Pernar i Duspara spomenici su nelogičnog razmišljanja

"Vjerujem da će oboljeli prije ozdraviti od ulja kanabisa nego od kemoterapija”, izjavio je u četvrtak saborski zastupnik Ivan Pernar. Bilo je to na bizarnoj press konferenciji pred sjedištem USKOK-a u Zagrebu gdje je prijavljen zbog nadriliječništva.

Podsjetio me na jednog luđaka iz Beograda, mnogo godina prije rata. Taj je nasumce nazivao ljude i predstavljao se kao liječnik. Rekao bi im da je njihov muž/žena u bolnici zbog teškog oblika spolne bolesti i da oni kod kuće moraju odmah isprati spolovila octom pa se javiti svom doktoru. Naravno, nakon što su to učinili, zbilja bi završili u bolnici.

Ivan Pernar, naime, na svom Facebooku upućuje ljude da herpes liječe oblozima od octa. Na svom profilu 8. siječnja implicirao je da je “čudotvorni” C vitamin korisniji od cijepljenja protiv gripe. A cijepljenje, dakako, izaziva autizam koji se, srećom, može izliječiti za samo dva dana.

Samo treba, “koristiti ulja kanabisa”, kako je napisao istog dana, prenoseći članak s veoma pouzdanog portala nazvanog “Novi svjetski poredak”. Pernar je primarijus za rak, gripu, herpes i autizam, a tvari dijeli na “čudotvorne” – to su C vitamin i kanabis – i na one koje su samo “zdrave”, na primjer češnjak i đumbir. Antibiotici se ne ubrajaju ni u jednu skupinu.

Naime, 6. siječnja izvijestio nas je da je “istraživao pojavu autizma kod djece i naišao na neočekivanu poveznicu – mnoga djeca s autizmom su u ranoj dobi imala bakterijsku infekciju, primjerice, upalu uha koja je liječena antibioticima širokog spektra. Hipoteza je da antibiotici uništavaju crijevnu flotu i na neki način lome prirodni imuni sustav kod djeteta.”

Nema veze što nema nikakve veze između crijevne flore i autizma, dovoljno je to nazvati “hipotezom” pa da bude “na neki način” istinito.

Za akademika Pernara “hipoteza” je bilo kakva glupost koju netko izjavi, a “istraživanjem” smatra neobavezno surfanje po internetu. Idiotarije kojima ondje povjeruje naziva “nenadanima”.

Pa dok Pernar paranojom opskrbljuje urbani, lijevi, liberalni i anarhistični dio populacije, Elvis Duspara istim se poslom bavi za vjerske fundamentaliste.

U nizu svojih predavanja u Hrvatskom katoličkom društvu sv. Jeronima u zadnje vrijeme popularizira teorije o ravnoj Zemlji. Domaćin mu je velečasni Stjepan Razum koji na svojem Facebooku zastupa revizionizam oko Jasenovca, izruguje isusovački znanstveni časopis koji zastupa tezu o Big Bangu te napada fra Marija Cifraka, bibličara i dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta, koji fundamentalizam svećenika i laika naziva “strahotom”.

Kao i Pernar, Duspara se bavi “istraživanjem” već pet godina, tj. surfa.

Pernaru je kriv lobi farmaceutskih kompanija, Duspari masoni. Pernar tvrdi da su novinari “lutke na koncu”, Duspara kaže da ga napadaju ljudi “ispranih mozgova”. Jednom su cjepiva opasna, drugom je globus sotonistički. Jedan vjeruje svemu što pročita na internetu, drugi doslovno čita Sveto pismo. Jedan napada znanstvenu zajednicu, drugi napada znanstvenu zajednicu i Crkvu.

Obojica su nepogrešivi i nedokazivi. Laganje im je kao reći dobar dan: jedan tvrdi da paracetamol izaziva autizam, drugi da nitko nije vidio zakrivljenost Zemlje i da ne postoji njezina snimka iz svemira. Obojica tvrde da ima znanstvenika otvorenog duha, koji misle poput njih, ali se boje to izreći javno. Obojica smatraju da su učenjaci apsolutne neznalice i kreativni lažljivci, s tim da bi Duspara dodao da su se i odmetnuli od Boga.

Svi spavaju samo su oni budni. Svi su opijeni, samo su oni trijezni. Dakako, i par vjernih sljedbenika.

Pernar i Duspara spomenici su nelogičnog razmišljanja. Njihovo je polazište da svijetom vladaju nered, zloća i bijeda, što uopće nije pogrešno. Ali iz toga izvode krivi zaključak da je sve iz tog svijeta zlo. Pernar implicira da su farmaceutske kompanije pohlepne pa da nam zbog toga nužno prodaju nepotrebne lijekove; Duspara će vam reći da su znanstvenici odgovorni za zagađenje, GMO i oružje, pa da ja zato i znanstvena slika svijeta zla.

Nijedan od tih zaključaka nije nužno točan, ali oni to ne vide. Odatle i njihov tako uočljiv ponos – jer osjećaju da su na braniku borbe protiv mračnih sila Novog svjetskog poretka. I upravo je to tajna širenja takvih sumanutih ideja.

Duspara je Sotonu stavio na stranu znanosti, a Boga na stranu sebe. Pa ako je Bog rekao da je Zemlja ravna, onda je ravna, i pristajanje uz onoga tko tvrdi suprotno predstavlja grijeh. Pa što, reći ćemo, vrlo važno je li ravna ili nije!

Ako niste kapetan duge plovidbe, pilot na prekooceanskom letu ili NASA-in inženjer, svejedno vam je je li Zemlja ravna ili nije. Ali Duspara je i ksenofob koji smatra da su muslimanski izbjeglice Božja kazna, i ne vidi u njihovu dolasku priliku za demonstraciju kršćanskog milosrđa.

A što reći o Pernaru koji plaši ljude “hipotezom” da davanje antibiotika djetetu s bakterijskom upalom izaziva autizam?

Riječ “influencer” potekla je od riječi “influenca”, što znači “zaraza”. Kakvoj zarazi izlažu svoje sljedbenike šarlatani poput Pernara i Duspare? Duspara širi iluziju pravednosti, Pernar daje bolesnima lažnu nadu. Razlika je u tome što će vas nešto od toga ubiti kratkoročno, a nešto dugoročno.

