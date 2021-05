Plenković: Cilj nam je za deset godina dosegnuti 75 posto razvoja EU

Kad je uspostavljena suverena i samostalna Hrvatska, Andrej Plenković imao je 21 godinu. Tijekom sljedećih 30 godina aktivno je sudjelovao u njezinu razvoju i transformaciji, najprije kao diplomat intenzivno se baveći ulaskom Hrvatske u EU, potom kao političar i zastupnik u Europskom parlamentu, a sada kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Predsjednik ste Vlade u drugom mandatu. Kakvu Hrvatsku vidite danas kada obilježavamo 30. godišnjicu njezine neovisnosti? Kakvo smo društvo?

Trideset godina neovisnosti Hrvatske prigoda je da se osvrnemo na brojna postignuća hrvatskog naroda, koji je ostvario sve svoje strateške ciljeve i prošao težak put u borbi za svoju neovisnost, međunarodnu afirmaciju i puno integriranje u NATO i Europsku uniju. Ponosan sam što sam na čelu izvršne vlasti države s tolikim potencijalima i s ljudima koji uvijek iznova dokazuju svoju snažnu povezanost i solidarnost u trenucima kada nas okolnosti stave pred velike izazove. Pandemija i razorni potresi podsjetili su nas da dijelimo istu sudbinu i da je naše zajedništvo još jednom ključan element u njihovu svladavanju.



Moj je cilj moderna i ambiciozna država, svjesna političkog i društvenog konteksta Hrvatske na pragu četvrtog desetljeća svoje samostalnosti, u kojoj gradimo tolerantno društvo koje teži razvoju i napretku.

Preuzeli smo odgovornost 2016. godine. Uz krizno upravljanje u brojnim nepredviđenim situacijama, od sistemske krize u Agrokoru, brodogradilištima i drugim naslijeđenim izazovima iz razdoblja hrvatske tranzicije, do izbijanja pandemije i razornih potresa, u političkom, ekonomskom i reformskom smislu Hrvatska je išla naprijed. Uveli smo praksu racionalnijeg upravljanja javnim financijama ostvarivši tri proračunska viška, smanjenje javnog duga, uz gospodarski rast na zdravim osnovama, rast zaposlenosti i vraćanje investicijskog kreditnog rejtinga. Pokazala se i snaga države koja je u stanju snažno stati iza privatnog sektora, kojemu je ugroženo poslovanje u krizi bez presedana. Vlada je poslodavcima za očuvanje radnih mjesta osigurala više od 9 milijardi kuna potpora. Provedbom reformi i korištenjem osiguranih europskih sredstava, u razdoblju pred nama usmjereni smo sve ranjivosti koje je COVID-19 kriza donijela pretvoriti u nove prilike za Hrvatsku i transformirati gospodarstvo te dalje poboljšavati društvenu, investicijsku i poduzetničku klimu.



Kamo biste Hrvatsku htjeli dovesti, što još želite postići da biste jednog dana, na kraju premijerskog mandata, mogli biti zadovoljni? U kakvoj biste Hrvatskoj htjeli da žive vaša djeca?

Hrvatska ima znanje i sposobnost da iz ove krize iziđe još jača i otpornija. Unatoč svim izazovima, nastavljamo ispunjavati sve što smo zacrtali u Programu Vlade te u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine. Svaki je dan važan kada ste u mogućnosti mijenjati stvari. Pritom na raspolaganju imamo više od 24 milijarde eura iz EU-a da pokrenemo brz gospodarski oporavak i razvoj nakon COVID-19 krize. Prije svega želim da djeca žive u Hrvatskoj koja je još pravednija, koja potiče izvrsnost, u kojoj će djeca i mladi znati da se njihovo obrazovanje i marljiv rad cijeni. Kao pravnik i predsjednik Vlade, bit ću zadovoljan ako institucije budu još učinkovitije, osobito uprava i pravosuđe, te da društvo bude takvo da se svi građani osjećaju sigurno i ravnopravno pred zakonom. Bit ću zadovoljan ako vidim da se Hrvati u iseljeništvu i njihovi potomci vraćaju u domovinu zahvaljujući razvoju, kvalitetnom društvenom ozračju i optimizmu, koji želimo probuditi osnaživanjem svih generacija građana diljem Hrvatske.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Plenković: Plan nam je da Hrvatska u prosjeku raste oko jedan postotni bod dinamičnije od Europske unije, na tragu čega smo i bili prije pandemije

