'Otvoreni smo za razgovore sa SDP-om, a Škoro... Odustanite od govora mržnje'

Danijela Dolenec (43) kandidatkinja je platforme Možemo! za zamjenicu gradonačelnika Zagreba. Kako su u utrci za gradonačelnika birači u prvom izbornom krugu Tomislavu Tomaševiću dali podršku od čak 45,13%, što je više od onoga što su mu glavni oponenti – Miroslav Škoro, Jelena Pavičić Vukičević, Davor Filipović i Joško Klisović – osvojili zajedno, Dolenec smo najprije upitali može li barem pretpostaviti kolika bi ta podrška Tomaševiću mogla biti u drugom krugu.

- Doista, izborni rezultat našeg kandidata za gradonačelnika Tomislava Tomaševića daje mu premoćnu prednost nad konkurentima. Zahvalni smo Zagrepčankama i Zagrepčanima na podršci i zadovoljni što je naša glavna poruka, da donosimo promjene koje su Zagrebu potrebne da bi bio zeleniji, pravedniji grad, doprijela do tako velikog broja ljudi. No, isto tako želim odmah istaknuti da izbori nisu gotovi i da za nas nema opuštanja. Čitavu smo kampanju, koju na terenu vodimo već šest mjeseci, svaki dan bili u susretu s građanima, u brojnim aktivnostima po gradskim četvrtima, i tako ćemo i nastaviti. Iskoristit ćemo preostalo vrijeme da predstavimo svoj program biračima i da ih potaknemo da glasaju u drugom krugu. Svaki glas građana u drugom krugu nam je bitan kako bi imali što veći legitimitet za promjene.

Postanete li gradska vlast što će vama značiti i predstavljati građani?

Pričekajmo drugi krug da bismo to ustvrdili, ali naš odnos prema građanima je jasan. Radi se prije svega o partnerskom odnosu. To smo pokazali i puno prije same kampanje time što smo uključili građane u izradu programa kroz anketu koju je ispunilo 10 tisuća stanovnika ovog grada, upućujući nas na probleme u gradskim četvrtima i predlažući različite vrste rješenja i programa. Nama je mobilizacija i uključivanje građana jedan od glavnih ciljeva. I podrška koju smo dobili u prvom krugu izbora dodatno nas obvezuje da Zagrebom upravljamo u partnerstvu s građanima. To znači da ćemo provoditi javna savjetovanja s građanima da bismo, na primjer, izradili prostorne studije za zagrebačke četvrti.

Provodit ćemo programe edukacije građana, primjerice, oko razvrstavanja otpada, energetske učinkovitosti i digitalne pismenosti. Otvorit ćemo podatke o ključnim pokazateljima rada gradske uprave i poduzeća da budu dostupni građanima, podići proračunsku transparentnost i izraditi registar gradske imovine. Politike u zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi i rodnoj ravnopravnosti oblikovat ćemo u suradnji s organizacijama koje u tim poljima djeluju. Isto tako, važna nam je mjesna samouprava. Ojačat ćemo njene ovlasti kako bismo je približili građanima i zainteresirali građane za njen rad.

Dogodilo se i to da Možemo! ima sve preduvjete da, uz tek jedan glas sa strane, svaka zamisao i odluka vrlo glatko prođu u Gradskoj Skupštini jer je, od 47 mandata, osvojio njih 23. Kako ćete se postaviti prema toj situaciji jer dobro znamo da se prije oko tih presudno potrebnih "glasova" unosno trgovalo? Hoće li u najavljenim pregovorima oko moguće koalicije SDP, ili netko drugi, moći išta tražiti, uvjetovati?

Tijekom kampanje smo komunicirali da smo otvoreni za razgovore s opcijama od centra na lijevo koje su u prošlom sazivu bile u oporbi i koje su programski podudarne s nama, kako bismo u Gradskoj skupštini imali stabilnu većinu potrebnu da bismo mogli provesti projekte i promjene koje smo najavili. U tom smislu smo otvoreni za razgovore o konkretnim projektima i programima s SDPom, ali ti će se razgovori voditi nakon završetka drugog kruga izbora. Sada smo fokusirani na pobjedu u drugom krugu izbora za gradonačelnika Zagreba.

Od 17 gradskih četvrti najjača ste lista u njih 16, a većinu imate u 12 četvrti. Isto je i u 101 mjesnom odboru. Hoće li ta dosad posve umrtvljena mreža gradskih malih jezgara, najpresudnijih za kvalitetu života građana u svakoj ulici, postati najvažniji, najglasniji i najživahniji motor renesanse grada?

