Otvoren lov na Bandića – ni u HDZ-u ni u Saboru od njega više nemaju koristi

Sprema li se u Zagrebu konačni obračun? Je li HDZ odlučio da je bilo dosta s Milanom Bandićem? Je li HDZ odlučio preuzeti vlast u glavnome gradu nakon godina provedenih u oporbi ili u simbiozi s Bandićem? Je li Zagreb početna pozicija za neke nove vjetrove u Hrvatskoj? Ili će to biti stari vjetrovi s novim licima? Uglavnom, nije slučajno da je u medijima osvanuo čak sedmosatni videoprilog u kojemu se iznose svi detalji gradnje sljemenske žičare, i u kojemu je krunska tvrdnja o daleko preplaćenim radovima, o mnogo više novca koji je, kako se sugerira, Bandić izvukao da podijeli „svojima“.

O tome se već dugo piše, ali ovo je dosad bio najžešći udarac na Bandića. To je sve snimio neki „insajder“. Drugim riječima, to je sve pripremila ekipa iz HDZ-a koja se sad pravi grbava, a drže Bandića na vlasti. No dolaze lokalni izbori i novo miješanje karata slijedi, a kako Bandić na nacionalnoj razini više ne znači ništa u Saboru, otvoren je lov na njega. Nekako se sve poklopilo i s tužnom obljetnicom, kad je 19. listopada prije šest godina Bandić uhićen.

I bio je u pritvoru, i dignute su optužnice, ali ni nakon šest godina nema ni jednog pravomoćnog sudskog pravorijeka protiv njega. Isto kao što nema ni protiv Nadana Vidoševića, bivšeg dugogodišnjeg predsjednika Hrvatske gospodarske komore, moćnog i uglednog člana HDZ-a, koji je uhićen godinu dana prije Bandića. Sve same tužne obljetnice po hrvatsko pravosuđe i općenito za hrvatsko društvo, za sve nas.

Ekipa koja želi promjene u Hrvatskoj, koja želi neke toliko potrebne reforme, lomljenje dosadašnjeg trulog sustava, nadala se da će se nešto promijeniti na predsjedničkim izborima, da će nakon njih puhnuti neki vjetrovi promjena. Kao što je bila nada da će se to dogoditi pobjedom Borisa Mikšića 2005. godine. Mikšić je tada debelo pokraden, a danas Zoran Milanović jasno daje do znanja da s njime nema promjena. On je dijete sadašnjeg sustava, i u njemu mu je odlično, a dreči jedino prema onima koji mu smetaju, koji remete njegovu nirvanu, ili na kojima misli zaraditi političke bodove. No on je odgojen i odrastao u sadašnjem sustavu i neće ga mijenjati. Na kraju, imao je prilike mijenjati ga kad je bio premijer, pa se bome pokazao u krajnje negativnom svjetlu.

Ista ekipa željna promjena misli i drži da bi sad promjene mogle doći preko izbora novog zagrebačkog gradonačelnika. Istina jest da je Bandić potrošen, bolestan, slab, opterećen kaznenim postupcima, sudskim progonima, mogućim novim optužnicama, da je Zagreb na koljenima, da ga je dodatno uzdrmao potres... No tko se nudi kao alternativa Bandiću, da bi se Bandića konačno riješili? Novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin u kampanji je govorio da će SDP podržati kandidata kojeg predloži lijeva koalicija Možemo. To bi zacijelo bio Tomislav Tomašević. No Grbin je promijenio ploču kad je izabran za šefa SDP-a. Sad govori da SDP treba imati svoga kandidata. No u SDP-u ne žele da to bude šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras. Njemu pak ne pada na pamet da se ne kandidira. Jer je uvjeren da je najsposobniji i da će sigurno maknuti Bandića. Znači, SDP tek treba naći kandidata, a Tomašević teško da može ozbiljnije ugroziti Bandića.

HDZ je pak druga priča. U medijski eter bacali su svakakva imena, da vide kako ljudi na njih reagiraju. Tako su bacali ime Vilija Beroša, a sad ga se i ne smije više spominjati otkako mu je rejting drastično pao. Unutarstranački izbori trebali bi donijeti novo lice na čelu zagrebačkog HDZ-a, ginekologa Mislava Hermana. On je pouzdanik Andreja Plenkovića, kažu odličan liječnik, dobar čovjek, ali čime se istaknuo u politici? Ničim! I HDZ njime ide rušiti Bandića? Jesu li ozbiljni? Ili je to opet neko kukavičje jaje za tihu koaliciju s Bandićem nakon izbora? Uvijek je dobro nadati se da će promjene doći, i za njih se boriti. Možda postoji šansa da se Zagreb pomakne i da Bandić ode. No šanse su male. Jer Bandić ima teren, ima ljude, ima novac, ima veliku interesnu mrežu koju je godinama gradio, i koja mu svašta duguje, i koja će ga podržati do smrti! Kako sad stvari stoje, nema ni jednog jakog kandidata koji se može suprotstaviti Bandiću! Znate li tko bi ga jedini mogao pobijediti? Zoran Milanović kad mu prođe predsjednički mandat. Milanović nije čovjek promjena sustava, ali tip poput Milanovića srušio bi Bandića. To bi bio i put promjene sustava. Znači, treba nam Milanović, ovaj ili ovakav nekakav. Ima li ga tko, ima li ga gdje? Ili možda USKOK prekine Bandićevu karijeru?