Ostavka je bila jedini mogući rasplet priče

Priče vezane uz Kuščevića naštetile su i HDZ-u i njemu osobno. Zaključak je to do kojeg je sinoć konačno došao premijer Andrej Plenković, nakon što je prihvatio ostavku ministra koji se već tjednima nalazi pod “paljbom” medija. Kuščevićeva ostavka bila je jedini moguć rasplet ove priče, no zbog čega je premijer tako dugo čekao? Je li mu doista trebala anketa koja je pokazala nastavak strmoglavog pada rejtinga njegove stranke?

Iako je Plenkovićeva sporost u donošenju odluka već poslovična, u ovoj je situaciji upravo nevjerojatno da je branio svog ministra i kada je postalo posve očito da neupisivanje nekretnina u katastar ipak nije njegov jedini krimen. Posebno je nevjerojatno da je Kuščević prije samo nekoliko dana sa sastanka s premijerom izišao prilično prpošan, uz poruku da neće stranka od dva i pol posto odlučivati hoće li on ostati u Vladi.

Zbog čega je mislio da takvo što može proći nekažnjeno, posebno kada se zna da se, ne samo HNS, nego i svi drugi HDZ-ovi partneri vrte oko tog rejtinga. Je li ga i zašto sam Plenković uvjerio da može na takav način govoriti o partnerima? Bez obzira na to što je HNS ovu situaciju iskoristio kako bi se ususret parlamentarnim izborima dodatno distancirao od HDZ-a i tako pokušao vratiti povjerenje svojih birača, činjenica je da bi HDZ-ova većina bez HNS-ove potpore u Saboru ostala na milosti i nemilosti Milana Bandića.

A pitanje je bi li na to pristali preostali HDZ-ovi partneri, prije svega SDSS, koji se manje od bilo koga mora bojati izvanrednih izbora i nema logike da pristane na kombinaciju u kojoj bi država vrlo vjerojatno morala financirati dio Bandićevih projekata u Gradu Zagrebu, bez obzira na njihovu kvalitetu.

Bilo kako bilo, Plenković je ovu lekciju naučio na teži način. U politici ne treba srljati, ali još je gore propuste li se pravi potezi povući u pravo vrijeme. Sada mu preostaje da “pokrpa” svoju vladu i pokuša izgurati preostalu godinu mandata sa što manje potresa, što pod znak pitanja dovodi već sama činjenica da mu Kuščević nije jedini aferama opterećeni ministar.