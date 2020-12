Ovo je možda početak kraja agonije, ali još nas čeka velik posao

Margaret Keenan, 90-godišnjakinja, prva je Britanka koja je jučer u Coventryju primila novo cjepivo protiv covid-a 19, a do kraja mjeseca u Velikoj Britaniji planiraju cijepiti četiri milijuna ljudi, najprije one starije od 80, kao i zdravstveno osoblje i one koje brinu za starije u domovima za starije i nemoćne. Jučerašnjim početkom masovnog cijepljenja protiv covid-a 19 u Britaniji počela je velika globalna operacija koja označava početak izlaska iz noćne more u koju je svijet početkom godine gurnula pandemija novog koronavirusa.

Iako su zdravstvenu krizu mnogi uspoređivali s ratom, politizirajući krizu i zloupotrebljavajući militantnu retoriku u borbi protiv virusa, ova kriza ipak nije rat i militantni diskurs malo znači u borbi protiv ove opasnosti, iako je, kao što je to slučaj i u ratu, i koronakriza iz ljudi izvukla ono najgore, ali i najbolje.

Brzina kojom je znanost uspjela razviti cjepivo protiv nove pošasti zasigurno predstavlja trijumf znanosti, unatoč eksploziji teorija zavjere koje dovode u pitanje povijesni uspjeh znanstvenika, zbog čega nas još čeka velik posao. Svi dostupni podaci potvrđuju da su nova cjepiva sigurna, pogotovo kada se postavi pitanje je li sigurnije primiti novo cjepivo ili se izložiti mogućnosti zaraze. To pitanje dobiva dodatnu dimenziju kada je riječ o našim starijim sugrađanima, koji spadaju u rizičnu skupinu i kod kojih se opasnost od smrtnog ishoda nakon zaraze povećava u odnosu na mlađe stanovništvo.

Globalna zdravstvena kriza testirala je otpornost i snagu naših zdravstvenih sustava, ali i našu humanost. U javnosti su se proteklih tjedana i mjeseci čule svakojake teze, pa i ona prema kojoj od ovog virusa uglavnom umiru "oni koji bi ionako umrli". Ta teza predstavlja izdaju temeljnog načela na kojem bi trebala počivati svaka civilizirana zajednica, onog o dostojanstvu života, zbog kojeg bi svatko trebao dobiti odgovarajuću skrb, bez obzira na svoju dob, a liječnici bi se trebali boriti za život svakog pacijenta, bez obzira na to koliko teško on bio bolestan. Civilizirana zajednica ne napušta svoje članove, a pogotovo to ne čini onima koji trebaju pomoć društva. Hrvatska nije osobito bogata zemlja, ali je dovoljno bogata da osigura zdravstvenu skrb za sve koji tu skrb trebaju.