U postkriznoj fazi pitanje broj jedan bit će demografska revitalizacija radi opstanka hrvatskoga naroda. Radit ćemo na stvaranju preduvjeta koji će smanjiti iseljavanje, a gospodarskom i poreznom politikom olakšavati daljnje otvaranje radnih mjesta i rast plaća. Želim da oko nas u budućnosti bude još više istaknutih pozitivnih primjera poduzetničkih i društvenih inovacija, kojima se stvaraju nova radna mjesta, otvaraju nova inovativna i izvozno orijentirana poduzeća te da kvalitetnim obrazovanjem gradimo naraštaje mladih koji će Hrvatsku učiniti konkurentnom u europskom i globalnom okruženju.

Kad je prvi saziv Hrvatskog sabora 25. lipnja 1991. donosio odluku o neovisnosti, imali ste 21 godinu. Kakva su vam tada bila očekivanja od nove države? Koliko su se ona ispunila? Gledajući s vremenskim odmakom, je li bilo pogrešaka u posljednjih 30 godina?

Svi se sjećamo tih vremena u kojima su svi solidarno bili uključeni u stvaranje države. Uspostavom demokratskih sloboda građana i državnim suverenitetom kao temeljnim odrednicama započeli smo povratak, kako je u svom vizionarskom govoru istaknuo prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, hrvatskog naroda i njegove države europskoj civilizacijskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. Jedna od prvih i najtežih prepreka na tomu putu bila je velikosrpska agresija, kojoj smo se, zahvaljujući hrabrosti i žrtvi hrvatskih branitelja, uspješno oduprli. Predsjedanjem Vijećem EU-a u 2020. zaokružili smo jedan ciklus – od uspostave neovisnosti do snažne međunarodne afirmacije u Europi. U zemlji koja je pretrpjela rat i agresiju uspješno smo preobrazili institucije i ekonomiju, do mjere da već u sedmoj godini članstva budemo na čelu Vijeća Europske unije. Hrvatska je pristupila Europskom tečajnom mehanizmu, što je posljednji korak pred ulazak u europodručje, a dobili smo i zeleno svjetlo Komisije za ulazak u Schengenski prostor.

Sigurno da je bilo pogrešaka i propuštenih prigoda, ali za jednu mladu državu i demokraciju možemo biti ponosni na velik broj postignuća, kao i na ugled koji Hrvatska uživa na europskoj i globalnoj sceni. Njegujemo svoju tradiciju, nacionalni identitet i svoju povijest, a u razdoblju četvrte industrijske revolucije, digitalizacije, novih sigurnosnih ugroza, želimo Hrvatsku okrenutu budućnosti, koju gradimo za nove generacije.

Realnost je da smo imali rat koji je uz ono najgore, ljudske žrtve i stradanja, zaustavio razvoj općenito, ali i integracije, pa i novac iz Europe, koji su neke bivše komunističke države dobile prije nas. Kada ćemo uhvatiti korak sa životnim standardom građana, plaćama, BDP-om drugih država članica EU-a?

Ako promatramo brojke iz proteklih godina, Hrvatska je 2008. dostigla 64 posto prosjeka EU-a, a onda je zbog duže i intenzivnije krize brzo pala na 60 posto. Oko te razine Hrvatska se zadržala više godina, do 2016. godine. Dinamičniji rast našega gospodarstva od onog na razini cijele EU doveo je do rasta tog pokazatelja tijekom mandata ove Vlade, tako da je u 2019. godini razina razvijenosti Hrvatske dosegnula 65 posto prosjeka EU-a. Uspješna provedba ekonomske politike i daljnja apsorpcija fondova EU-a znatno će odrediti razlike u stopama rasta. Znatno smo podigli ugovorenost europskih fondova, s oko 9 posto na početku mandata na sadašnjih 115 posto, u čemu smo treća najuspješnija država EU-a. Koristimo sve raspoložive nacionalne i dostupne europske kapacitete, uz strukturne reforme, kako bismo za deset godina dosegli 75 posto razvoja EU-a. Da bi ostvarila taj cilj, Hrvatska u prosjeku treba rasti oko jedan postotni bod dinamičnije od EU-a, na tragu čega smo i bili prije pandemije. To je udio koji približno ima Slovačka, a ta se zemlja navodi kao primjer uspješnog privlačenja inozemnih investicija, visokog izvoza roba i snažne proizvodnje.

