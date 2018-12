Partneri neposlušni, a Plenković još nema recept za populista Bandića

I na izmaku ove, kao i lanjske godine, kada je glavna tema bilo saborsko istražno povjerenstvo, (Vladine) afere povezane sa slučajem Agrokor opet dominiraju političkom scenom. To samo potvrđuje ranije teze da je Agrokor Plenkovićevoj ekipi, zbog netransparentnosti spašavanja koncerna i pritom dobre zarade za grupu Borg pod pokroviteljstvom države, teret koji će se svako malo aktualizirati.

Afera Agrokor kao bumerang

Tko god je mislio da će barem Vladini problemi s grupom Borg i pisanjem "lex Agrokor" odlaskom Martine Dalić iz Banskih dvora prestati, bio je u zabludi. Vladi naporno i sitničavo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa upravo je proglasilo da su Martina Dalić, bivša potpredsjednica Vlade, i ministar financija Zdravko Marić povrijedili načela javnog djelovanja, ona jer nije htjela reći imena vanjskih suradnika angažiranih da napišu "lex Agrokor", a on jer je sudjelovao na sastancima o rješavanju krize u Agrokoru premda je bivši zaposlenik tog koncerna.

Moralna packa, jer stvarne kazne nema, koju je dobila Martina Dalić u političkom kontekstu manje je važna za nju osobno, jer ona više nije potpredsjednica Vlade, a daleko je važnija za premijera Plenkovića jer usmjerava pažnju na njega koji je o svemu u pisanju famoznog zakona kojim je spriječen kolaps Agrokora, kako je sada i svjedočila Martina Dalić, bio potpuno obaviješten.

Ministar Marić ponovno je pak meta oporbe i ponovno se traži njegov odlazak iz Vlade, ali potpuno promašeno jer on nije mozak operacije, a uostalom neslužbene informacije sugeriraju da on 1. siječnja odlazi iz Vlade, vjerojatno na poziciju u moćni Adris. Pokažu li se informacije o Marićevu odlasku točnima, a on ih zapravo nikada nije demantirao, Plenković će ostati bez ijednog gromobrana u aferi Agrokor. Prva linija obrane bila je M. Dalić jer su na nju letjele sve oštrice oporbe i javnosti nakon što se doznalo za grupu Borg koja je napisala zakon, a potom se zaposlila u Agrokoru, a druga linija svakako je bio Marić zbog kojeg je pukla HDZ-ova koalicija s Mostom kad su mostovci zajedno s oporbom lani tražili njegov odlazak iz Vlade upravo zbog slučaja Agrokor.

I ne bi to "sitničarenje" Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u kontekstu Agrokora imalo toliki značaj jer, budimo iskreni, spašavanje radnih mjesta i opstanka koncerna u uvjetima kada prijeti bankrot diva koji drži gospodarsku kičmu Hrvatske ekstremna je situacija u kojoj su greške dozvoljene, da život nije podlac koji ti podmetne nogu baš na onome na čemu si ranije profitirao.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa posebnu je snagu i utjecaj dobilo nakon što je Tomislav Karamarko bio prisiljen na ostavku u Vladi i HDZ-u zbog njihove odluke da je bio u sukobu interesa u slučaju MOL-ova konzultanta koji je poslovno bio povezan s njegovom suprugom. Upravo ta odluka omogućila je Plenkoviću da preuzme HDZ, a na izborima (što je njegova zasluga) i osvoji vlast u državi. Međutim, Plenković sada kada je riječ o njegovoj političkoj koži umanjuje i relativizira odluke tog istog Povjerenstva, a Vlada igra nedopustivu igru mačke i miša jer od Povjerenstva praktički krije novi zakon koji definira rad i ulogu tog tijela!

