Pozadina kaosa na Capitolu: Prikuplja li Trump novac za paralelni sustav, tzv. Republiku MAGAstan?

Neki su na tu mogućnost upozoravali još od travnja 2018. godine. “Ne mogu ga zamisliti kao nekoga tko dobrovoljno odlazi…”, govorio je autor komično-političkog šoua na HBO-u Bill Maher, ponavljajući tu tvrdnju u raznim oblicima redovito već gotovo tri godine. “Ne mogu ga zamisliti da će otići u bilo kakvim uvjetima, uključujući i to da mu ljudi puškama kucaju na vrata. Završio bi kao u ‘Scarfaceu’”, rekao je Maher jednom drugom prilikom. Ali to upozorenje, izrečeno na kabelskoj televiziji u mješavini stand-up komedije i političkih intervjua, nije bilo nešto što se nužno mora obistiniti.

No, kako su odmicali tjedni nakon predsjedničkih izbora, a predsjednik Donald Trump uporno je ponavljao lažnu tvrdnju da je na tim izborima pokraden, palilo se sve više crvenih lampica. Jedna od njih bilo je pismo deset bivših američkih ministara obrane, objavljeno protekloga vikenda. Što je te ljude, vrlo različite po uvjerenjima i stilu vladanja, nagnalo da zajedno potpišu pismo upozorenja u kojem imaju potrebu naglasiti da su predsjednički izbori gotovi, da je vrijeme za prosvjede protiv rezultata tih izbora završilo i da američke oružane snage ne smiju imati nikakvu ulogu u tim prosvjedima?

>> FOTO Proboj Trumpovih pristaša na Capitol

Što ih je nagnalo ako ne nešto što su možda znali, a šira javnost nije? Nešto o tome da odlazeći predsjednik Donald Trump provodi posljednje dane u Bijeloj kući pokušavajući potaknuti i navoditi pobunu protiv ustavnog poretka, u kojemu je prihvaćanje rezultata izbora i miran prijenos vlasti jedan od temeljnih postulata?

To što su potpisnici tog pisma naslućivali, ili možda vidjeli na temelju insajderskih kontakata i izvješća o Trumpovu ponašanju, odigralo se pred očima cijele Amerike i svijeta u srijedu – pokušaj državnog udara, inspiriran ponašanjem samog predsjednika.

Jedan čovjek, koji je sve to gledao iz svoje kuće u okolici Dubrovnika, kaže da se “mučio” i osjećao “šok, žalost i bijes, bijes prema predsjedniku Trumpu”. Taj je čovjek William Montgomery, bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj, koji je inače bio dugogodišnji registrirani birač Republikanske stranke, a nakon invazije na Irak u mandatu Georgea Busha mlađeg priklonio se, kao birač, Demokratskoj stranci.

– Izbor Joea Bidena za predsjednika i demokratska većina u oba doma Kongresa bit će, nadam se, novi početak za Ameriku. Ali mi imamo problem koji neće biti riješen u četiri godine. To je problem koji će morati rješavati cijela jedna generacija. Moramo se suočiti s činjenicom da imamo dvije Amerike i da naš demokratski sustav ima niz mana koje treba ispraviti. A ja se bojim da trenutačno nemamo hrabrosti, fleksibilnosti i odlučnosti da ispravimo te mane u sustavu. No, ako ih ne ispravimo, propast ćemo, jer to je najveća prijetnja s kojom smo danas suočeni. Temeljna prijetnja, iznutra. Za početak, moramo prihvatiti činjenicu da je naš sustav slomljen ili barem u procesu slamanja. Odavno su skončali dani kad smo mi Amerikanci mogli biti ponosni na našu demokraciju i gledati s visine na druge. Umjesto toga, mi sada moramo spoznati da je naša demokracija u Americi zapala u stvarne probleme i moramo se dobro potruditi da je spasimo – kaže Montgomery, s kojim smo razgovarali u četvrtak, dan nakon potresnih scena iz washingtonskog Capitola.

