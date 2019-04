Ovih dana razumljivo je javno reći i napisati 'j... vas pas'

Da smo prosti, kao što nismo, ovih dana trebalo bi biti razumljivo i dozvoljeno javno reći i napisati "j... vas pas". U ovoj eri korektnosti u ponašanju prema životinjama, možda nije jasno da treba braniti i prava ljudi u susretu sa psima? Uopće ne treba sumnjati da će me razapeti vlasnici kućnih ljubimaca, pasa, mačaka, puhova i zmija, samo je problem da puhovi i mačke ne grizu kao psi.

Valjda je najomraženija politička nekorektnost u ovoj eri borbe za prava životinja, kitova, dupina i morskih pasa, te udomljavanje nezbrinutih pasa, reći bilo što protiv njih. Ali moramo, kad i oni često ne da samo laju protiv nas, nego i ugrizu ako im dođe. Osim toga, više sam puta imao probleme s ovim zemaljskim nego s morskim psima. Dakako, postoji i ljudska stoka, ili stoka od ljudi koja maltretira životinje, pa i pse, ali ovoga puta nisu oni tema.

Da ne duljimo, odgovornost je svakako na vlasnicima, jer, koja je razlika ako me pretuče vlasnik psa ili izgrize njegov pas? Zakonski to, dakako, nije tako regulirano, međutim, kada bi vlasnik za teške fizičke ozljede - koje je zadnjih dana inače lijepi pas priuštio stanovnicima Ksavera, ili onoj bebi kojoj je izgrizao glavu, da ne spominjemo daljnje i bliže slučajeve poznanika - dobio 3 godine zatvora i novčanu kaznu, već sutra bi psi šetali na uzicama, a vlasnici dobro pazili gdje im je ljubimac.

Dakako da su psi krivi - nimalo se ne slažem s onom "nije kriv pas" - ali nisu odgovorni, jer oni imaju drugačiji sustav vrijednosti i s njima je nemoguće razgovarati. Ponekad je čak nemoguće razgovarati i s vlasnicima zaljubljenim u svoje dlakave prijatelje. Ali bože moj, pa niti ne moramo razgovarati, 'ajmo se ponašati "po zakonu", kratko i jasno, a ne da je vlasniku opasnog psa baš furka gledati kako ga ljudi zaobilaze u širokom luku jer se boje njegovog ponosa i dike.

I sam sam se nekoliko puta našao u sličnoj situaciji, kad mi na Jelenovcu dok joggiram iza stabla dotrči zadihana crna neman kodnog imena rotvajler, a ja se ukipim kao u Tomu i Jerryju ne znajući kud bih (pogledao). No, za dvadesetak dugih sekundi iz šumarka se pojavi vlasnica psa i ležernim opuštajućim glasom dobaci optimističnu poruku spasa, "ne bojte se, neće vam ništa, to je beba, on bi se samo igrao".

Znam gospođo, velika vam je beba, ali ja se ne bih igrao, nije mi prijatelj, a imam i vlastitog posla. Upravo zbog takvih situacija i izbjegavanja igre s nepoznatima - što su nas učili još u školi - neki moji prijatelji nabavili su elektronske naprave za ometanje pasa, koji kad dođu u domet odašiljača od njih bježe glavom bez obzira.

To je, naravno, nehumano za životinje, iako, bolje spriječiti nego liječiti ugriz, a zaista je teško procijeniti kakve su namjere tom navodno najboljem prijatelju nekih ljudi.

Doduše, većina pristojnih vlasnika zna za potencijalne probleme pa je opreznija, a bogme i neki psi su divni za druženje. Ali, mi to ne znamo na otvorenom zelenom ili asfaltnom terenu, mada me dok sam bio klinac ugrizla prijateljeva pudlica u njegovom stanu, dok je vlasnik bio prisutan. Pa ti sad reci tko bi se s kim igrao?

Da ne bi dalje romansirali priču oko nečega o čemu se vlasnici pasa i mi ostali nikako ne možemo složiti, bolje je podvući zakonsku crtu i odijeliti dva svijeta, životinjskog carstva i razumljivog ljudskog opreza, pogotovo onih koji su se opekli kad se pas s njima želio "igrati". Zato priznajem, od svih pasa i dalje najviše volim "Black Dog" Led Zeppelina i "Vjeran pas" Termita i Leta3.