Ta je igra rezultirala apelom Nataše Novaković, predsjednice Povjerenstva, kako postoji mogućnost da sadašnji sastav tog Povjerenstva bude smijenjen jer je dovoljno da Vlada u novom zakonu napiše da stupanjem tog zakona na snagu ide i izbor novog vodstva tog antikorupcijskog tijela. I sve i da nema nimalo šansi da Vlada to učini (što vjerojatno i neće jer ministar Kuščević tvrdi da im to nikako nije namjera) nedopustiv je takav odnos prema jedinom tijelu koje je zaduženo za nadzor rada dužnosnika.

Dojam je da se namjerno kod članova Povjerenstva želi stvoriti osjećaj straha i nesigurnosti. Odnos spram Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa samo je jedan od pokazatelja rada Plenkovićeve Vlade koja zbog potpuno uništene oporbe (SDP), a time i svake alternative i nade u mogućnost neke druge Vlade, demonstrira priličnu bahatost i aroganciju. Zajedno s repovima afere Agrokor, manje Plenković, a više HDZ kroz pojedine strukture, suočen je i s krajnje nevjerojatnom aferom SMS koja bi mogla poslužiti i za Plenkovićev eventualni obračun s Milijanom Brkićem, njegovim stranačkim zamjenikom i potpredsjednikom Sabora.

I ne samo s Brkićem nego sa svim zaostalim strukturama i obrascima ponašanja bivšeg vodstva HDZ-a koje je stranku dovelo u kontekst paraobavještajnog podzemlja. Afera ima više slojeva. Prvo, postoji sumnja da vlast zloupotrebljava policijsko-obavještajni aparat jer (selektivno) cure informacije i iskazi iz istraga. Drugo, afera je razotkrila nevjerojatne poveznice bivšeg vodstva HDZ-a s likovima poput Franje Varge koji je u HDZ-u bio angažiran uoči parlamentarnih izbora 2015. godine.

Varga je za HDZ trolao na Facebooku, a sad se doznaje da mu je uža specijalnost lažiranje SMS korespondencije, doduše vrlo banalno i stupidno. Vargine usluge navodno su bile korištene i za obračune u HDZ-u. Treće, Milijan Brkić posve je zašutio, ne oglašava se, pa ni unatoč tome što su vodeći ljudi HDZ-a proteklog vikenda u medijskoj ofenzivi (novinske intervjue dali su Jandroković i Božinović) najavili da će svi povezani s aferom SMS morati politički odgovarati. Dakle, Brkiću je rat vrlo otvoreno najavljen. Situaciju mu dodatno komplicira to što je upravo njegov kum Blaž Curić dojavio Vargi da je pod tajnim policijskim mjerama, nakon čega su obojica uhićena i pritvorena.

Afera SMS dotiče se Brkića, ali i predsjedničina savjetnika Vlade Galića koji je navodno Vargu doveo u HDZ 2014. godine. Posredno je tako u aferu uvučena i predsjednica RH koja je neki dan vrlo nervozno reagirala priopćenjem da ne sudjeluje u navodnom rušenju premijera Plenkovića jer se u dijelu medija bliskih premijeru nariče kako se protiv premijera i Vlade spremao državni udar kada su u javnost izašle lažirane SMS poruke između njega i Martine Dalić premda je odmah bilo jasno da ta korespondencija nije autentična.

Uostalom, Plenković je o SMS-ovima kao pokušaju udara i javno govorio. U kolopletu afera otvara se pitanje hoće li se Plenković upustiti u obračun s Brkićem što uopće ne treba isključiti. Ipak, o daljnjim potezima ovisit će što će sve još istraga pokazati. Dinamiku političke scene ubrzala je i činjenica da iduće godine ulazimo u predizbornu godinu pa ni Plenković više HDZ-ovom koalicijom ne kormilari mirno.

Porast političkog adrenalina vidljiv je kod Milana Bandića koji je okuražen povećanjem svog saborskog Kluba na čak 11 zastupnika, a iza cijele operacije očito se krije njegova želja da se ponovno okuša na predsjedničkim izborima koji su krajem iduće godine. Tako je osokoljeni Bandić, koji je očito u predizbornoj kampanji, Vladu natjerao da pristane od iduće školske godine svim osnovnoškolcima nabavljati besplatne udžbenike, a njegovi suradnici najavili su da će isto tražiti i za sve srednjoškolce.

