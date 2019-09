Otvori li Erdoğan vrata, stiže imigrantski tsunami

Ostvari li Erdoğan prijetnju da će ponovno “otvoriti vrata prema Europi” izbjeglicama iz Sirije koji su već godinama u Turskoj, sasvim je izgledno da će nas zapljusnuti imigrantski ne val već tsunami, prema kojemu će izbjeglički val iz 2015. izgledati bezazleno.

U Turskoj je ovoga trenutka oko 3,5 milijuna izbjeglica iz Sirije, a dobiju li nalog za pokret, jugoistočna Europa i zemlje “balkanske rute”, među kojima je i Hrvatska, mogle bi biti pregažene.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Erdoğanova situacija u jednu je ruku razumljiva. Već godinama su na području Turske milijuni izbjeglica iz Sirije za koje je izvjesno kako se neće i ne žele vratiti u svoju matičnu, ratom uništenu zemlju. S druge strane, obećanja o pomoći Turskoj nisu ispunjena. Od obećanih 6 milijardi eura pomoći, Ankari je isplaćena samo polovina iznosa. S treće pak strane, Ankara s nelagodom gleda na činjenicu da u Siriji raste kurdska (polu)država koju Turska vidi prijetnjom svojoj opstojnosti.

Kada se na sve to doda činjenica da je Erdoğanu prilično jasno kako Turska nikada, unatoč statusu kandidata, neće biti primljena u EU, njegova odluka sasvim je razumljiva.

Izravan povod za ovu Erdoğanovu prijetnju činjenica je da se oteže s formiranjem zaštićenih zona u Siriji kamo bi izbjeglice mogle biti premještene. No sigurno je kako bi veliki migrantski val, koji ipak vjerojatno ne bi bio pokrenut sada, u jesen, već bi za to Turska čekala proljeće, ako ništa drugo, a ono iz humanitarnih razloga, najjače pogodio nekoliko zemalja Europske unije. Prvo Grčku prema kojoj bi bile usmjerene kolone izbjeglica, no uskoro i Hrvatsku koja ima veliku vanjsku granicu Europske unije prema jugoistoku Europe.

Velike grupe izbjeglica koje se danas nalaze u šumama oko Bihaća nastojeći prijeći u EU nisu ništa prema onom što bi nas moglo čekati kada i ako Erdoğan ostvari svoju prijetnju.

A pitanje je tada što će Hrvatska moći učiniti da bi zaustavila navalu imigranata. Jedina je nada da je Erdoğanova prijetnja samo žeton za pregovore s Bruxellesom, a ne stvarna namjera.