Kako se, uopće, sve to dogodilo?

Dva mjeseca Trump i njegovi odvjetnici nisu uspjeli dokazati svoje tvrdnje o krađi izbornih glasova. Od sredine prosinca prošle godine njihove sudske tužbe padale su na svim instancama. Od 14. prosinca pobjeda Joea Bidena na predsjedničkim izborima više nije bila stvar projekcija, već stvarnih, na razini saveznih država certificiranih, elektorskih glasova koji su potrebni za izbor predsjednika SAD-a. Posljednja formalnost prije inauguracije novog predsjednika bilo je zasjedanje oba doma američkog Kongresa, na kojemu se formalno prebrojavaju certificirani elektorski glasovi. Tu formalnost Trump i njegovi najvatreniji pristaše pokušavali su prezentirati kao zločinački, izdajnički čin.

Tjednima je Donald Trump na svome profilu na Twitteru najavljivao masovno okupljanje svojih pristaša u Washingtonu na dan zasjedanja Kongresa 6. siječnja. “Budite ondje, bit će divlje!”, napisao je 19. prosinca. Dva mjeseca širio je laži o krađi izbora i kad je postalo jasno da u te laži ne vjeruju ni sudovi ni suci koje je on imenovao ni republikanski dužnosnici u saveznim državama koje je pokušao nagovoriti da mu “pronađu” nepostojeće glasove koji će mu donijeti pobjedu, na kraju krajeva ni njegov potpredsjednik Mike Pence koji je u srijedu odbacio mogućnost da pod Trumpovim pritiskom intervenira u certificiranje glasova u Kongresu i vrati stvar na novo prebrojavanje u nekim saveznim državama…

Kad mu, dakle, nije ostao nitko dovoljno važan i utjecajan tko bi stajao iza njega i tih laži o ukradenim izborima, Trump se u srijedu popeo na pozornicu na skupu u Washingtonu i obećao pristašama. “Nikad nećemo odustati, nikad nećemo priznati (poraz na izborima, op.a.). To se neće nikad dogoditi. Ne priznaješ (poraz, op.a.) kad se dogodila krađa. Našoj zemlji je bilo dosta toga. Nećemo to više trpjeti”, rekao je u 70-minutnom govoru i završio pozivom okupljenima da krenu prema Capitolu, sjedištu američkog Kongresa, i uvjere republikanske članove Kongresa da odbiju priznati Bidenovu pobjedu.

“Borimo se kao u paklu. Ako se ne borite kao u paklu, nećete više imati državu”, poručio je u jednom trenutku vatrenog govora. Dok je on još raspredao naširoko, potpredsjednik Mike Pence objavio je priopćenje kojim obznanjuje da nema namjeru kršiti ustav i da ne vjeruje da ima ovlasti zaustaviti konačno certificiranje elektorskih glasova. Šef republikanske većine u Senatu Mitch McConnell na samom je početku rasprave razorio svaku Trumpovu nadu da će mu slijepo odana mašinerija Republikanske stranke ovaj put držati leđa.

>> VIDEO Nacionalna garda intervenirala zbog nasilnog upada prosvjednika u Kongres

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

“Birači, sudovi i (savezne, op.a.) države rekli su svoje. Ako ih sve skupa preglasamo, to će zauvijek naštetiti našoj republici. Ako ove izbore preokrenemo na temelju običnih tvrdnji gubitničke strane, naša demokracija će pasti u smrtonosnu spiralu. Nikad više nećemo vidjeti da cijela nacija prihvaća rezultate izbora”, rekao je McConnell.

Vrlo brzo nakon toga i potpredsjednik Pence i Mitch McConnell i svi drugi članovi Kongresa bili su evakuirani iz dvorana, neki od njih s plinskim maskama na licu, u bijegu pred ruljom koja je s Trumpova skupa, slijedeći upute predsjednika, došla pred Kongres. I kroz razbijena vrata i prozore upala u samo srce američke demokracije, u pokušaju da zaustavi demokratske otkucaje koji označavaju da je Trumpovo vrijeme u Bijeloj kući isteklo.