To svakako želimo postići. Ostvarili smo odlične rezultate u vijećima gradskih četvrti i mjesnim odborima, što je rezultat predanog rada naših vijećnika u protekle četiri godine i kampanje koju smo prvenstveno vodili na terenu i u kontaktu s građanima. Ukupni smjer naše reforme mjesne samouprave je demokratizacija Grada, odnosno otvaranje mjesne samouprave građanima. Želimo prenijeti stvarne ovlasti na jedinice lokalne samouprave.

Na primjer, ovlast provođenja natječaja za predstavnike osnivača u vrtićima, školama i domovima zdravlja. Isto tako, želimo ojačati konzultativnu ulogu mjesne samouprave, kao i omogućiti jedinicama mjesne samouprave pravo uvjetnog veta. Recimo, ako ih više od 50% izrazi negativno mišljenje o nekom gradskom prijedlogu, tada bi taj gradski prijedlog išao natrag na raspravu u Gradsku skupštinu. Drugim riječima, mjesnu samoupravu vidimo kao ključnu dimenziju ostvarivanja demokratičnog, otvorenog i ravnomjerno razvijenog grada.

Mudri kažu "vlast je lakše osvojiti nego je održati". Pomislite li i vi sad da vas onaj najteži, najmukotrpniji posao tek čeka?

Svjesni smo da je pred nama velika odgovornost i velik posao, no iza sebe imamo dugi niz godina iskustva bavljenja gradskim problemima. Doista poznajemo ovaj grad i razvili smo program koji adresira ključna pitanja za poboljšanje kvalitete života građana, od unaprijeđenja mreže vodoopskrbe i odvodnje, razvoja javnog prometa, ubrzavanja energetske i postpotresne obnove, do modernizacije vrtića i škola, izgradnje javnih stanova za najam, povećanja dostupnosti domova za starije i zdravstvene zaštite u gradskim četvrtima te jačanja socijalne sigurnosti građana.

Kako se već moglo čuti, od svih sadašnjih gradskih pročelnika, direktora i Uprave Holdinga očekujete da svoje mandate stave na raspolaganje. A što ako to ne učine?

Najprije želim istaknuti da preustroj gradske uprave, kao i restrukturiranje Holdinga i gradskih poduzeća, nisu ciljevi sami po sebi, nego potrebni koraci kako bismo poboljšali koordinaciju i podigli ukupni institucionalni kapacitet Grada za provedbu sustavnih rješenja i programa. Dosadašnji način vladanja, u kojem se za sve čekao mig gradonačelnika, oslabio je te kapacitete i dokinuo autonomiju zaposlenicima u provođenju svojih aktivnosti. Što se tiče promjene ljudi na čelnim pozicijama u gradskim uredima i poduzećima, one će biti vezane uz funkcionalni preustroj uprave i bit će provođene uz odluke Gradske skupštine i kroz procedure javnih natječaja. Promjene koje donosimo ne mogu se provesti preko noći, niti ćemo ih činiti tako da bismo načinili financijske štete Gradu ili doveli u pitanje temeljne usluge koje Grad pruža.

Zagrebački holding već je godinama mastodont, gigantski parazit koji isisava javni novac. Na koju ga i kakvu mjeru kanite svesti?

U Holdingu i gradskim poduzećima postoji velik prostor za učinkovitiju organizaciju posla i podizanje kvalitete usluge za stanovnike Zagreba. Provest ćemo izmjene u načinu upravljanja, financijskom poslovanju, organizaciji Grupe, te načinima na koje se provode postupci javne nabave. Bitno je definirati jasne kriterije kojima se ocjenjuje uspješnost i postaviti godišnje ciljeve koje uprava treba ostvariti autonomno, bez dnevno političkih pritisaka.

Također smo najavili da ćemo profesionalizirati menadžment te da ćemo birati članove uprave Holding poduzeća na javnim natječajima, kroz transparentne i javne postupke. Također ćemo financijski konsolidirati poslovanje, smanjiti nepotrebne troškove i kvalitetnije upravljati dugom Holdinga. Cilj nam je jačanje kapaciteta gradskih poduzeća da preuzmu niz poslova koje sad rade vanjske tvrtke, a da bismo podigli kvalitetu usluga koje Holding pruža građanima Zagreba, po pristupačnim cijenama.

Pobijedite li i u drugome krugu mnogima ćete pomrsiti račune i planove, mnog ćete natjerali u bijes, a neke možda i u strah, jer kada dobijete uvid u sve dokumente, štošta bi se još moglo otkriti. Bojite li se možda i toga da su mnogi kompromitirajući papiri nakon Bandićeve smrti netragom nestali ili su uništeni pa će rasvjetljavanje istine i utvrđivanje mogućih krivaca za nanošenje financijske štete gradu biti nemoguće?

