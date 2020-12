Petrov: Ne podržati Troskota znači podržavati manje ili veće zlo u hrvatskoj politici

Stranka Most nedavno je konačno održala unutarstranačke izbore, koji su se po odlukama središnjih stranačkih tijela trebali dogoditi do kraja 2019. godine. Pravo glasa imalo je nešto više od 580 članova, koji su velikom većinom za predsjednika stranke u još jednom mandatu potvrdili Božu Petrova. Stari-novi predsjednik Mosta u intervjuu vođenom e-mailom govori o planovima za razvoj svoje stranke i pripremama za lokalne izbore.

Ponovo ste izabrani na čelo Mosta. Stranka se iz tjedna u tjedan hvali da joj pristupaju stotine ljudi, a na kraju je pravo glasa imalo tek nešto više od 580 ljudi. Kako to?

Upravo je to bio jedan od naših glavnih argumenata za promjenu Statuta Mosta tijekom ovih unutarstranačkih izbora. Koncept strukture Mosta se u određenom obujmu izmijenio. Dok je u početku Most bio platforma koja je okupljala nezavisne liste i pojedince, s ovim zadnjim izmjenama Statuta Most stavlja veći naglasak na jačanje svoje strukture, i dalje obuhvaćajući suradnju s nezavisnim listama i pojedincima. Iako je prvi koncept “platforme” bio presudan za početni uspjeh Mosta, kasnije je pokazao nedostatke u pogledu usklađenijeg djelovanja Mosta. Javnost je često bila zbunjena oko stavova Mosta o bitnim i aktualnim društvenim temama budući da je nedostajala koordinacija i vrlo jasne politike Mosta zbog široke lepeze različitih mišljenja. Zato smo i unaprijedili Statut Mosta na nedavnom unutarstranačkom Saboru. Sačuvali smo suradnju s nezavisnim listama, ali unaprijedili, olakšali Statutarne odredbe i otvorili vrata Mosta ljudima koji su nam se obratili sa željom da također budu dio promjene Hrvatske.

>> VIDEO U Saboru zaiskrilo između Mostovaca i Jandrokovića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bruno Petrušić, vaš protukandidat na unutarstranačkim izborima, tvrdio je da takvim pravilima za punopravno članstvo u Mostu vi i Nikola Grmoja kontrolirate stranku. Je li to točno?

Protukandidati se tijekom izbora obično pokušavaju nametnuti javnosti različitim kritikama i to je gotovo uobičajeni dio šušura, koji zamre kad prođu izbori. Kritike su dobre jer vas čine budnim, pomognu da poboljšate određene procese. Priču da par aktera kontrolira Most politički oponenti pokušali su nametnuti već tijekom parlamentarnih izbora. Dakle, ništa novo, ništa inventivno. Izbori u Mostu su ih demantirali. Osim što se olakšao pristup članstvu, proširio se broj članova Mosta koji odlučuju, i u Predsjedništvu i u Glavnom odboru. Jasno mi je da bi neki koji nisu izabrani voljeli da su umjesto ovih članova birali neki drugi, ali svi moramo prihvatiti demokratsku volju sadašnjih članova.

I vi i Grmoja ostali ste u vrhu stranke. Znači li to da se u politici Mosta ništa značajno neće mijenjati? Što su vam ključni ciljevi u idućem razdoblju?

Danas u najvažnijim tijelima Mosta, u Predsjedništvu i Glavnom odboru, novi ljudi na političkoj sceni, koji su u samo par mjeseci udahnuli novu živost hrvatskoj političkoj sceni. Na nama koji smo osnivači ili smo od samih početaka u Mostu odgovornost je da im predamo sve naše iskustvo temeljeno na radu, pa i na pogreškama koje su se događale dok smo stasali. Već je tijekom parlamentarnih izbora ta kombinacija pokazala učinkovitost. Pokazala je da Most nije samo promijenio lice, već i pristup politici. U međuvremenu, postavili smo i mehanizme unutar stranke za usklađenije i bolje djelovanje. Prvi naš kratkoročni cilj su svibanjski lokalni izbori. Već smo istaknuli neke od kandidata, pokazali da radimo vrlo ozbiljno i da ćemo se idućih mjeseci usredotočiti na terenski rad. Nećemo zanemariti ni nacionalnu komponentu. Hrvatsku je zbog epidemije COVID-a pogodila kriza kakvu ne pamtimo i potpuno ogolila sve promašaje dosadašnjih politika. Premda je borba protiv epidemije primarni zadatak, mi u opoziciji moramo inzistirati i na rješavanju kroničnih bolesti zbog kojih će učinci koronakrize biti dublji i dalekosežniji nego u drugim zemljama. Ne smijemo dopustiti da COVID postane pokriće Vladi za nerad.

>> VIDEO Troskot odgovorio Škori: Otkrio zašto je on kandidat za gradonačelnika, a ne Raspudić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Most je među prvima istaknuo svog kandidata za Rijeku, zatim i za Zagreb. Hoćete li imati kandidate za gradonačelnika i u Splitu i Osijeku? Koga ćete kandidirati?

