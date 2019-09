Plenković bez glume odigrao glavnu ulogu na filmskom festivalu u Orašju

Malo koji prostor u BiH u tolikoj mjeri simbolizira ratno stradanje Hrvata kao Bosanska Posavina. Na području koje su stoljećima naseljavali danas su, uslijed rata i etničkog čišćenja, prisutni u zanemarivu broju. Izuzetak su tek tri općine, Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac, objedinjene u Posavsku županiju s nešto više od 40 tisuća žitelja, uglavnom Hrvata. Od prijeratnih 150 tisuća Hrvata koji su živjeli na području današnje Republike Srpske, sada ih je ostalo svega desetak tisuća. A to je, vjerovali ili ne, polovica države. Sve je manje i onih koji žive u drugoj polovici - Federaciji.

Zbog svega toga političku i državničku poruku uputio je premijer RH Andrej Plenković jer je upravo u Posavini s političkim predstavnicima bh. Hrvata organizirao svečanost potpisivanja 89 ugovora o financijskoj potpori projektima od interesa za hrvatski narod u BiH. Nastavak je to materijalne potpore sunarodnjacima koja je za vrijeme ove Vlade znatno povećana.

No, to nikako nije pomoć, već bratska suradnja jer Hrvati iz BiH na različite načine uzvraćaju RH. Tri ili četiri puta veća je vrijednost vode iz Buškog jezera na kojoj RH preko HE Orlovac zaradi više od vrijednosti svih 89 projekata. A da ne govorimo o trgovinskom suficitu s BiH od četiri milijarde kuna, za što su opet najzaslužniji Hrvati iz BiH. Treba li uopće spominjati geostratešku važnost hrvatskih graničara u BiH? Brojni su i drugi vidovi “pomoći”. O svemu tome gotovo se ništa ne zna jer bitno je sunarodnjake prikazati - parazitima. Stvoren je ambijent da ste objektivni samo ako ih napadate. Argumenti nisu bitni.

O suradnji se nakon potpisivanja sporazuma, a uoči filmskog festivala u Orašju, razgovaralo i na večeri “Hercegovina Posavini” kojoj je nazočio i gotovo cijeli državni vrh RH i Hrvata iz BiH. Bila je to veličanstvena manifestacija svehrvatskoga zajedništva. Državnički je potez premijera Plenkovića to što je na “svehrvatski sabor” došao s predsjednikom Sabora RH Gordanom Jandrokovićem, brojnim ministrima i gotovo cijelim stranačkim Predsjedništvom. Snažno je to odjeknulo među posavskim, ali i ostalim Hrvatima u BiH. Čiji je broj prepolovljen, politička prava devastirana, a budućnost krajnje neizvjesna.

U očuvanju njihove opstojnosti važna je sinergija Hrvata s obiju strana granice. U Posavini je premijer sa suradnicima simbolički i suštinski pokazao kako je imaju. No, nije zaboravio snažno naglasiti i potporu te prijateljski odnos RH prema svim narodima i državi BiH.

Hrvatski političari, gospodarstvenici i kulturni djelatnici također su bili dio dvodnevnoga okupljanja u Bosanskoj Posavini čija je središnja manifestacija bilo otvaranje 24. dana hrvatskog filma, kulturne manifestacije koja se prvi put održava bez svog utemeljitelja, velikog Ive Gregurevića.

Legendarni glumac rodnoj je Posavini ostavio festival koji je danas jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u BiH. Njegova ostavština vrijedna je nacionalnog poštovanja. “Narod koji zaboravlja svoju prošlost (i svoje velikane) slijep ide u budućnost”, rekao je dr. Ante Starčević. Hrvati su svom velikom glumcu izgradili spomenik u Orašju kao zahvalu za sve ono što je na svoj način činio kako bi i Hrvatskoj skrenuo pozornost na teško stanje u Posavini.

Ipak, nekorektno bi bilo tvrditi da prijašnje hrvatske vlade nisu pomagale bh. Hrvatima ili da su zanemarivale Bosansku Posavinu. No, politika koju na svim razinama prema bh. Hrvatima vodi Plenković pokazuje snagu, kontinuitet i dosljednost koji su najmalobrojnijem narodu u BiH danas potrebniji nego ikada. Bez ovakve jasne i konkretne potpore Hrvatske, članice EU-a i NATO-a, bh. Hrvati bili bi u još težoj poziciji.

Ako bi ta potpora izostala, njihov opstanak bio bi teško održiv. Danas u miru, baš kao i kroz burnu povijest, sve oči opet su uprte u Zagreb. Uz sve ratne kontroverze je li Bosansku Posavinu porazio nadmoćno jači neprijatelj ili je pala zato što je izdana, danas, četvrt stoljeća poslije, sasvim je jasno da Hrvatska iskreno stoji iza ovog, ali i svih drugih hrvatskih prostora u BiH. Jednako kao što kao dobar susjed stoji iza cjelovite BiH.

Zato su poruke premijera RH iz Posavine daleko važnije od financiranja 89 projekata. One su jamstvo da u teškom političkom ratu za institucionalnu zaštitu i preostali teritorij više nikada ni u primisli neće biti izdaje. Na danima filmskog festivala u Orašju, u tom nacionalnom filmu, Plenković je, bez glume, odigrao glavnu ulogu.

