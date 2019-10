Pravosudna poruka žrtvama da im je bolje da šute

Neuobičajeno je u sudskoj praksi, najblaže rečeno, da se sedmoricu mladića osumnjičenih za silovanje 15-godišnjakinje, i to sedam puta u godinu dana, ucjenu snimkom grupnog silovanja i premlaćivanje pusti da se brane sa slobode. Svi žive u istome malome mjestu, i žrtva i osumnjičenici.

Opasna se time šalje poruka, pogotovo ako se uzme u obzir da ovo nije prvi slučaj grupnog silovanja i užasnog nasilja nad maloljetnim djevojkama na zadarskom području. Svi bi se počinitelji, i oni koji možda upravo dvoje da to postanu, mogli svojim žrtvama nasmijati u lice, kao i pravnoj državi i svima nama građanima koji očekujemo da nas ista ta pravna država zaštiti.

U društvu u kojem nasilje već odavno nije rijetka pojava, žrtvama se ovakvim i sličnim odlukama šalje poruka da – šute. Statistika pokazuje da žrtve u našoj zemlji progovore tek s odgodom od 10 do 16 godina. U tom razdoblju mnoge od njih, nesumnjivo, nepovratno izgube priliku za normalan život. U tom kontekstu, odluka da se osumnjičenike za teška kaznena djela šalje na slobodu korak je unatrag u nastojanjima da se žrtve ohrabri za prijavljivanje zločina. Jer, realno, tko će se usuditi prijaviti za nasilje sumještanina nema li čvrstu vjeru i dokaze iz prakse da će to prijavljivanje značiti i trajnije uklanjanje počinitelja iz njegove blizine? Pravosuđe i MUP na istoj su strani, no ovakve sudske odluke otežavaju rad policiji. A o dodatnom narušavanju ionako loše slike pravosuđa u javnosti da i ne govorimo...

Iako je silovanje ponovljeno sedam puta, sudac je zaključio da bojazni od daljnjeg ponavljanja nema. Inače, istražni zatvor može se odrediti, osim zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, i zbog osobito teških okolnosti počinjenja nedjela ili opasnosti od utjecaja na svjedoke. Žrtva još nije ispitana, što bi moglo ugroziti cijeli postupak. I na koncu, laički gledano jer nemamo uvid u spis, javnost se može upitati nisu li višestruko silovanje, premlaćivanje i ucjena dovoljno stravične okolnosti da se nekoga zadrži iza rešetaka? Koje bi to još teže okolnosti bile?