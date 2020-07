Plenković će u pregovore sa Škorom, želi jaču potporu od 76 ruku

Godina teškog življenja za Andreja Plenkovića, njegovu Vladu i HDZ, razvija se puno bolje no što su neki očekivali. Njegov HDZ nakon parlamentarnih izbora, koji su datumski očito bili dobro tempirani, ne da nije završio na respiratorima, diše punim plućima, a na respiratorima je završio njegov glavni politički takmac SDP i njegov šef Davor Bernardić.

Rezultati izbora pokazuju da se klatno u Hrvatskoj pomaknulo još više udesno i da je desno biračko tijelo u ovom trenutku apsolutno dominantno nad lijevim. Pritom se pojavila i nova ljevica (Možemo, Pametno...), koja će ubuduće donijeti još mnogo teških dana SDP-u, no pojavila se i nova desnica, ona Škorina okupljena u Domovinskom pokretu, koji je osvojio manje nego što je očekivao, ali je ipak riječ o respektabilnom broju mandata. Pribrojimo li tim desnim mandatima još i rezultat Mosta, to potvrđuje dominaciju desnice. Neki su, poput notornog Bojana Glavaševića, već izrazili i svoj strah od jačanja krajnje desnice, no u strahu su velike oči, jer za njega je i HDZ krajnja desnica, a kamoli Domovinski pokret.

Premda rezultat Plenkoviću dopušta da ovih dana čak krene u pomalo drsko formiranje Vlade i bez Domovinskog pokreta, on će, izgledno je, ipak otvoriti pregovore s Domovinskim pokretom Miroslava Škore. Kako je Plenković poznati eurotaktičar, sigurno će pokušati stvoriti i širu koaliciju nego što mu je matematički potrebna, pa stoga neće pregovarati samo s Domovinskim pokretom. Upravo da bi kompenzirao te prigovore, a valja ih očekivati i iz međunarodne politike, da “Hrvatska skreće oštro udesno”, on će vjerojatno usporedo pregovarati i sa zastupnicima manjina, kojih je osam, i čiji je neformalni vođa Milorad Pupovac.

Nastupajući dani vjerojatno će stoga proteći u balansiranju između povezivanja tih, kako se sada može činiti, nemoguće povezivih koalicijskih partnera. Plenković je ovdje, naravno, u carskoj poziciji, jer rezultati izbora potpuno mijenjaju očekivanu premisu, a bila je da će Škoro biti u poziciji diktirati uvjete Plenkoviću, no kako je osvojio premali broj mandata, taj film nećemo gledati. Ustvari, sada će Škorinu timu biti više stalo da uđe u Vladin upravljački tim, nego što je to Plenkoviću i potrebno. Valja očekivati, dakle, da će Plenković odmah u startu odbaciti sve one propagandne predizborne ucjene i Škori i manjincima ponuditi ozbiljan razgovor i njihov dio odgovornosti, ako se odluče za koaliranje.

Škoro i manjinci, dakle, neće biti u poziciji uvjetovati svoje eventualno partnerstvo. Hoće li to što će Plenković ponuditi Škori biti probavljivo za Domovinski pokret, odlučit će oni sami. Odbiju li HDZ-ovu ponudu takvu kakva će biti, Plenković će imati placet da se onda potpuno okrene drugim kalkulacijama i eventualnim partnerima. Isto to, dakako, vrijedit će i za Pupovca i njegove manjince jer će i oni dobiti ponudu i onda sami odlučiti je li to za njih probavljivo. Kako HDZ-ovo isticanje da dolaze teška vremena i da Hrvatskoj i prije jeseni, već najkasnije do 15. kolovoza, treba jaka i stabilna Vlada, nije bilo tek propaganda, nego to traže nastupajuća ekonomska kriza i moguća nova eskalacija koronakrize, potpuno je jasno zašto HDZ želi okupiti koaliciju daleko jaču od 76 ruku zastupnika.