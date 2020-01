Podvala o svađi dvojice papa o ukidanju celibata

Prava medijska navlakuša ili “fake news”, kako želite, odigrala se ovih dana pred očima svjetske, a i naše javnosti, o tobožnjem sukobu dvojice papa - aktualnog Franje i umirovljenog Benedikta XVI. – oko pitanja celibata. Jer se, tobože, papa emeritus Benedikt XVI. usprotivio ređenju oženjenih muškaraca (tzv. viri probati), a koje navodno želi progurati papa Franjo.

Sukoba, dakako, nije bilo, već se očito radilo o dobro smišljenoj reklamnoj kampanji za knjigu “Iz dubine naših srca” iz koje su “procurili” ekskluzivni izvadci upravo prije njezine premijere, a koje je objavio francuski dnevnik Le Figaro. Kao autori navedeni su kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoštovlje i umirovljeni papa Benedikt XVI., koji je, kako je “procurilo” papa Benedikt XVI. ustao protiv ukidanja celibata i to baš sada kada bi papa Franjo uskoro trebao objaviti zaključni stav o Amazonskoj sinodi.

Međutim, u medijskoj manipulaciji ovoga puta demanti kako da je bio brži od same vijesti, jer je osobni tajnik pape Benedikta XVI. u miru, nadbiskup Georg Ganswein rekao kako je “po naputku Pape emeritusa, zamolio kardinala Roberta Saraha, glavnog autora knjige, da se obrati nakladnicima i zatraži da uklone ime Benedikta XVI. kao koautora te da uklone njegovo ime iz uvoda i zaključaka”. Objasnio je, naime, kako je papa Benedikt XVI. znao da kardinal Sarah priprema knjigu i poslao mu je kratki tekst o svećeništvu, ovlašćujući kardinala da ga koristi kako želi, no nije pritom odobrio koautorstvo u knjizi, niti je vidio i odobrio naslovnicu.

“To je bio nesporazum, bez dovođenja u pitanje dobre vjere kardinala Saraha”, izjavio je Benediktov tajnik. A od toga je nesporazuma, zacijelo, jako boljela glava izdavača “Ignatius Press”, koji je u želji za što većom promocijom knjige očito uprskao stvar.

No, kada se govori o papi Benediktu i njegovu promišljanju o ređenju oženjenih tj. kušanih muškaraca, mnogi zaboravljaju da je on tu temu, kao Joseph Ratzinger, tu temu otvorio još 1970. u svome prilogu “o vjeri i budućnosti”, promišljajući kako postoji mogućnost da se u Crkvi promijene pravila službe. Također, Ratzinger je o svemu tome još šire progovorio u svojoj knjizi “Sol zemlje”, koja je izašla 1996.

“Predvidio sam tada da će Crkva postati manjom, ako smijem tako reći, da će jednoga dana to biti Crkva manjina i da neće više postojati u velikim prostorima i organizacijama u kojima se sada nalazi , nego će se morati organizirati na skromniji način”, rekao je Ratzinger, objasnivši da je mislio “kako će uz one svećenike koji su to postali još dok su bili mladi ljudi i provjereni ljudi iz drugih zanimanja moći u razne oblike svećeničke službe”.

Ratzinger kaže da je pitanje “koliko će biti onih sa statusom ‘viri probati’ (provjereni muškarci, koji dolazi iz nekog drugog zanimanja)”, dodajući kako misli da je “u staroj Crkvi i bilo samo takvih ljudi koji su prije imali nekakvo drugo zanimanje, jer još nije bilo sjemeništa za svećenike”.

“Oni su otprilike u drugom ili trećem stoljeću uveli celibat. Moramo ostaviti otvorenim pitanje kakve će oblike sve to poprimiti. Svećeništvo će i nadalje ostati nezamjenjivo, i nadalje će postojati duboka unutarnja povezanost svećeništva i neženstva”, rekao je tada Ratzinger, što potvrđuje da je davno prije pontifikata pape Franje razmišljao o istim onim problemima s kojima se muči i danas papa Franjo, čiji su pak stavovi oko celibata identični onim Benediktovima.

“Moja odluka je: nema opcionalnog celibata. Neću to napraviti. Ne osjećam da bih mogao stati pred Boga s tom odlukom”, rekao je odrješito papa Franjo točno prije godinu dana na povratku iz Paname, ali je ipak otvorio mogućnost da se o temi “viri probati” razgovara na Amazonskoj sinodi. Koja je, prema nekim mišljenjima, medijski ciljano bila predimenzionirana upravo po pitanju ređenja oženjenih muškaraca, koje nije bilo njezina središnja i najvažnija tema. Baš kao što nije niti tema svađa između dvojice papa o celibatu, kao nam se htjelo podvaliti ovih dana.