Cijeli svijet gledao je u šoku. Jedna je prosvjednica ustrijeljena i poginula, još su tri osobe preminule. Pokušaj državnog udara brzo je zaustavljen, interventna policija uhitila je i rastjerala prosvjednike-pobunjenike, a zasjedanje Kongresa nastavljeno je i elektorski glasovi koji potvrđuju Bidenovu pobjedu uredno su potvrđeni. Uz protivljenje dijela republikanskih članova Kongresa, prilično znatnog dijela koji je ponekad dosezao i 68% republikanaca, ali i uz distanciranje niza republikanaca od predsjednika Trumpa, pa i nekih koji su, kao McConnell, bili Trumpovi slijepi poslušnici.

“Trump i ja smo prošli puno toga. Mrzim što ovako završava. Ali danas, sve što mogu reći je ne računajte na mene. Što je previše, previše je. Pokušao sam pomoći. Ali dosta je bilo. Moramo to okončati”, rekao je Lindsey Graham, senator koji je prije samo mjesec dana aktivno nazivao dužnosnike u saveznim državama i nagovarao ih da bez ikakvog valjanog zakonskog razloga poništavaju glasove koje je dobio Biden. Kad je Vrhovni sud u Wisconsinu s 4 glasa prema 3 odbacio Trumpovu tužbu o navodnoj izbornoj prevari, Graham se, kaže, slagao s mišljenjem troje sudaca, ali je prihvatio presudu većine, njih četvero. Kad je sud u Pennsylvaniji odbacio Trumpovu tužbu, složio se s presudom. Kad su ga uvjeravali da je u Arizoni bilo malverzacija s navodnih 8000 glasova zatvorenika, kaže da je rekao da mu pokažu dokaze za barem deset, ne 8000 konkretnih slučajeva. Uspjeli su mu naći samo jedan. “Ja to ne mogu kupiti”, zaključio je, misleći na čitavu tezu o navodnoj masovnoj krađi glasova.

Mnogi drugi republikanci ustrajali su, i nakon provale Trumpovih pristaša u Kongres, na protivljenju rezultatima izbora. Među njima je i Ted Cruz, senator iz Teksasa, kojeg je Trump 2016. nazivao lašcem, luđakom, a za oca mu izmišljao da je bio suradnik Kennedyjeva ubojice Leeja Harveya Oswalda. No, Cruz je s vremenom postao Trumpov saveznik i to je ostao do kraja. Mitt Romney, senator iz Utaha i svojedobno republikanski izazivač predsjednika Baracka Obame na izborima 2012. godine, komentirao je da će svi koji su bili protiv priznavanja Bidenove pobjede biti vječno upamćeni po svojoj ulozi u toj “sramotnoj epizodi”. To će biti njihova ostavština, dodao je Romney, koji je upad rulje u Kongres opisao kao “pobunu potaknutu od predsjednika SAD-a”.

To poticanje pobune protiv legalnog i legitimnog izbornog pobjednika na predsjedničkim izborima ostaje i ostavština predsjednika Trumpa. I neki od njegovih vodećih simpatizera u medijima, na Fox Newsu i u New York Postu, primjerice, proteklih su ga tjedana praktički molili da misli na svoju ostavštinu, da prekine s ludostima i da prihvati poraz civilizirano i časno, jer da će to pomoći Republikanskoj stranci da zadrži većinu u Senatu (nije se dogodilo, ovaj tjedan demokrati su osvojili dva senatorska mjesta u Georgii) i da se vrati na scenu nakon četiri godine Joea Bidena i Kamale Harris. Trump je ignorirao te apele i doveo i sebe i svoje najostrašćenije simpatizere, i čitavu Ameriku, do ovog toksičnog trenutka koji se ocrtao u invaziji na Capitol sredinom ovog tjedna.

