Poruke hrvatskih biskupa prilagođene papinima

Dok je na Zemlji sve podređeno logici dati da bi se dobilo, Bog nam dolazi besplatno. O njegovoj se ljubavi ne pregovara, njegova ljubav je bezuvjetna, poručio je papa Franjo na ovogodišnji Božić. I na svoj prvi Božić kao papa, 2013., Franjo je poručio kako Bog uvijek voli. Tijekom više od šest godina njegova pontifikata, Franjo je uvijek govorio kako nas Bog voli bez obzira na to što mi činili. Iz rječnika velikog broja svećenika isključeni su izrazi poput “Bog će vam suditi”.

Na Božić tijekom tradicionalnog obraćanja Gradu i svijetu (Urbi et Orbi), Franjo je kazao kako u ljudskim srcima, u odnosima među ljudima, unutar obitelji i u društvu, ima tmine, ali je Kristova svjetlost veća. U ekonomskim, geopolitičkim i ekološkim odnosima ima tmine, ali Kristova svjetlost je veća. Ima nepravdi zbog kojih se mnogi moraju iseliti iz svojih zemalja u nadi da će drugdje pronaći siguran život. Primorani su prijeći pustinje i morā, koji se pretvaraju u groblja, a kada dođu do nekog sigurnijeg mjesta, moraju podnositi neopisive zloporabe. Dolaze do mjesta na kojima bi mogli imati nade u dostojan život, ali pred njima podižemo zidove našeg egoizma, kaže Franjo.

Talijanski biskupi i nadbiskupi iznose svoje poruke, ali za njih javnost ne zna, odnosno nisu u medijima osim ako nisu disonantne. Čak ni na portalima Talijanske biskupske konferencije, kao ni u listu talijanskih biskupa Avvenireu, nema tekstova o njihovim propovijedima. Predsjednik talijanskih biskupa kardinal Gualtiero Bassetti napisao je tekst za list Avvenire u kojem kaže kako “zatvaranja i suprotstavljanja, osim što su sterilna, na koncu uzimaju zrak svima”.

Poruke hrvatskih biskupa izmijenjene su u odnosu na prijašnje – prilagođene su porukama pape Franje. I to je dokaz da se Crkva mijenja. Nisu potrebni samo sastanci o reformi Crkve jer se ona mijenja ne zbog mode već i “da bi bolje služila čovječanstvu”, kako je kazao Franjo.

I osnovno, talijanski političari ne dolaze na polnoćke kako bi privukli pozornost medija. Opravdano je sumnjati da je za neke hrvatske političare odlazak na polnoćku čin koji slijedi logiku “dati da bi se dobilo”.