Pričekajmo drugi krug izbora za gradonačelnika prije nego proglašavamo pobjedu. Kada dođemo u tu poziciju, najavili smo već, provest ćemo vanjsku financijsku reviziju, ali i svojevrsno dubinsko snimanje, u smislu pregleda ugovora, nekretnina i vlasništva, odnosa s bankama, izloženosti tužbama i tako dalje. Što se tiče špekulacija o uništavanju dokumentacije, iskustvo obično pokaže da ipak postoje kopije, posebno u današnje digitalno doba. Sve ćemo istražiti, a uvjereni smo u to da veliki dio zaposlenika Holdinga i gradskih ureda želi raditi u kontekstu kakav mi najavljujemo i kakav ćemo vlastitim primjerom voditi, a to je da pravila vrijede jednako za sve i da zajedno radimo prema jasno postavljenim ciljevima.

Mogu li iduće tri godine upravljanja Zagrebom biti najbolja moguća predizborna kampanja za sljedeće parlamentarne izbore pa da se osvojena vlast u glavnom gradu prelije i na nacionalnu razinu?

Ako u drugom krugu osvojimo podršku birača za upravljanje Zagrebom, godine pred nama obilježit će prije svega velika posvećenost, trud i rad kako bismo Zagreb ubrzanim koracima poveli naprijed, u promjene koje će ga učiniti zelenijim, pravednijim i demokratičnijim gradom. Istovremeno, kako smo na ovim lokalnim izborima, osim u Zagrebu, izašli u još osam gradova - Osijeku, Puli, Pazinu, Rijeci, Karlovcu, Splitu, Korčuli i Dubrovniku, te u četiri županije - Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj, i da smo na svim tim mjestima ušli u gradska vijeća i županijske skupštine, imamo odlične osnove za razvoj Možemo! u nacionalnu platformu. Na prošlim smo parlamentarnim izborima ostvarili sjajan početni rezultat kojim je zelena ljevica po prvi puta ušla u Sabor. I sve su to dobre startne pozicije za jačanje i razvoj u godinama koje su ispred nas. Puno je posla, no optimistični smo.

Što kanite učiniti ako sad, zbog novog uspjeha stranke i na lokalnoj razini, nastupi masovni interes ljudi za učlanjivanjem u Možemo!?

Možemo! nije klasična stranka već politička platforma. Odnosno, kroz organizaciju potičemo i vrednujemo aktivno i angažirano članstvo i širenje kroz krugove simpatizera i građanskih inicijativa i lokalnih grupa po Hrvatskoj. Klasične stranke u Hrvatskoj se hvale velikim članstvom, no ta su članstva pasivna i velikim dijelom “na papiru”. Nasuprot tome, mi članstvu posvećujemo veliku pažnju budući da nam je jedan od političkih ciljeva upravo podizanje angažiranosti građana, informiranje i obrazovanje za sudjelovanje u političkim procesima, ne samo na izborima nego i u svakodnevnom životu. U tom smislu ćemo i dalje njegovati organski rast platforme i otvorenost prema građanskom angažmanu.

Za kraj, imate li ikakvu potrebu išta reći o Tomaševićevu jedinom preostalom suparniku Miroslavu Škori ili...?

Nažalost, konkurentski stožer se odlučio voditi negativnu kampanju umjesto da se posvetimo temama Zagreba. Sada u drugom krugu, kada ima manje kandidata, mogli bismo pažnju javnosti usmjeriti prema razgovoru o programima i projektima za Zagreb, a oni su se umjesto toga odlučili na etiketiranje, prozivanje, širenje laži i kleveta. To su metode koje nisu bezazlene jer potiču na govor mržnje i nasilno ponašanje. I pozivam ih da odustanu od takvih praksi.

S naše strane, mi nastavljamo s pozitivnom kampanjom. Sve ćemo preostalo vrijeme koristiti da upoznamo birače s našim politikama, od obnove grada, preko gospodarenja otpadom, energetske tranzicije, prometa, socijalnih politika, stambene politike i tako dalje. I dozvolite da na kraju pozovem birače da svakako izađu na izbore u drugom krugu i sudjeluju u promjenama koje dolaze u Zagrebu. Svaki glas će nam za to biti bitan.





O odgovornosti Pavičić-Vukićević birači su sve rekli Za stanje u Zagrebu Bandić više ne može odgovarati, no može li Jelena Pavičić Vukičević izbjeći odgovornost? Postoji politička odgovornost o kojoj je već dosta rečeno ishodom ovih izbora na kojima je Pavičić Vukičević dobila samo 11% potpore. A o drugim vrstama odgovornosti govorit ćemo ako dubinsko snimanje situacije u gradu pokaže osnove za to.

