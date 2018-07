Političari čak i sada pokušavaju prisvojiti zasluge

Jesmo li i u jednoj izjavi našeg nogometnog izbornika Zlatka Dalića čuli ili naslutili da on prisvaja uspjeh nogometne reprezentacije za sebe? Ni u jednoj njegovoj izjavi toga nije bilo! Ne samo u izjavi, ni u jednom njegovu nastupu! Dalić kakav jest, nije ni jednog trenutka želio ukrasti šou svojim igračima. Iako je i on debelo zaslužan za veličanstveni uspjeh naših nogometaša.

Jer, ruku na srce, da nije bilo Dalića, ne bi naši nogometaši bili na vrhu svijeta! I to iz vrlo jednostavnog razloga, Dalić je od vrhunskih pojedinaca složio vrhunski tim! Zašto su ispale velike reprezentacije kao Njemačka, Argentina, Brazil, onda i Portugal i slične? Jer imaju vrhunske pojedince, ali nisu bili momčad. Jer imaju vrhunske pojedince koji ne mogu stalno sa sobom gurati cijelu reprezentaciju.

I mi smo dosad imali vrhunske pojedince, ali nismo imali vrhunski tim. Dalić je to promijenio.

Čovjek koji odiše potpuno drugom energijom, pristupom igračima i igri. Dalić je čudo, a onda su čudo postali i nogometaši, cijela reprezentacija. Dalić je za nogometaše rekao da nisu normalni. Ali ni Dalić nije normalan. On je poseban, to danas svi vidimo i zato mu se duboko klanjamo, zato uživamo u svim njegovim istupima.

I takav Dalić, čudo od čovjeka i trenera, ne želi ukrasti šou svojim igračima. Dok oni slave, njega nema gotovo nigdje. Evo samo primjer slavlja nakon pobjede nad Englezima. U autobusu nakon utakmice nogometaši slave i pjevaju, ali na snimkama se Dalić ne vidi. Pred hotelom nogometaši pjevaju, ali Dalića nema u prvom planu. U hotelu slavlje i pjevanje na vrhuncu, ali Dalić je u pozadini. On uživa sa svojim dečkima, slavi s njima, ali ne želi im ukrasti šou za svoj račun. On stoji sa strane i sve snima, i uživa! To mu je sasvim dovoljno! Upravo je takav Dalić osvojio naše nogometaše, ujedinio ih, dodatno približio, tako da su postali prava složna obitelj. Osvojio je i cijelu javnost! I to je rezultat njihova povijesnog uspjeha. Vrlo jednostavno, ali opet tako teško ako na ključnim mjestima nema pravih ljudi.

I dok Dalić, iako bi na to imao puno pravo, ne prisvaja za sebe zasluge, to čine i činit će mnogi drugi koji na to nemaju pravo. Ali briga njih, treba na sve moguće načine uhvatiti ovaj euforični vlak da bi si dignuli cijenu na tržištu, popularnost, rejting. I to u prvom redu naši političari. Tako nam na HTV-u već danima gotovo u svakoj mogućoj prilici serviraju premijera koji ispada gotovo najzaslužniji za uspjeh nogometaša. Zašto ga moramo neprestano gledati i slušati, osim što mu to treba za dizanje rejtinga na tuđi račun? Bolje bi bilo da javnosti odgovori zašto je Europska komisija snizila očekivanja rasta hrvatskog BDP-a. To bi bilo puno primjerenije njegovoj funkciji od hvatanja za uspješni vlak nogometaša. Ali naučili smo već od premijera da jaše samo na onome što mu koristi i gdje se može hvaliti.

To što Hrvatska izvan nogometa i dalje nazaduje, i što je na dnu EU, o tome nekom drugom prilikom.

Također se mnogo govori i očekuje da će se na novom valu optimizma početi mijenjati stvari u Hrvatskoj. To nam čak poručuju s državnog vrha, u prvom redu predsjednica. Jer se ovakav val optimizma i općenarodnog zadovoljstva može mjeriti još samo s pobjedom u Oluji 1995. Naše treće mjesto 1998. sada je po tome na trećem mjestu, iza Dalića i Oluje. I mnogi se nadaju, i željeli bi, voljeli bi da se s ovim nekim novim valom osjete i promjene na drugim poljima u Hrvatskoj. Jer su nam promjene hitno nužne. To svi znamo, ali odakle početi, od koga? Evo, početak tih promjena bila bi smjena cijelog vodstva Hrvatskog nogometnog saveza. Davora Šukera treba hitno smijeniti! Jer kako igdje drugdje očekivati promjene ako se ne krene od nogometne kuće? Pa po Šukeru se vidi da mu Dalićev uspjeh nikako ne leži, ali nema izbora. Trebao bi i sam biti svjestan da je već otpisan! Kao što bi HNS trebalo dobro očistiti od utjecaja politike, ponajprije od HDZ-a. A da bi se nešto u državi promijenilo, HDZ bi trebao iz svojih redova mnoge izbaciti i dobro se posuti pepelom. Kao i svi drugi politički akteri koji su kumovali da danas imamo ovakvu Hrvatsku, za koju je i Donald Trump rekao da će joj valjda bolje krenuti nakon uspjeha nogometaša. Ali da bi Hrvatskoj bolje krenulo, treba srušiti dosadašnji okoštali sustav! Imamo li snage i volje za to? Ili će opet sve ostati samo na riječima? I od sutra sve po starome? Pitanje je sad, biti ili ne biti!