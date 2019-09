Osuda nasilja nikad nije prerana ni pogrešna

Bivši saborski zastupnik HDZ-a i član te stranke Damir Škaro uhićen je u srijedu zbog sumnje da je silovao jednu od zaposlenica u AMK Siget gdje je čelnik. Prema dostupnim informacijama, koje je traumatizirana žena otkrila, silovanje koje se navodno dogodilo u kolovozu prijavila je liječnici, a ona je pak sve odlučila prinijeti pozornosti policije. Nekoliko sati nakon prijave žrtva je, kako je kazala novinarima emisije Provjereno, dobila Škarinu prijeteću poruku: “Kako su ti djeca?”

Slučaj za koji će se tek utvrđivati je li istinit ili nije, očekivano, naišao je na niz reakcija i osuda. Što ohrabruje jer seksualno zlostavljanje žena, kao i svako zlostavljanje, treba biti neprihvatljivo i u konačnici najoštrije osuđeno. Uvijek, a pogotovo u zemlji u kojoj je samo lani bilo čak 56 žena žrtava silovanja. Međutim, neke reakcije šokantne su kao i priča koju je zaposlenica AMK Siget ispričala novinarima. Poput objašnjenja Slavka Tušeka, predsjednika Hrvatskog autokluba, da mu je žao zbog svega, da mu je žao te žene i toga što joj se dogodilo, ali i kako ne vjeruje da je ona jedina. Na temelju čega vjeruje da nije jedina, zna li nešto konkretno i je li išta poduzeo po tom pitanju ostaje nepoznanica. No zato dalje nastavlja kako se zna da je Škaro veliki autokrat kojeg se svi boje, da je u AMK bio i zakon i sud i da ga je, unatoč tomu, sam predložio za člana Upravnog odbora HAK-a jer je “ipak bio na čelu najvećeg kluba”.

Priopćenjem koje je ispod svake razine oglasio se i Autoklub Siget. Oni pak bez ikakve ograde pišu kako nemaju saznanja o informacijama koje su o Škari objavljene u medijima te hvale njegove visoke menadžerske sposobnosti. I nijednom riječju ne spominju svoju kolegicu i navodni slučaj. Reakcija je u konačnici stigla i iz Ureda predsjednice što je dobro s obzirom na to da se Damir Škaro na veliko i naširoko hvalio po društvenim mrežama svojim vezama s predsjednicom, bio joj i izaslanik na nekoliko događanja. No ono što je šteta jest da se na to priopćenje trebalo čekati cijeli dan.