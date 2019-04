Plan reformi: Ista meta, isto odstojanje

Hrvatska javnost i ove je godine s posebnom pažnjom dočekala objavu Vladina plana reformi, no tekst s jučerašnje sjednice Vlade budi samo jednu misao – ista meta, isto odstojanje.

I ciljevi i reformska područja i mjere unutar tih područja uglavnom se ponavljaju već godinama, a da nam ispunjenje reformskih planova baš i ne ide od ruke pokazuje već i činjenica da se u istom dokumentu ponovno našla mjera izmjene sustava plaća u državnoj upravi. Da će se taj sustav prilagoditi kako bi se nagrađivalo najbolje službenike i kažnjavalo one kojima se njihov posao baš i ne radi, slušamo još od premijerskog mandata Jadranke Kosor.

U prilog ovoj Vladi treba spomenuti tek da je zakon koji bi trebao omogućiti takvo što ovoga puta doista u proceduri i već je prošao javno savjetovanje pa će se, valjda, konačno i donijeti. Slično je i s pravosuđem, koje je po javnoj percepciji područje u koje građani imaju najmanje povjerenja. Tamo se kao ključne mjere najavljuju one vezane uz digitalizaciju, koja se po najavama već davno trebala dogoditi, no tu su neke promjene koje su u posljednje vrijeme ipak pokrenute, poput reforme parničnog postupka i uvođenja oglednog postupka, koji bi konačno trebao omogućiti ujednačavanje sudske prakse.

Ipak posebnu pažnju zaslužuju mjere koje se konkretno tiču života građana, one s područja socijalne skrbi usmjerene na borbu protiv siromaštva i mirovinskog sustava oko kojega se naveliko lome koplja i najavljuju referendumi. U sustavu socijalne skrbi tako se najavljuje novo povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada, a za starije osobe bez adekvatnih primanja ponavlja se obećanje o uvođenju nacionalne mirovine. No u vezi nacionalne mirovine ponavlja se tek formulacija iz Vladina programa i Strategije socijalne skrbi o njezinu uvođenju do kraja 2020. godine.

Koliko će nacionalna mirovina iznositi i koji će biti kriteriji za njezino stjecanje, ovisit će o fiskalnim i gospodarskim prilikama. Ista formulacija, ovoga puta bez rokova, ponavlja se i kada je riječ o povećanju rodiljnih naknada pa oni koji mu se nadaju iz plana koji je predstavila Vlada zapravo ne mogu iščitati ništa konkretno.

