Pozobali kiselo grožđe pape Franje i biskupa Ivice

Baš je bilo smiješno gledati škrgutanje svih onih koji vole popovati Crkvi iz “papinskih” ili “biskupskih” pozicija. Soliti joj pamet i držati lekcije o lijepom ponašanju, odnosu prema manjinama i ugroženima, a napose je gurati ulijevo, čupajući iz konteksta crkvene pastire i njihove riječi. Tome su se prošloga tjedna otrgnula dva miljenika ljevičarskih korifeja – papa Franjo i biskup krčki Ivica Petanjak.

Papi Franji je, svega nekoliko dana, nakon što je našem dopisniku iz Rima, koji mu je postavio pitanje u zrakoplovu o kardinalu Stepincu, nervozno rekao kako mu “miriši na Hrvatsku” (što su mnogi preveli kao ne baš ugodan miris, koji papi dolazi iz naše zemlje kad ga se povlači za rukav zbog Stepinčeve kanonizacije), odjednom je zamirisala Hrvatska tako da joj je udijelio veliki kompliment. I to na upit istog kolege, hoće li posjetiti našu zemlju, papa je rekao kako posjećuje male i nemoćne države, a naša je jaka. Nazvavši čak predsjednicu države “pravim generalom”. Od toga “kiselog grožđa” morali su trnuti zubi svima onima koji ne samo da podcjenjuju hrvatsku predsjednicu, nego papu Franju sustavno konfrontiraju s hrvatskim biskupima, koji su mu tobože neposlušni, jer desničare i bave se politikom. Zamislimo samo da je neki od hrvatskih biskupa Kolindu Grabar Kitarović “snažnim generalom”, raspela bi ga rulja s interneta i društvenih mreža. Ali zobači kisela grožđa na Franju nisu graknuli. No, barem su načas utihnuli.

Ali im je zasmetao biskup krčki Ivica Petanjak, koji otišavši na Bleiburg odjednom tobože napustio “lijevo krilo” u episkopatu! To pokazuje, prije svega, da je svako dijeljenje biskupa na lijeve i desne promašena i umjetno stvorena podjela. Nema lijevih i desnih biskupa u nas. Potvrdio je upravo propovjednik Petanjak na Bleiburškom polju, sudjelujući na misnome slavlju, na koje je, usprkos zabrani, utrčao jedan hrvatski biskup. Bio je to maestralan potez Hrvatske biskupske konferencije, koja je s gorčinom prihvatila odluku iz Klagenfurta, ali se nije dala do kraja poniziti pa je, u skladu sa svim crkvenim pravilima, poslala jednog svećenika da služi misu, a biskupa da propovijeda tj. govori u trenutku kada je ondje, osim biskupskog služenja mise, na snazi bila i zabrana govora.

Papa Franjo i biskup Ivica odmaknuli su nas od nametnutih stereotipa, kojima se Crkva izvana želi ukalupiti u neke ideološke okvire i to uglavnom po mjeri onih koji nikakve veze s Crkvom nemaju. A niti je razumiju i uglavnom joj ne žele dobro. Pa, želeći npr. hrvatskim biskupima nabiti osjećaj krivnje što papu za posjeta Ad limina nisu zvali u posjet Hrvatskoj, sad su od toga istoga pape dobili odgovor o “snažnoj Hrvatskoj” i “Kolindi generalici”, od kojega im zacijelo još trnu zubi.

Dok im je biskup Ivica očitao povijesnu lekciju s Bleiburga. Bleiburga 2019. koji je za hrvatske biskupe bio zabranjen. Što govori da Crkva najbolje razmišlja kada joj se nešto brani. No, to je sad već neka sasvim druga tema.