Papine su riječi primjenjive i aktualne svugdje

Šumski požari kompromitiraju našu budućnost. Ne može se graditi društvo temeljeno na mržnji i sloganu “oko za oko, zub za zub”. Otklonite sve oblike korupcije. To su samo neke poruke pape Franje tijekom pohoda trima afričkim zemljama: Madagaskaru, Mozambiku i Mauricijusu.

Kada papa govori, njegove se riječi ne odnose samo na države i žitelje kojima se u tom trenutku obraća, već na sve stanovnike zemaljske kugle. Papine riječi su aktualne i primjenjive svugdje. U Maputu, primjerice, kazao je kako se budućnost ne može graditi na takozvanoj “pravednosti nasilja“, na načelu “oko za oko, zub za zub“, na osveti, mržnji i korupciji. Pravi je put – put ljubavi, ne očekujući ništa zauzvrat. Nijedna obitelj, nijedna skupina susjeda, nijedna etnička skupina, a još manje neka zemlja nemaju budućnost ako su im pokretači osveta i mržnja, kazao je Franjo.

Koliko je to aktualno, primjerice u Hrvatskoj (i u susjedstvu) gdje ima onih koji huškaju narod protiv naroda. Ili u SAD-u, Italiji i drugdje gdje se kliče protiv različitoga, migranta… Ne smijemo dogovarati osvete kako bismo onomu tko je bio nasilan učinili isto što je on učinio nama, kako bismo planirali prigode za osvetu u oblicima koji su naizgled legalni. Oružje i nasilna represija, umjesto da donesu rješenje, stvaraju nove i još veće sukobe. “Pravednost“ nasilja uvijek je spirala bez izlaza, a njezina je cijena vrlo visoka, upozorava papa Franjo i naglašava kako se ne smije zaboraviti da naši narodi imaju pravo na mir. A mir nije jednostavno izostanak sukoba, nego svakodnevno zauzimanje obilježeno milosrđem i dobrotom. To nije ponašanje slabih ljudi nego snažnih.

U Madagaskaru je pak govorio kako se treba boriti protiv svih endemskih oblika korupcije i špekulacija jer one povećavaju socijalne razlike i uvijek generiraju siromaštvo. Pozvao je i na očuvanje biorazličitosti od požara i krčenja šuma jer uništavanje okoliša dovodi u opasnost budućnost naše zajedničke kuće. Koliki će prihvatiti te riječi, a koliki klicati “oko za oko” i “buuu” nogometašu druge boje kože te negirati klimatske promjene?