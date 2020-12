Udba opet pakira Bandiću! S kim bi to mister Zagreba trebao šetati nego s kolegicom misicom?

Subota 28. 11. 2020.

Nevjerojatan nesporazum u Vukovaru. Tamo je u jednom lokalnom kafiću policijska patrola upala u kafić u kojem je državni tajnik u Ministarstva branitelja Stjepan Sučić Crni skupa s ravnateljem Memorijalnog centra Domovinskog rata Krunoslavom Šeremetom malo glasnije slušao domoljubnu glazbu i mirno i dostojanstveno kršio sve moguće Vilijeve i Krešine mjere, misleći da se na njih ne odnose. Kada ih je Crni upozorio da su pogriješili i da je on dio ekipe koja ne mora nužno poštivati zakone države koju predstavlja jer da to nikada nije bila praksa, policajci su ga priveli uz uporabu sile, a on ih je malo vrijeđao i vrlo malo razbijao inventar po postaji.

Nedjelja 29. 11. 2020.

Plenki nam je u samoizolaciji. Na vijest o mogućoj ugrozi premijera, narod se, poštujući epidemiološke mjere, počeo skupljati ispred njegova doma. Intervenirala je i hitna pomoć, ali ne zbog Plenkija, nego zbog njegova najvjernijeg suradnika, glasnogovornika Vlade Marka Milića koji je pao u stanje teške depre. Plenki je izrazio želju da, ako mu test bude pozitivan, želi bolovati s narodom na podu košarkaške dvorane u Areni, ali mu je Vili ipak na tavanu organizirao privremeni stacionar iz kojeg putem skajpa vodi našu zemlju u sretniju budućnost.

Ponedjeljak 30. 11. 2020.

Pozitivan nam je Plenki! Narod je teško primio ovu vijest. Na trenutak je sve stalo. Međutim, liječnički konzilij je radnom narodu, radnim ljudima i građanima uskoro donio sretnu vijest da Plenki ima lakši oblik i da anemija neće otežati njegov oporavak. S druge strane, strašno nas je pogodila i huda sudba državnog tajnika Crnog, kojeg su dušmani prisilili na ostavku iako je očito da je riječ o nesporazumu. Otkad to državni dužnosnik ne smije izvrijeđati policajce, pogotovo ako jedan od njih nije arijevac? Otkad to ne smije upitati: “Znate li vi tko sam ja i hoćete li da sada nazovem ministra?” Kakva su ovo vremena došla?

Utorak 1. 12. 2020.

Udbaši ne daju mira Milanu od Zagreba. Najprije su ga uhvatili kako s najbližim suradnicima s puno pijeteta sluša Cecine pjesme na povratku s obilježavanja tragedije Vukovara pa im je morao poručiti da čkome, a sada ga snimiše bez maske kako s bivšom misicom, a sada najbližom suradnicom razgledava bunde u butiku. Kako su glupi! S kim bi to mister Zagreba trebao šetati nego s kolegicom misicom? Jesu li pomislili da su sada uništili iznenađenje za njegovu suprugu, koju je u skromnom domu od nekoliko spojenih stanova u Bužanovoj, ispod božićne jelke trebala dočekati bunda? I znaju li da je Milanu USKOK zabranio da nosi masku kako bi ga stalno imali na oku?

Srijeda 2. 12. 2020.

Zagrebačka policija zaprimila je nekoliko dojava o neobičnim incidentima diljem glavnog grada. Na nekoliko mjesta su neki snažni mladići podizali građane, jedan je podignuo kiosk Tiska, a drugi je na taksi-stajalištu dizao Daciu s taksistom u njoj. Na nekoliko mjesta uhvaćeni su mladići kako nasred ulice ispred ogledala, goli do pasa, provjeravaju mišiće. Istraga je utvrdila da je riječ o korisnicima usluga teretana koji pod utjecajem steroida gube strpljenje i nakon zatvaranja teretana “pumpaju” mišiće kako god i gdje god stignu. Policija je privela jednog od njih koji je više puta podigao jednu baku na tramvajskom stajalištu.

Četvrtak 3.12. 2020.

Jučer smo imali oko 4500 oboljelih, i to po friziranim podacima, koji ne uključuju tisuće onih koji prijave simptome, a koje liječnici ne šalju na testiranje, umire dnevno 50-ak ljudi, bolesnici umiru i sportskoj dvorani na ulazu u Zagreb, dok nam par stotina metara dalje zjapi prazna i nedovršena Sveučilišna bolnica. Bolestan nam je premijer sa suprugom, zdravstveni sustav nam je još bolesniji, ali Vili i Krešo tvrde da je sve pod kontrolom, dok u džepu stišću palčeve da nam strane farmaceutske korporacije, koje su nekim čudom istovremeno proizvela cjepivo, što prije dostave svoje proizvode da ova trauma što prije završi.

Petak 4. 12. 2020.

Ohrabruje vijest da se cijeli Stožer želi cijepiti javno. Odmah se javio i Zoka, koji je izjavio da će i on junački cjepivu ponuditi rame. Možda je najprikladnije da se javno cijepljenje dužnosnika obavi u Slovenskoj 9, šteta da taj prostor zjapi prazan. Lijepo da su naši politički i zdravstveni prvaci imaju povjerenja u vakcinaciju iako se još uvijek ne zna koliko će cjepivo uopće pomoći i koliko ćemo mjeseci nakon cijepljenja biti imuni. Nismo sigurni baš ni u nuspojave, nismo sigurni ni u to hoćemo li se morati cijepiti nakon što nam imunitet istekne i koliko će uopće teror COVID-19 trajati, ali kud svi Turci, tud i mali Mujo. Dajte više to cjepivo..

Večernji.hr podcast ep.8 - Dario Juričan: "Meni je takav gušt kad ulovim Bandića u laži!"