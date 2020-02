Počeo HDZ-ov 'Big brother', fale još samo kokice pa pred TV

A trebali su to biti samo obični unutarstranački izbori u HDZ-u. Za javnost gotovo nezanimljivi i dosadni. No, čim je gong označio početak izborne utrke, branitelji stranačkog trona i izazivači preplavili su medije i počeli razotkrivati jedni druge. I to će, prema prvim najavama, biti “do gola”.

Do sada su se ovako obračunavali samo preko medija, puštajući “anonimne” predstavke i podatke jedni o drugima. Kada su počela prva “razotkrivanja” u javnosti, Davor Božinović, Plenkovićev “consigliere”, s dozom cinizma zaključuje da će zbog međusobnih niskih udaraca HDZ-ovaca, njihovi politički protivnici samo trebati “kupiti kokice i sjesti pred TV”. Gordan Jandroković otvoreno kaže da će HDZ-ovci neke stvari toliko razgolititi da će nekima biti neugodno, Milijan Brkić Vaso poručuje Andreju Plenkoviću neka se ide ispovjediti, a Kovač da nakon što pobijedi njegova opcija više neće biti faraona u HDZ-u.

I u pravu su, naravno, oni koji u ovoj početnoj, a već žestokoj razmjeni niskih udaraca vide stvaranje velike štete stranci. To se događa na ovakav pomalo divlji, nesputan način i stoga što je ledena HDZ-ova šutnja i nesloboda koja je okovala stranku trajala pune četiri godine. Pa stranka sada svoje odnose i prljavo rublje pere naočigled svih. Da su se bojažljivi članovi Predsjedništva usuđivali probleme i razlike u stavovima rješavati na stranačkim sastancima, sigurno ne bi bilo ovakve eksplozije emocija kakva se sada događa. Dramatika je, vjerojatno, posljedica toga što je Plenković za izbore oformio svoj tim pa je time gurnuo i protivnike da oni oforme svoje. I time su ovi izbori naglo postali oni “pravi”. A suparnici postali – neprijatelji. Timovi, odnosno “klanovi” potom su krenuli u unutarstranački rat, umjesto natjecanja.

Nakon dugog razdoblja šutnje, Plenkovićevim se protivnicima toliko sada sviđa što mogu otvoreno nastupati i govoriti protiv njega i javno osporavati njegov učinak i politiku da se više i ne mogu zaustaviti. Pa još do jučer su za znatno nevinije proteste isključivani iz stranke. Sličan “Big Brother”, i to dvogodišnji, SDP je na vrhuncu “bratoubilačkog rata” spustio na rejting od samo 15 posto. U HDZ-u ne vide sličnosti. Pa, onda, kokice u ruke...