Mogli ste vidjeti po kandidaturama Marina Miletića u Rijeci te Zvonimira Troskota u Zagrebu da je naš pristup tome ozbiljan i da cijenimo mišljenje naših članova na lokalnom terenu. Bez njih nikad nema ovakvih odluka jer oni puno bolje poznaju ljude u svom gradu i znaju kako diše njihova sredina. Uskoro će po tom principu biti predstavljeni i kandidati za Split i Osijek.

Objava kandidature Zvonimira Troskota izazvala je neočekivano oštre reakcije. Domovinski pokret proziva vas da izbjegavate dogovor o zajedničkom nastupu i time pomažete Bandiću da ostane na vlasti. Što kažete na to?

Zvonimir Troskot je najbolji kandidat za gradonačelnika Zagreba od svih onih koji se spominju u kuloarima. Ne zato što je naš, nego zato što ima ozbiljno poslovno iskustvo i znanje o financijama, dosad dokazane organizacijske sposobnosti i čestitost. Ne istaknuti i ne podržati takvog čovjeka znači podržavati manje ili veće zlo u hrvatskoj politici. A što se tiče potencijalne suradnje s bilo kojom političkom opcijom, svi moraju znati da su takvi razgovori dvosmjerna ulica i da se ne vode preko medija ili na ulici.

Tvrdite da s Domovinskim pokretom nitko nije kontaktirao zbog eventualnih pregovora o zajedničkom izbornom nastupu. Pa ipak, Bandića je nakon šest mandata teško maknuti s pozicije ako se ne ide u većem bloku. Jeste li vi u Mostu i na trenutak razmišljali o okupljanju stranaka od centra nadesno za izbore u Zagrebu?

Grad Zagreb, naš glavni grad, trenutačno izgleda preumorno. Posebno me se dojmila sadašnja slika grada u kojemu zbog COVID-a nema adventskog blještavila koje je prekrivalo brojne i velike probleme. Zato mislim da glavni kriterij djelovanja u Zagrebu mora biti konstruktivan i utemeljen na stručnosti. A takvi kriteriji vrijede i za bilo kakvo političko okupljanje. Prava promjena u Zagrebu traži daleko više od smjene jednog gradonačelnika. Trebat će ogromna politička volja koja nadilazi lokalne okvire, velika podrška građana i puno stručnosti.

Zbog čega je, po vašoj procjeni, Domovinski pokret krenuo tako oštro prema Mostu?

Ne mogu se baviti nagađanjima o tome što su motivi drugih političkih aktera. U ovom konkretnom slučaju bilo bi i nekorektno nagađati i generalizirati zbog ljudi u Domovinskom pokretu s kojima imamo svakodnevne korektne odnose, u Saboru i na terenu.

I u Rijeci je riječ o desetljećima vladavine SDP-a. Ne bi li bilo logično da se stvori nekakav oporbeni blok, ako se želi preuzeti vlast? Jeste li o tome razmišljali prije nego što ste kandidirali Marina Miletića?

Marin Miletić donio je neku novu energiju u Rijeci. Već su mu se priključili brojni ljudi koji dosad nisu imali naročite veze s politikom, koji su neovisni u svakom smislu te riječi, materijalno i profesionalno, a zajedničko im je da vole Rijeku i žele raditi na dobrobit njezinih građana. Ta riječka priča je upravo ono što Most želi postići na ovim lokalnim izborima! Dakle, okupljanje u Rijeci se već događa, a ljudi koji žele promjenu okupljaju se oko Marina.

Kako ćete na izbore u drugim sredinama? Razgovarate li igdje o predizbornim koalicijama?

Neke smo dogovore o zajedničkom nastupu već postigli, npr. u Velikoj Gorici gdje našeg člana Ivana Bekavca kao kandidata za gradonačelnika podržavaju i druge stranke i pojedinci. Lokalni izbori su specifični, govorimo o otprilike 550 izbora. Svaka lokalna zajednica je specifična, a u lokalnim izborima najvažniji je integritet ljudi koji su aktivni u lokalnoj politici. Taj integritet, i poslovni i ljudski, važniji je od stranačke markice i brenda. Zato Most ima povjerenje u svoje lokalne organizacije, jer se u lokalnim izborima uistinu većinom bira imenom i prezimenom. Znamo da su situacije od jedne do druge sredine različite te stoga svakoj od svojih lokalnih organizacija ostavljamo slobodu političkog okupljanja.

Prije četiri godine su uz Most bile i mnoge nezavisne liste u Dalmaciji i Slavoniji. Ta je suradnja u međuvremenu prekinuta, neki od čelnika nezavisnih lista vezali su se uz druge opcije. Koje su to sredine koje bi na ovim izborima mogle zamijeniti nekadašnja Mostova uporišta, poput Vrgorca, Omiša, Tompojevaca...?

Imam puno razumijevanja za poziciju nezavisnih lista u lokalnim sredinama jer je i Most potekao iz slične pozicije. S obzirom na to, mi ćemo s nezavisnim listama i pojedincima i nadalje surađivati i pružati im pomoć i podršku postoje li pretpostavke za takvu suradnju.