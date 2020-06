Plenković bi za desne birače bio dezerter da je s negativnim testom pobjegao u karantenu

Kada se tjedan dana prije izbora kao glavna predizborna tema nametne tako besmislena kao što je to dvojba je li premijer Andrej Plenković trebao otići u samoizolaciju ili ne, onda to puno govori o spremnosti, ozbiljnosti i dosezima izazivača. Oni su se, navodno, mjesecima pripremali, ozbiljno i studiozno, da pariraju šefu HDZ-a, a onda će zadnje sate potrošiti na dokazivanje kako je Plenković bahat i misli da je nedodirljiv. Jaka stvar. Ako su na to spali i misle kako će to odlučiti izbore, onda politika i nije nešto posebno i tako težak posao kakvim ga se trude prikazati Davor Bernardić i njegova koalicijska niska, a i Miroslav Škoro i njegova domoljubna niska. Pa svi smo u ove četiri godine već primijetili da je Plenković i arogantan, ima jak ego, i da obožava svoje političke protivnike pecnuti, pa i ismijavati do bola. Po tome Plenković nije raritet, u Hrvatskoj su uvijek uspijevali političari s pojačanim egom, dok su oni umjereni, nesigurni i bojažljivi ostajali drugorazredni.

Ne moramo se podsjećati kakav je u tome bio Zoran Milanović, evo imamo ga sada i “uživo”. Istina, Plenković često zna ići na živce, no bar ne glumi, niti mu je stalo da se svidi Bernardiću ili Škori. A oni su sada, tjedan dana do izbora, zapjevali u baš u istom tonu tjerajući Plenkovića u karantenu. SDP zato što se brine o zdravlju birača i gura teze kako nacionalni stožer ima različite kriterije, posebne za Plenkovića, a posebne i strože za sve ostale, dok Škoro pokazuje ljudsku brigu za Plenkovića, pa čak i zabrinutost za Plenkovićev izborni rezultat. Doslovce kaže kako će biti do kraja otvoren i tvrdi da bi Plenković, da je otišao u samoizolaciju, dobio izbore, pokazao zrelost i odgovornost, a ovako je pokazao bahatost i nedodirljivost. Dvije su mogućnosti, da je Škoro izuzetno lukav tip pa pokušava Plenkovića namamiti na potez koji će mu zapravo štetiti ili pak da i Škoro dijeli mišljenje ljevičara i stvarno smatra da bi Plenković poentirao na “zrelosti i odgovornosti” da je sam sebe poslao u karantenu.

Ovdje je riječ o potpunom nepoznavanju karaktera HDZ-ova birača i većine desnih birača. Oni naime, parlamentarnim, pa i svakim izborima, pristupaju uz velike emocije i drže ih još jednom velikom bitkom. I kako bi dakle reagirali ljudi koji i ove izbore doživljavaju kao svojevrsni nastavak rata za Hrvatsku kada bi njihov politički vojskovođa, a da nije zaražen, sada poslušao savjete svojih rivala Bernardića i Škore i povukao se u karantenu? Nema nikakvih sumnji da bi taj dio birača to doživio kao kukavištvo, bijeg i dezerterstvo. Da je teško razumjeti takav idejni sklop borbenih birača desnice, potvrđuje i sam Plenković, koji je zbog nerazumijevanja rečenog izgubio na dva posljednja izborna megdana.

I sada su, u posljednjih nekoliko dana, gotovo svi analitičari, i lijevi i desni, puštali isti ton i tjerali ga u samoizolaciju. No, on to ipak nije učinio, kao da ga je netko uspio uvjeriti da bi mu baš taj potez donio izborni poraz i da bi većina njegovih birača to povlačenje toleriralo samo u slučaju da ga, slikovito rečeno, moraju prikopčati na respirator. Za razliku od Plenkovića, jedan od lidera SDP-a, dr. Rajko Ostojić sam je sebi odredio samoizolaciju i time izazvao brojne rasprave. Polovica mu birača vjeruje da je to učinio zato što je zreo i odgovoran, a polovica to drži jeftinim predizbornim trikom. Hoće li lijevi birači nagraditi taj Ostojićev čin ili ga kazniti, kao što bi to desni birači učinili svom lideru, bit će zanimljivo promatrati, no svakako će završiti u hrvatskim političkim analima. Pogotovo ako Ostojić na kraju ispadne negativan.

VIDEO: Intervju Andreja Plenkovića za Večernji TV

Još dok je nutkao Plenkovića da se izolira u karanteni, Bernardić mu je sugerirao neka se ne brine jer će mu doći na sučeljavanje, pa makar se Plenković morao javljati preko Skypea i online kamere. Kako Plenković to nije prihvatio, bit će zanimljivo vidjeti hoće li Bernardić pristati na “pravo” sučeljavanje u četiri oka ili će zbog opreza, odgovornosti, bojazni da je Plenković rizičan, ostati doma i onda se pofajtati s njim putem kamere sa sigurne udaljenosti. Sve bi moglo zakomplicirati jedino to da u nekom idućem testiranju, a to bi već bilo četvrto, Plenković postane pozitivan što mu, vidimo, ne žele čak ni njegovi izravni politički protivnici koji ostavljaju dojam da se više brinu o njegovu zdravlju no on sam.

Kako bilo, kad je već kao glavna tema za opstanak Hrvatske nametnuto pitanje staviti li Plenkovića u karantenu ili ne, HDZ-ovi birači u izborno finale ulaze s osjećajem da su najjači kad je frka, a da SDP-ovci čekaju da im se svi planeti savršeno poslože i da im pobjeda sama padne u ruke, prethodno dobro dezinficirane.