjereničku vladu u Barceloni i suspendirati katalonsku pa su izrečene presude organizatorima referenduma itd. I taman kad je napetost popustila i postojale su šanse dolaska do pregovora između vlade u Madridu i katalonskih separatista, kao grom iz vedra neba stigla je presuda Vrhovnog suda.

Koja, istina, nije onako teška kakvu su tražili tužitelji, ali je ipak preteška. Tužiteljstvo je tražilo osudu za napad na španjolski ustav (472. članak kaznenog zakona) s kaznama od 16 do 25 godina zatvora. Vrhovni sud to je odbio, kao što je odbio presuditi i da su osuđenici opasni za društvo, a to pak znači da su za nekoliko mjeseci mogli biti iz zatvora pušteni u kućni pritvor. Bilo bi, dakako, bolje da se ostavilo organiziranje referenduma 2017. pa, ako je to bilo propušteno, moglo se sada osuđenike barem pustiti iz zatvora. Ali to nije učinjeno jer bi se to moglo shvatiti... Tako sve presude mirišu na osudu namjere.

Zabranimo referendum jer bi mogli unilateralno proglasiti neovisnost itd. Uvijek to: mogli bi. Ali još nisu to učinili. Ne mogu se sudski kažnjavati nečije eventualne namjere, posebno ne u politici. Premda je EK uvijek govorio da je riječ o unutaršpanjolskom pitanju, sada će ono postati i europsko jer će se katalonski osuđenici žaliti Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.