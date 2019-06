Papa želi ukloniti mrlje s biskupije Gurk

Što znači odluka pape Franje da pastoralno upravljanje biskupijom Gurk u Austriji povjeri mons. Werneru Freistetteru, vojnom ordinariju Austrije, kao apostolskom administratoru?

Jednostavno je biskupijskog administratora Engelberta Guggenbergera, koji je na taj položaj postavljen 2. srpnja 2018., nakon što je klagenfurtski biskup Alois Schwarz premješten u biskupiju St. Pölten, zamijenio apostolskim administratorom Freistetterom. Biskupski administrator zamijenjen je apostolskim. Ide se na veću nadležnost, jer je očito stanje u biskupiji Gurk došlo do razmjera nerješivih na lokalnoj razini.

Mons. Alois Schwarz bio je biskup Gurka u Koruškoj od 2001. do 2018. U prosincu 2018., kad je Schwarza već premjestio u St. Pölten, papa Franjo imenovao je salzburškog biskupa Franza Lacknera apostolskim vizitatorom za biskupiju Gurk. Lacknerova zadaća bila je razotkriti “duboke razloge koji su doveli do sadašnje konfuzije” u biskupiji. Na koncu vizitacije, koja je održana od siječnja do ožujka ove godine, biskup Lackner sročio je dokument od oko 50 stranica i predao ga nuncijaturi u Beču.

O sadržaju izvješća se nije ništa govorilo, a Lackner je samo kazao da je “situacija abnormalna”, te da je prikupio mnoge kritike vjernika i svećenika. No, biskupski administrator Guggenberger nije se ograničio na jednostavno upravljanje biskupijom, već je javno denuncirao biskupa Schwarza za njegove financijske i privatne “dogodovštine”. Schwarzovo ponašanje bilo diskutabilno, ali je Guggenberger očito prešao mjeru u iznošenju optužbi. Točno je da se u bilanci biskupije gomilao dug ritmom od više od milijun eura godišnje.

Da se hotelima i posjedima biskupije upravljalo na korist osobe, kao što je zgradnja bazena, te da je prevelike ovlasti imala gospođa Andrea Enzinger koju je podupirao Schwarz. Neprikladno ponašanje biskupa koji je doveo biskupiju u neugodan položaj razlog je za najnovije odluke pape Franje. Schwarz svakako nije zaslužio “promaknuće” u biskupiju St. Pölten, a Guggenberger se nije pokazao dobrim biskupijskim administratorom. Valjda je bio nošen srdžbom prema Schwarzu. Sve u svemu, mrlje na biskupiji Gurk sada želi otkloniti Franjo.