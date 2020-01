Političari imaju interese koji su daleko viši od općih

Lakoća kojom se politika obrušila na jednu uspješnu malu bolnicu kakva je Dječja bolnica Srebrnjak uistinu je nevjerojatna. Slavodobitno se pred javnošću mahalo optužbom za nadriliječništvo koje su navodno nutricionisti ondje izvodili, a zagrebački gradonačelnik pravednički je proricao božju kaznu za sve koji ne uviđaju da je on uhvatio doktore sa Srebrnjaka “s rukama u medu”. No kada je zdravstvena inspekcija utvrdila da to uopće nije istina, taj se nalaz pokušao sakriti od javnosti.

Ovako tragikomičan scenarij prokazuje svu bijedu naše politike i političara koji su potpuno okrenuli pilu i svrhu politike utjelovili u sebi samima, a ne ni u kakvom služenju građanima. Kako bi drukčije objasnili činjenicu da se na stup srama pod lažnim optužbama razvlači vodstvo jedne od rijetkih bolnica koja radi dobro, nema liste čekanja i desetogodišnjim naporima u zemlju dovodi vrhunski europski projekt financiran europskim novcem? I to uz rizik da propadne projekt koji bi hrvatsku pedijatriju podigao na razinu izvan granica zemlje i učinio je ozbiljnim mjestom u ovom dijelu Europe. Istovremeno se tolikim drugim šefovima i ustanovama pušta da “figuraju”.

Politička bahatost u slučaju Srebrnjaka ide dalje. Upravno vijeće i dalje ima nepropisan broj članova, ali svejedno raspisuju natječaj za novog ravnatelja - s uvjetima koji ponovno ukazuju da bi mjesto moglo biti unaprijed namijenjeno. Jer, novi ravnatelj ne mora imati znanstveno ili nastavno zvanje. A primjerice, baš taj nedostatak svojedobno je bio argument zbog kojeg Zoran Bahtijarević nije mogao biti ravnatelj Klaićeve.

Politika u zdravstvu odigrala je iznenađujuće nedavno i u slučaju skandala u Vinogradskoj. Doktorici koja je fizički nasrnula na kolegicu pred sobom punom svjedoka, slijedila je smjena s mjesta pomoćnice ravnatelja. No resorni je ministar smjenu odgodio, a odmah potom smjenio onog tko ju je trebao smijeniti - šefa upravnog vijeća. Politika se ovakvim bravurama previše puta pokazala kao ona koja njeguje više interese od općih i načela pravednosti.