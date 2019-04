Poduzetništvo u politici – poreznim obveznicima uzmi što više i napuni vlastite džepove

Ministarstvo financija šokirano je, neugodno iznenađeno gramzljivošću uhljeba na lokalnoj razini. I to ministarstvo koje drži HDZ, uhljebima na lokalnoj razini gdje mahom vladaju lokalni šerifi iz tog istog HDZ-a! I tako već godinama, i sad se odjednom kod ministra Zdravka Marića čude kako jedinice lokalne samouprave nisu iskoristile višak u svojim proračunima za investicije i projekte, nego u prvom redu za dizanje svojih plaća i novo zapošljavanje kraj već i toliko prevelike i preskupe birokracije.

Naravno, zapošljavanje ne po ključu stručnosti i doista potrebi za radnim mjestom, nego prvenstveno novo uhljebljivanje nečijih rođaka i kumova. Podsjećam, država se u korist jedinica lokalne samouprave posve odrekla prihoda od poreza na dohodak. Zahvaljujući tome, kako se može doznati iz preliminarnih izvještaja, jedinice lokalne samouprave prošle su godine završile u suficitu od više od dvije milijarde kuna! To su županije, gradovi i općine. I što pokazuju spomenuta prva izvješća? Rezultati su poražavajući! Mahom u sredinama u kojima vlada HDZ, koji i ima pod kontrolom najviše jedinica lokalne samouprave, taj višak sredstava otišao je na dizanje iznosa plaća i na novo zapošljavanje. Lijepo su se snašli. Što bi oni mozgali oko investicija, projekata, povlačenja sredstava iz EU? Treba to netko i raditi, treba mozgati, zapeti. Neće oni to, čast pojedincima! Oni samo žele podebljati svoje račune dok su na vlasti, podebljati račune svoje rodbine, kumova, prijatelja…

To se zove poduzetništvo u politici. Poreznim obveznicima uzmi što više novca i napuni vlastite džepove. Koliko je njih taj višak iskoristio kako bi na lokalnoj razini smanjio svakakve namete građanima i poslodavcima? Takvi se mogu nabrojati na prste dvije ruke! Jedan od rijetkih pozitivnih primjera racionalnog i odgovornog trošenja novca poreznih obveznika jest Grad Sveta Nedelja kod Zagreba. Ondje je nova vlast, mlade snage, neovisni, ukinula prirez od šest posto te porez na potrošnju i komunalnu naknadu za hotele, kampove i apartmanska naselja. Što su postigli time? U ovoj su godini građane rasteretili za oko sedam milijuna kuna! Zamislite, ta mala sredina napravila je najveće porezno rasterećenje među svim jedinicama lokalne uprave i samouprave! Znači, može se! Evo kako to pak radi HDZ. Primjerice, u Splitu su povećali rashode za plaće za 11,7 posto pa su 2018. potrošili 66,6 milijuna kuna na zaposlene. U Zadru su povećali rashode za zaposlene 4,14 posto pa su tako 2017. potrošili 166,5 milijuna kuna na zaposlene, a 2018. godine 173,4 milijuna.

Dubrovnik je valjda rekorder u povećanju rashoda za plaće jer su ondje rashodi porasli za čak 15,3 posto u odnosu na 2017. godinu! I takvih i sličnih primjera na lokalnoj razini ima sasvim dovoljno, i ne samo kod HDZ-a, koji još jednom dokazuju da nam toliki broj županija, gradova i općina ne treba, toliko velika državna birokracija u odnosu na broj stanovnika i naš standard, ali treba onima koji u tome vide osiguranje svoje egzistencije na račun poreznih obveznika i koji su glasačka mašinerija za svoje stranke, poglavito za HDZ. I onda se u Ministarstvu financija čude takvom ishodu na terenu, kao da oni nisu dio tog političkog cirkusa, kao da su neka druga politička opcija, kao da ne znaju što se događa na terenu, kako se radi u lokalnim sredinama. Zato i nema ni jedne prave reforme, ne može Hrvatska ni na koji način pozitivno odskočiti, ako se drastično ne smanji broj županija, gradova i općina, ako se drastično ne smanji birokracija, ako se lokalna uprava i samouprava ne svede na minimalni održivi broj, i ako se ne usvoji politička kultura koja ne ide za time da se funkcija koristi za osobno bogaćenje.

Grdno se svi varaju da će nam pomoći sad i neke kineske investicije, ili pojačano crpljenje EU fondova. Sve je to samo za preživljavanje. Investicijski bum i uopće gospodarski napredak neće se dogoditi ako se prvo mi kod kuće ne promijenimo, ako se ne promijeni investicijska klima, ako se ne smanje porezi i drugi nameti, ako se ne pojednostave procedure, ako se ne reformira pravosuđe, koje je rak-rana i za građane i za poduzetnike. Kad smo kod reformi, zašto se nigdje ne spominje da treba ukinuti Finu, instituciju kakve nema ni u jednoj normalnoj europskoj zemlji? Ili, zašto se više ne priča o ukidanju obveznog članstva u HGK? Reformi gotovo i nema. Ili su samo parcijalne, ili prelijevanje iz šupljega u prazno! Zato i dalje stagniramo!

