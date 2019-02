Papa se izložio, neuspjeh bi mu srozao ugled

Zapisi u kojima su dokumentirani stravični događaji i naznačena imena odgovornih bili su ili uništeni ili uopće nisu bili sastavljeni. Umjesto da su odgovorni bili prijavljeni, žrtvama se nametala šutnja, teška je to istina koju je trećeg dana sastanka predsjednika biskupskih konferencija o zaštiti maloljetnika u Crkvi iznio predsjednik Njemačke biskupske konferencije kardinal Reinhard Marx. Transparentnost je temeljno pitanje s kojim se trebamo suočiti, i to ne samo u državama, nego i u Svetoj Stolici, naznačio je predsjednik Papinske komisije za zaštitu maloljetnika kardinal Sean O’Malley.

Godinama se govori i o nultoj toleranciji prema svećenicima pedofilima i onima koji su prikrivali njihove zločine. Taj se koncept nekima može ne sviđati, ali nitko ne može reći da osobu koja čini zlo mladima treba ostaviti u službi, rečeno je na skupu. A upravo se to događalo. Kad bi stigla prijava do nekog biskupa o zlostavljanju maloljetnika, tog se zločinca premještalo na drugi teritorij te je on onda nastavio i sa službom i sa zlostavljanjima. Malteški nadbiskup Charles Scicluna, koji je bio vatikanski tužitelj za slučajeve zlostavljanja maloljetnika, a sada je dotajnik Kongregacije za nauk vjere, kaže da prijava svećenika pedofila može biti odmah prihvaćena u biskupiji i prema toj osobi može se provesti mjera udaljavanja iz službe bez čekanja da se provede cijeli proces dokazivanja da je počinio kazneno djelo.

“Ne udaljavam osobu iz službe da bih je kaznio, nego da bih zaštitio stado”, objasnio je Scicluna i dodao da zajednica treba znati da ima pravo denuncirati zločin. Sazivanjem ovog skupa papa Franjo se izložio jer eventualni neuspjeh provedbe dogovorenoga na skupu značio bi omalovažavanje papina napora u suzbijanju toga zla u Crkvi. Dakako da ima i onih koji drže da bi se stvari i dalje mogle “popravljati” unutar crkvenih zidina. Te struje neće izaći u javnost, ali će, kao i dosad, djelovati u pozadini.

>>Darko Pavičić o pedofiliji u Crkvi