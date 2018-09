Pobuna Vukovarca Penave ozbiljnija pljuska Plenkoviću od one iz Gospića

Kada HDZ-ov gradonačelnik Vukovara Ivan Penava sazove presicu i najavi da će 13. listopada održati mirne prosvjede protiv državnih institucija, a HDZ je na vlasti, onda je to puno jači politički događaj od poteza Darka Milinovića i dovođenja 200 HDZ-ovaca pred središnjicu stranke.

Šef stranke Andrej Plenković Milinovića se mogao ekspresno riješiti stoga što je Milinović ionako mnogima unutar stranke išao na živce. Penava je, međutim, puno tvrđi orah, pa Plenković prema njemu vjerojatno neće moći postupiti jednako kao prema Milinoviću. Penava je mladi autohtoni vukovarski HDZ-ovac i spada u grupu onih, istina malobrojnih, HDZ-ovih dužnosnika koji se ne plaše središnjeg autoriteta stranke i države.

Može se tek naslućivati što ga je prelomilo i što je konkretan povod za njegov javni nastup, no izveo je to tako da se može reći da je to čin pobune. Da je stvar ozbiljna, vidi se i po izboru datuma najavljenog prosvjeda koji se simbolično poklapa upravo s datumom iz 1991. kada je posljednji put pokušan proboj hrvatskih snaga u Vukovar i spašavanje grada.

Penavina simbolika, dakle, kaže – tada nas Zagreb i državni vrh nije spasio, a i danas nas ostavlja na milost i nemilost. Ako tako Penava misli, to za mnoge u Hrvatskoj jest opasna i nepravedna pomisao, no on kao političar ima pravo izreći je. A to da on, najblaže rečeno, sumnja u institucije poput Ministarstva pravosuđa, glavnog državnog odvjetnika, obavještajnih službi, MUP-a, jer po njemu ne procesuiraju odgovorne za ratne zločine ni nakon “10 tisuća dana šutnje”, više je nego očito.

Penava je izrekao i neke “bogohulne” tvrdnje, primjerice da je on kao gradonačelnik Vukovara u pravilu nailazio na zatvorena vrata spomenutih institucija čime sugerira da u državnim institucijama vlada “zavjera šutnje” o onima koji su činili ratne zločine protiv Hrvata. On kaže da su neki stavovi iznad politike, a neke vrijednosti iznad stranačke stege.

Pa premda sugerira da je Plenković do sada najbolji premijer i da vjerojatno ni sam ne poznaje tu problematiku, jasno je da je Penava svojim istupom opalio žestoku javnu pljusku svom šefu Plenkoviću. Ovakav istup pak potvrđuje da u HDZ-u postoji nezadovoljstvo, a upućeni tvrde da taj trend uopće nije zanemariv. A ne primijeti se jače upravo stoga što su HDZ-ovci većinom skloni oportunizmu, a očito su i u strahu da ne bi i oni postali meta čistki.

Paralelno s tim hukom nezadovoljnika u medijima se plasiraju tvrdnje da će, ako Plenković tako nastavi, na izborima privući i glasove ljevice i lijevih birača. Riječ je, naravno, o svojevrsnoj političkoj podvali jer takvo što se nikada nije dogodilo, čak ni u Sanaderovo vrijeme kad su se od lijevih opinion makera i medija lansirale iste teze. Istina je, međutim, da će Plenković postajati sve veća zvijezda lijevih i liberalnih opinion makera i medija, a već je pokazao da je to njegovu uhu milozvučna glazba. Naravno, ako nastavi “trijebiti” desni konzervativni dio HDZ-a.

Plenković, dakle, ne bi smio povjerovati u to da će za HDZ glasati razočarani SDP-ovci. Pravo je pitanje, međutim, zašto Plenković već nije raspisao prijevremene izbore s obzirom na to da mu je glavni politički protivnik SDP u raspadu te da ankete bilježe trend rasta potpore birača HDZ-u.

Prihvatimo li tezu da bi svaki pametan politički lider u ovom trenutku raspisao izbore te da su Plenković i njegovi suradnici pametni ljudi, onda je vjerojatno problem u tome što je i unutar HDZ-a nedovoljno konsolidirana situacija. Iduće su godine na proljeće izbori za Europski parlament pa ima logike o istom trošku organizirati i izbore za nacionalni parlament. To bi bila i čista politička situacija, jer bi istodobno dobili novu strukturu i u EU i u Hrvatskom saboru.

Plenkovićevoj Vladi situaciju otežava i to što mu prolazi 2018. koja je trebala biti godina velikih reformi, a do njih očito neće doći. Jedan od razloga što reformi neće biti je i situacija oko Uljanika, a upravo bi oko Istre i IDS-a Plenković mogao poentirati.

Gospodarski bi bilo logično da Uljanik i 3. maj pusti u stečaj, a time bi se na fin način i politički obračunao s IDS-om, kamenom u cipeli svake središnje vlasti. Ulaganje novih državnih milijardi kuna u Uljanik bio bi, naprotiv, šamar jednoj Slavoniji u kojoj bi se s tim novcem sigurno moglo trenutačno zaustaviti masovno iseljavanje.

U odnosu na Slavoniju, Istra je regija u kojoj sve cvjeta, a sada bi se tamošnjim gospodarskim i političkim parazitima trebale dati nove milijarde. Stekao se dojam da Plenković voli odgađati rješavanja problema, no Penavina pobuna dobar je poučak što se događa kad se problem uporno gura pod tepih.

>> Pogledajte prosvjed A-HSP-a ispred sjedišta Srpskog nacionalnog vijeća