– Vjerujem da su ovi događaji zapanjili ne samo svijet nego i dobar dio Amerike koja je bila benevolentna prema Trumpu – kaže SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula, izvjestitelj EP-a za odnose Europske unije i SAD-a. U prvoj reakciji na Twitteru, u srijedu navečer, on je napisao poruku iz koje se dalo naslutiti da misli da bi Trumpa trebalo odmah uhititi. “Treba privesti pravdi one koji su potaknuli i sudjelovali u toj pobuni”, napisao je.

– Samo sam rekao da je to jedna od opcija. Mi sa strane možemo i trebamo komentirati, s obzirom na ulogu Amerike u svijetu, ali odluka je na Amerikancima – kaže Picula u razgovoru dan kasnije, u četvrtak. Po njemu, i Republikanska stranka treba ozbiljno resetiranje jer je “dobrim dijelom kompromitirana Trumpovom vladavinom”. Puno je kolateralnih žrtava Trumpove vladavine, a Picula kao jednu od njih navodi i globalnu ulogu SAD-a u svijetu, koja trpi “ozbiljnu reputacijsku štetu”.

– Njezina uvjerljivost ipak je dovedena u pitanje i trebat će još dosta napora da se ta stvar konsolidira, da Amerika opet dođe na neke pozicije koje su ovoga trenutka sigurno ugrožene – kaže Tonino Picula.

Jutro nakon invazije na Kongres predsjednik Trump je – kroz priopćenje, ne izrečeno preko svojih usana – ipak nekako uspio reći da će prihvatiti mirnu tranziciju vlasti. Potpredsjednik Mike Pence poručio je “onima koji su stvarali pustoš na našem Capitolu: niste pobijedili”. Demokratska stranka i pojedini mediji, poput Washington Posta, pozvali su na pokretanje opoziva predsjednika Trumpa jer, premda je ostalo još dva tjedna do Bidenova ulaska u Bijelu kuću, smatraju da je svaka minuta ostanka jednog takvog predsjednika na dužnosti zapravo opasnost za ustavni poredak i nacionalnu sigurnost.

Što će se dalje dogoditi? Nitko ne može reći sa sigurnošću, no vrijedi čuti jedno razmišljanje Michaela Cohena, dugogodišnjeg Trumpova odvjetnika i praktički sluge, koji mu je odrađivao mnoge poslove prije ulaska u politiku i koji zna na koji način njegov bivši šef razmišlja. Cohen je osuđen za kaznena djela koja je počinio služeći Trumpu, a koja bi mogla i samog Trumpa pretvoriti u osumnjičenika jednom kad mu se skine predsjednički imunitet na kazneni progon. U razgovoru za magazin New York, objavljenom početkom prosinca, Cohen je opisao kako bi se Trump mogao ponašati nakon odlaska iz Bijele kuće: “Novcem koji prikuplja utemeljit će čitav paralelni sustav vlasti. Ja to zovem Republika MAGAstan (MAGA = Make America Great Again, op.a.), čiji će glavni grad biti Mar-o-Lago na Floridi. Imat će svoju medijsku platformu Trump TV. Nastavit će sisati iz vena svojih MAGA vjernika i nagrizati Bidenov predsjednički mandat, dovodeći u sumnju legitimnost izbora. Sve to u svrhu ponovnog kandidiranja za predsjednika 2024. i povratka na vlast”.

Od tada do danas mnogo se toga promijenilo, invazija na Kongres nešto je što svi osuđuju, a ako se pokrene i provede opoziv, to znači da se Trump više ne smije nikad kandidirati. No, to o čemu govori Cohen mogla bi i dalje biti ideja u Trumpovoj glavi, njegov plan djelovanja. U tom slučaju, ono o čemu govori umirovljeni američki veleposlanik Montgomery, potreba spašavanja demokracije u samoj Americi, bit će vjerojatno puno teža.