Pandemija koronavirusa i potresi nakratko su na stranu stavili druga pitanja o kojima nije bilo širokog konsenzusa u našoj zemlji, primjerice o odnosu prema Drugom svjetskom ratu, o pozdravu „ZDS“, pa ni o Danu državnosti. Nema više tako važnih ciljeva pred Hrvatskom, ali u kojim biste točkama ipak željeli konsenzus?

U hrvatskom društvu trebamo težiti konsenzusu u pogledu ključnih izazova koji su pred nama. Pandemija traži od svih nas usmjerenost na nacionalno jedinstvo kako bismo spasili što više života i očuvali gospodarstvo. Oporba, čiji se doprinos sveo na miniranje naše borbe protiv COVID-19, nije svjesna ozbiljnosti trenutka. Nakon što smo osigurali potrebnu većinu, pozvao sam na sastanak predstavnike stranaka koje su dobile mandat hrvatskih birača kako bismo razgovarali o njihovu viđenju ključnih izazova koji su pred zemljom. Nisu se odazvali, a time su, kao i daljnjim aktivnostima, pokazali koliko žele konsenzus o obnovi nakon razornih potresa, upravljanju COVID-19 krizom, Nacionalnoj razvojnoj strategiji, korištenju sredstava iz europskog proračuna...

Kada je riječ o ideološkim temama, kao uključiva Vlada i parlamentarna većina, u kojoj već drugi mandat surađujemo sa svim predstavnicima nacionalnih manjina, poslali smo snažne poruke pomirbe i rješavanja pitanja koja opterećuju hrvatsko društvo dugi niz godina. Želimo dalje stvarati preduvjete za smanjenje tenzija i podjela u hrvatskom društvu. Osnivanje Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, koje je izišlo s Dokumentom dijaloga, korak je prema razumskom rješavanju ideoloških pitanja i pomirbi u društvu.

Koliko se danas upotrebljava ili zloupotrebljava ime prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana kao argument u politici koji se ne propitkuje?

Dr. Franjo Tuđman osoba je na koju se ne može gledati u ideološkim kategorijama. On je kao iskusan državnik, domoljub i povjesničar nadišao te okvire kako bi stvorio hrvatsku državu. Uspješno je u teškim okolnostima, uz hrabrost hrvatskih branitelja i potporu hrvatskog naroda, ostvario višestoljetni san hrvatskog naroda o slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Ujedno, ostvario je svoj državotvorni koncept u koji je uključio baš svakoga tko mu se u realizaciji tog cilja želio priključiti. U tom pogledu, kako vrijeme odmiče, u najširoj javnosti Tuđman ostaje zaista trajna vrijednost i osoba koja uživa veliko poštovanje. Zato se mi u HDZ-u, stranci koju je utemeljio i vodio, često pozivamo na njega: da bismo i danas poslali poruku takve uključivosti u koncept modernog suverenizma koji provodimo za snažan položaj Hrvatske u EU i kvalitetniji život svih naših građana.

Kad se govori o članstvu u EU, uvijek se spominje novac. Bili ste izravno uključeni u proces ulaska. Koliko je ulazak u EU pomogao izgraditi hrvatsko društvo i institucije?

Europska unija ima transformacijsku snagu za cijelu Europu i za svaku državu članicu. Pristupanje Hrvatske EU bitno je pomoglo u izgradnji našeg društva i institucija, ali jednako tako veliki učinak imao je i sam pristupni proces kroz godine pregovora. Ukorak s trendovima digitalizacije brojnih poslovnih procesa, moramo učiniti još dodatne napore za efikasniju javnu upravu i pravosuđe, kao i daljnju borbu protiv korupcije, što je ključno da osnažimo povjerenje ljudi u institucije i državu. Kao članica EU-a i NATO-a, danas imamo ne samo sigurnosni kišobran već i mnogo bolju ekonomsku perspektivu nego prije trideset godina. Nema organizacije na svijetu osim Europske unije koja bi nam stavila na raspolaganje ovakve mehanizme i poluge za razvoj i gospodarski oporavak. Zahvaljujući sredstvima koje smo osigurali u idućih desetak godina iz EU-a, imamo priliku da jaz koji je postojao između Hrvatske i zapadne Europe ubrzano smanjimo.

