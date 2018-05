Ospice nisu u Hrvatskoj prvi put, ali ih je iz godine u godinu više

Kolega iz dopisništva prije dvadesetak godina dobio je ospice. Zapravo, što je točno osip koji mu je zahvatio cijelo tijelo, liječnici nisu odmah znali. Sve dok nisu pozvali jednog starijeg liječnika, on se prisjetio bolesti koju desetljećima nije vidio: “To su ospice!”, dijagnosticirao je.

Virus je potvrđen, a svi su se tada čudili – odakle ospice, nije li ta bolest davno iskorijenjena?! Naš je kolega, naime, bio među rijetkima koji se nije cijepio protiv ospica u djetinjstvu, jer je tada imao nekih drugih zdravstvenih teškoća, a kada su one prošle, cijepljenja se jednostavno nitko nije sjetio. I tako je ostao necijepljen. Kako je dobio ospice nije utvrđeno, ali ih je, srećom, prebolio bez posljedica, a zaraza se nije proširila, kad su svi oko njega bili imunizirani.

U većini slučajeva ospice će proći bez posljedica. Međutim, može doći do upale srednjeg uha ili teške upale pluća, ili u jednom od tisuću slučajeva i do infekcije mozga, koja može rezultirati njegovim oštećenjem, ali i smrtnim ishodom. Za razliku od našega kolege, koji je bio rijedak slučaj necijepljenog djeteta u svojoj sredini, danas u Hrvatskoj imamo gotovo 16 tisuća predškolaca koji nisu cijepljeni protiv ospica, rubeole i zaušnjaka. To je osam posto predškolske djece koja lako mogu oboljeti od tog virusa jer trend traje već pet-šest godina.

Više oboljelih znači i više mogućnosti za komplikacije. I samo jedna komplikacija previše je, pogotovo uzme li se u obzir da se rutinskim cijepljenjem mogla spriječiti. Najnoviji slučaj 33-godišnjaka iz Dubrovnika koji se ospicama zarazio na Kosovu nije prvi slučaj u Hrvatskoj. U veljači prošle godine potvrđeno je pet slučajeva ospica, u Zagrebu i u Splitu. Prvo “novije” grupiranje ospica HZJZ je zabilježio još u prosincu 2014. godine, da bi do veljače 2015. bilo potvrđeno čak 60 slučajeva oboljelih. U Srbiji je već sedam osoba od ospica umrlo, i to samo u pet mjeseci. Nikakvu paniku ne treba dizati, ali zdravstvene vlasti ipak bi trebale ozbiljnije reagirati na taj rastući javnozdravstveni problem.