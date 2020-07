Plenković bi mogao biti "tata-mata", a ne "ćaća", ako zauzda HDZ

Neki od najzanimljivijih trenutaka ovih "dedramatiziranih" izbora, barem iz HDZ-ove pobjedničke pozicije, slučajno su zabilježeni televizijskim kamerama i simbolički govore što se dogodilo. Bero se popne na binu održati oproštajni govor i doslovno u mikrofon tri puta kaže "možemo", "može?", "možemo". Bolje ne bi mogao niti PR Tomaševića. Fratar Petrov završava patetičan i nemušt govor, završi s "mi dolazimo!", kao da je Most neka friška alternativa, okrene se, popikne i zamalo padne s pozornice. Ili kad je Raspudić pričao o "mladim ljudima" koji su po njemu podržali Most - pored žive platforme Možemo! kojoj ta priča bolje stoji - i misli da će iznenada postati Boris Jokić i heroj napredne mladeži.

Nikada ljevica nije ovako slavila, radi sedam mandata Možemo!, iako su SDP i Restart doživjeli potpop. Očito se pojavila nova snaga na kojoj se može nešto graditi i raditi, koja nije itrošena poput SDP-a, ili poput Živog zida, Kolakušića i sličnih "trećih" kojima je jedna plaća u Bruxellesu bila dovoljna da nestanu sa scene,

Ili kad je Hasanbegović oko 20 sati predviđao da postoje samo dvije alternative, a svi znamo da alternativa može biti samo jedna. No, najbolji je bio mladi Resler koji se smješkao i stiskao uz Plenkovića u vrtu Arheološkog, a pred par mjeseci mu na televiziji nije htio dati nedvosmislenu podršku pred okršaj s Vasom i Kovačem na unutarstranačkim HDZ-ovim izborima. A Plenki ga kao no name stavio prvog na HDZ listu i poslao u Bruxelles na plaću od 60 somova plus troškovi.

>> VIDEO Burno se slavilo u HDZ-u, a Vilija Beroša je ponijela pjesma, pa je i zaplesao!

Mnogi nisu mislili da će ikad navijati da HDZ dobije što više, ali znajući kakva bi to bila katastrofa da je Škoro sa Hasanbegovićem i tom ekipom došao u poziciju da sudjeluje u Vladi, ucjenjuje, i to se dogodilo. U suprotnom, imali bi sapunicu tjednima, u priču bi se s druge strane vratili svi koje je Plenki izbacio iz HDZ-a riskirajući taktikom "glavom kroz zid", a ideološki bi nas vratili desetljećima unatrag.

Pa su mnogi izlazeći na izbore pomislili - ali, nažalost, samo 46 posto svih registriranih birača - "kad je bal nek je maskenbal", dajte onda sve HDZ-u i pretvorite duopol u monopol. Nije Škoro bez razloga u završnom govoru govorio o HDZ-u, u trenutku kad je Domovinski pokret osvojio jakih 15 mandata. Čemu ta fascinacija HDZ-om?

Pokazalo se da im je tuđi uspjeh veći trn u oku nego zadovoljstvo vlastitim uspjehom. Jer, nije njima bilo samo do svojih mandata, nego do puno mandata SDP-a i malo HDZ-a, da su bitni, ali su ih glasači prestravljeni Škorinim najavama preduhitrili i izabrali HDZ umjesto njih. Kako sad nisu bitni za buduću vladu, Škoro je diplomatski govorio kako se nada da će se HDZ promijeniti, a ne kao do sada, da će postati "suverenistički". Nije to bilo bez vraga. jer bi htio da Plenki zove njega, a ne Pupovca i manjinske zastupnike koji su Škori uz pobačaj silovanih žena vjerojatno najmrskija stvar na svijetu.

No, nakon što je HDZ osvojio ovoliko glasova, Plenković ima potpuno čistu situaciju; nema Vase, Penave & co., nema ni Škore ni Mosta, dobio je izbore na svoju facu i bez trunke nacionalističkih bajanja, sad to može biti prava interesna, tehnokratska organizacija koja tek treba dokazati da se može boriti protiv koruptivnih radnji.

To će vjerojatno biti najveći izazov ovako jakog HDZ-a, da se ne otme samokontroli. Paradoksalno, ali nakon što godinama SDP ne može pobijediti HDZ, a članstvo ga nije moglo, htjelo i smjelo promijeniti, Plenković je promijenio i pobijedio u HDZ-u, uz težak mandat Agrokora, pokvarene ministre, koronu i potres, poput Tita izbacio nacionalističku frakciju, i ako je pametan može ostati zapamćen, jer anemičan očito nije. A budući je ambiciozan, već i prvi poslijeizborni govor nije bio Orbanovski, nego je spominjao ljudska prava, manjine, demokratizaciju. Plenković bi mogao postati "tata-mata", a ne "ćaća", ako zauzda HDZ koji praktički ostaje sam na vlasti, što je uvijek riskantna situacija. No, ako ne žele da im se dogodi isto što i SDP-u, imaju četiri godine pred sobom. Da ih povijest zapamti drugačije. Odbjegla "dica" ostala su bez matere, samo da ih ne prime natrag.