Ne miruje ni HNS, iako su njegovi ministri na Vladi prvo podržali Zakon o udomiteljstvu, HNS-ovci su naknadno uskratili ruke za taj zakon proglasivši ga diskriminirajućim jer ne dozvoljava udomljavanje istospolnim parovima. Najavili su i ustavnu tužbu ako im u Saboru ne bude prihvaćen amandman na taj zakon. Iako, realno, i Plenkoviću odgovara ta HNS-ova igra jer se radi distinkcija između HDZ-a i HNS-a, odnosno njega i liberalnih narodnjaka, ipak su priuštili problem HDZ-u jer je glasanje o Zakonu o udomiteljstvu jednom već odgođeno. U trenucima pisanja ovog teksta još je bilo nejasno hoće li glasanje ponovno biti odgođeno jer HDZ očito nema dovoljno ruku. Osim HNS-a, ne podržavaju ga ni svi manjinci, a vjerojatno ni HSLS.

Inače dominantni Plenković, koji vjerojatno ima čvršću podršku koalicijskih partnera nego ijedan premijer prije njega, kako se približavaju parlamentarni izbori, sve će se češće suočavati s neposluhom svojih partnera. Bandić je pritom lukaviji i prepredeniji od HNS-a, a što je još važnije, Bandić i HNS u odnosu na HDZ postali su konkurencija jer je Bandić po broju zastupnika (premda je pitanje može li u svakom trenutku utjecati na tko kako će svi zastupnici iz njegova kluba glasati) preskočio HNS. Uostalom, i HNS-u je oteo jednog zastupnika. Bandić je povećanjem svog Kluba došao u situaciju da sve češće ucjenjuje Vladu zbog projekata i ideja koje će mu poslužiti za osobnu promociju, kandidirao se za predsjednika ili ne.

Moguća i rekonstrukcija Vlade

Osim toga, puca na slično biračko tijelo kao i HDZ pa bi Plenkoviću mogao preoteti pokoji predizborni adut ako premijer i predsjednik HDZ-a ne osmisli strategiju kako neutralizirati tog kralja populizma. Zagrebački je gradonačelnik političku situaciju krenuo raščišćavati i u Zagrebu nakon što su iz njegove većine otišli Neovisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih. Oni su ga pak primorali da u Zagrebu preimenuje Trg maršala Tita, što je za Bandića, u mladosti skojevca, bilo jedno od većih poniženja. Možda odlaskom Hasanbegovića i Brune Esih Bandić i vrati Titov trg. Naravno, to je zasad samo naše nagađanje, ali u slučaju Bandića ništa nije nemoguće ni dovoljno apsurdno.

Nije isključeno ni da Bandić za svoju stranačku ekipu zatraži i ulazak u Vladu jer, kako bi sam rekao, "ne treba ti udžbenik da znaš kako je 11 više od 4 (broja mandata HNS-a, op.a.)", a prilika za eventualnu rekonstrukciju Vlade bit će početkom siječnja ako ministar financija Marić napusti Banske dvore. Odigra li se taj scenarij, teško je vjerovati da Plenković njegov odlazak ne bi iskoristio za širi zahvat u Vladi pa u predizbornu godinu krenuo s osvježenim timom. Još su proljetos iz Plenkovićeva kruga stizale neslužbene informacije o tome kako se razmišlja o spajanju ministarstava, odnosno o smanjivanju njihova broja kao svojevrsnoj racionalizaciji.

Hrvatska Vlada jedna je od većih u Europi kada se u obzir uzme broj stanovnika. Osim toga, bilo je i najava da bi na odstrelu mogli biti ministri koji u određenom roku ne ispune zadane ciljeve u okviru svojih resora. Rekonstrukcija Vlade, dakle, nije isključena opcija, a pred Plenkovićem je svakako vrlo izazovno razdoblje.