Koliko će novac iz novog proračuna za oporavak i otpornost utjecati na Hrvatsku i jesmo li ga u stanju apsorbirati?

Ukupno je iz svih izvora Hrvatskoj na raspolaganju oko 24,2 milijardi eura u idućih gotovo deset godina. Hrvatska je, možemo slobodno reći, iako je prvi put sudjelovala u pregovorima o proračunu EU-a, uspjela izboriti najviše nepovratnih sredstava u odnosu na veličinu svoga gospodarstva. Tako je Hrvatskoj iz Mehanizma za oporavak i otpornost na raspolaganju 6,3 milijarde eura nepovratnih sredstava, što je oko 12 posto našega BDP-a, najviše u cijeloj EU. Dodatno, bude li nam potrebno, na raspolaganju nam je i oko 3,6 milijardi eura povoljnih zajmova iz toga mehanizma. Takvi iznosi zasigurno će pozitivno utjecati na gospodarska kretanja, a da bismo uopće mogli koristiti spomenute 6,3 milijarde eura nepovratnih sredstava, potrebno je izraditi plan oporavka i otpornosti koji će sadržavati cijeli niz reformi koje moramo provoditi te definirati investicije koje su potpora provedbi reformi. Izrada toga dokumenta je pri kraju, a po završetku ćemo ga poslati na usvajanje Europskoj komisiji te ga početi provoditi. Investicije će se usmjeriti u gospodarstvo, javnu upravu i pravosuđe, obrazovanje, znanost i istraživanje, potom u tržište rada i socijalnu zaštitu, zdravstveni sustav te na obnovu zgrada. Iskustvo u provedbi projekata financiranih EU sredstvima, a i sama apsorpcija EU sredstava znatno su porasli u proteklih nekoliko godina, što nam povećava kapacitete za korištenje i novih sredstava.

Foto: Tomislav Krasnec/PIXSELL U neformalnom razgovoru s francuskim predsjednikom Macronom i talijanskim premijerom Conteom

Je li nabava cjepiva protiv koronavirusa, za koju su države članice prvi put ovlastile EK, nakon debakla s pojedinačnim naručivanjem cjepiva za gripu 2009. i kaosa kad su farmaceutske kuće razbijale EU, bila dobra odluka uzevši u obzir probleme s isporukom i distribucijom cjepiva? Je li Komisija griješila i je li prokockano povjerenje država članica u Komisiju?

Nema nikakve dileme da su ugovori s proizvođačima mogli biti bolje sastavljeni i bolje štititi interese europskih građana, no u trenutačnim okolnostima ključno je i dalje inzistirati da proizvođači poštuju ugovorne obveze. I osobno sam u Bruxellesu u razgovoru sa svim čelnicima europskih institucija izrazio nezadovoljstvo dinamikom isporuke i raspodjelom doza cjepiva. Hrvatska je naručila dovoljno cjepiva za potrebe našeg stanovništva i tražit ćemo da se dogovorene doze isporuče. S obzirom na uočene razlike u distribuciji cjepiva među članicama, potreban nam je korektivni mehanizam kako bi se pravednije i ravnomjernije rasporedile nadolazeće doze cjepiva i u praksi potvrdila europska solidarnost. O tome vodimo intenzivne razgovore s predstavnicima drugih članica i europskih institucija i na tome ćemo inzistirati.

Smisao je korektivnog mehanizma da one zemlje koje su trebale dosad dobiti više doza AstraZenece prime više doza drugih cjepiva koje su naručile i time kompenziraju nedostatak, koji se nije mogao predvidjeti zbog sporije proizvodnje i distribucije cjepiva AstraZenece. S obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije u cijeloj Europi, važno je da se svi ponašamo odgovorno i pridržavamo mjera kako bismo sačuvali zdravlje i živote, stabilnost zdravstvenog sustava te osigurali što povoljniju epidemiološku sliku uoči nove turističke sezone.

