Plenkoviću je pukla zadnja linija obrane, sad treba gromobran

Premijeru Andreju Plenkoviću, nakon prisilnog udaljavanja Martine Dalić iz Vlade, pukla je zadnja linija obrane. Ostao je bez gromobrana i grudobrana, sam, izložen napadima. Svih i sa svih strana. Počinje vrijeme kada će Plenković morati naučiti da je bilo lakše braniti druge nego sada sam sebe. Dalić mu je bila strahovito važan kadar i držala mu je cijeli gospodarski dio Vlade i provodila najvažniji njegov političko-gospodarski potez – rješavanje problema Agrokora. I oni koji je baš ne vole, cijenili su je i sada kažu da je Dalić bila ono “muško” u Plenkovićevoj Vladi, onaj buldožer koji je bio pokretan i rješavao brojne probleme, bilo državne, gospodarske, bilo one poslodavaca. – Takav kapacitet Plenković više neće moći naći, komentiraju u gospodarskim ali i političkim krugovima, gledajući na bivšu potpredsjednicu Vlade primarno kao na uspješnog menadžera, a ne na “grešnicu”.

Nema još nasljednika

Plenković je čuvao Dalić, dok to nije postalo iluzorno, a sada mu je znatno sužen manevarski prostor. Sreća u nesreći je što se akcija micanja njegove potpredsjednice zbiva baš u trenutku kada su iz stranke, od nezadovoljnika unutar HDZ-a i vrha stranke, počeli dolaziti signali da su počeli sastanci nezadovoljnika i predstavnika frakcija s ciljem da se počne razgovarati o – nasljedniku Plenkovića. To je stara HDZ-ova tradicija, da se dok je aktualni predsjednik “na udaru” počne pripremati teren za njegovo micanje i traženje zamjene. Za Plenkovića je ovdje, dakle, sreća u nesreći što se unutar HDZ-a još nije iskristaliziralo tko bi bio njegov nasljednik. Jednostavno još nema nikoga boljeg od njega i onoga tko bi mogao bolje povezati to klupko raznovrsnih političkih, ali i drugih interesa unutar te vladajuće hrvatske političke stranke. – Da u HDZ-u imaju nasljednika ili boljega, Plenković bi već bio bivši – tvrdi jedan od iskusnih insajdera, koji, pak, drži da će sada Plenković ipak moći dobiti potporu dovoljnu da odradi mandat premijera što dulje. Donedavno su realniji tumačili i prognozirali kako je sigurno da će Plenković odraditi mandat do kraja, sada tumače da će situacija u kojoj se Plenković našao biti – što dalje, to ružnije i tužnije. Ono što on može učiniti jest da potporu potraži i kod onih od čije je potpore još do jučer zazirao. Jako mu pomaže i stav Milijana Brkića da HDZ neće drugi put napraviti istu glupost i srušiti svoju Vladu. Plenković si sada ne može dopustiti luksuz da u stranci izbjegava partnerstvo s onima koje je procijenio ili neposlušnima ili svjetonazorskim suparnicima, predogmatičnima, predesnima itsl. Nije baš da sada može birati. Jedino područje gdje može potražiti potporu i gromobran da se zaštiti od napada “izvana” jest – HDZ.

Od kakvog je materijala

Problem je što su u HDZ-u, opet tradicionalno, “svi digli ručne” u očekivanju nastavka prestrojavanja. Nitko u ovom trenutku unutar HDZ-ove vrhuške ne pokazuje ambicije da pokrene rušenje Plenkovića i izgledno je da ga neće ugrožavati dok je održiv kao premijer. Ako su neki unutar vrha i bili za rušenje Dalić, a jesu, jer su se vidjeli na njezinu mjestu, to nikako ne znači da bi ušli u rizik i išli još oslabiti Plenkovića. I tako premijer ulazi u još neveselije doba upravljanja i brzo će se vidjeti od kakvog je materijala.