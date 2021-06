Odluka o borbenim avionima pokazat će na koga će se Hrvatska u vojno-sigurnosnom smislu oslanjati idućih desetljeća

Predsjednik Zoran Milanović uvjerava kako su, kad je riječ o nabavi borbenih aviona, i jedna i druga ponuda u redu, što znači i francuska ponuda da se Hrvatsko ratno zrakoplovstvo opremi rabljenim francuskim letjelicama Rafale i američka ponuda novih aviona F-16. Međutim, to nipošto ne znači da su obje ponude iste. Dapače, postoje goleme razlike, i to ne samo u tehničkom smislu. Nabava borbenih zrakoplova nije samo odlučivanje o tehničkim specifikacijama i mogućnostima takvih aparata, njihovoj cijeni i rokovima otplate, na što se kod nas svodi većina rasprava o tom pitanju, nego je riječ o dugoročnoj strateškoj odluci koja će pokazati na koga će se, u vojno-sigurnosnom smislu, Hrvatska oslanjati u idućih nekoliko desetljeća.

Nabava borbenih zrakoplova, naime, podrazumijeva strateško partnerstvo između zemlje koja kupuje takve letjelice i zemlje koja ih isporučuje s obzirom na to da je riječ o dugoročnoj suradnji na planu obuke pilota i održavanja, zbog čega premijer Plenković s pravom poručuje da je nabava borbenih aviona najveća i najvažnija nabava u povijesti Hrvatske vojske. U ovom slučaju riječ je o izboru između Sjedinjenih Država, vodeće svjetske vojne sile, i Francuske, koju u ovom trenutku možemo smatrati jedinom europskom vojnom silom iako je francuska vojna moć teško usporediva s američkom.

Video: Čudesni Francuz gotovo je nevidljiv i 'razgovara' s pilotom

Premda su i Francuska i SAD članice NATO-a, što znači da su i jedna i druga zemlja hrvatske saveznice, intenzitet tog savezništva i partnerstva proteklih godina i desetljeća nipošto nije bio isti, pogotovo prije ulaska Hrvatske u NATO, ratnih devedesetih godina, kad je SAD odigrao ključnu ulogu u okončanju krvoprolića na ovim prostorima, što se za tadašnju francusku politiku na Balkanu nipošto ne bi moglo reći, iako je Daytonski sporazum na kraju potpisan u Parizu.

Francuska je nakon Brexita i odlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije ostala jedina članica EU koja posjeduje nuklearno oružje i koja ne krije svoje ambicije da ostane vodeća europska vojna sila, za razliku od gospodarski moćnije Njemačke, koja je u tom pogledu, zbog povijesnih razloga, ostala suzdržana. Njemačka je i u vrijeme mandata Donalda Trumpa uporno odbijala povećati svoja izdvajanja za obranu, što je dovelo do neviđene eskalacije napetosti u odnosima Washingtona i Berlina, kao i najave povlačenja američkih vojnih snaga iz Njemačke, što je bio znak Trumpove odmazde zbog njemačke “škrtosti”, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron Trumpove pritiske pokušao iskoristiti za stvaranje jedinstvene europske vojske kojom bi Europa u sigurnosnom smislu smanjila ovisnost o SAD-u. I pritom se nije radilo samo o trenutačnoj reakciji na narušene američke odnose s Europom zbog nepouzdanog Trumpa i njegove politike “Najprije Amerika”, nego o dugoročnom nastojanju europske emancipacije od SAD-a u vojnom i sigurnosnom smislu.

Francuska je tradicionalno inzistirala na vojnoj autonomiji, ne želeći se oslanjati isključivo na Washington, a kad je Europa u tome nije željela slijediti, Francuska je djelovala autonomno. Zbog toga se general Charles de Gaulle 1966., nakon što je Francuska postala nuklearna sila, odlučio za drastičan potez i povukao Francusku iz vojnih struktura NATO saveza, i to zato što nije vjerovao u američke nuklearne planove, ali i zbog nezadovoljstva američkom dominacijom. Slavni general u NATO savezu vidio je isključivo instrument u rukama SAD-a. Francuska je nakon toga izgradila vlastitu obrambenu strategiju koja se temeljila na francuskim nuklearnim kapacitetima. I njegovi nasljednici nastavili su tim smjerom, osobito Jacques Chirac koji je očuvao autonomnu francusku poziciju, što je naročito došlo do izražaja u vrijeme američkog napada na Irak 2003. godine, kad je zbog francusko-njemačkog protivljenja tom napadu došlo do velikog raskola unutar NATO-a i američke podjele Europe na “staru” i “novu”. Tek je predsjednik Nicolas Sarkozy, i to baš u vrijeme kad je Hrvatska primljena u punopravno članstvo NATO-a, vratio Francusku u vojne strukture NATO-a, želeći je ponovno približiti Washingtonu, iako je Francuska i u vrijeme svoje autonomije aktivno surađivala s NATO-om i SAD-om, ne samo u političkom, nego i u vojnom smislu.

Unatoč francuskom povratku u vojne strukture NATO-a, Pariz je ostao ključan zagovornik strateške autonomije Europe, pa i u vojnom smislu. Kada je prije nekoliko godina Belgija odlučila svoju borbenu flotu dotrajalih F-16 zamijeniti eskadrilom novih američkih lovaca F-35, to je izazvalo salvu negodovanja u Parizu zbog odbijanja francuskih zrakoplova. Predsjednik Macron poručio je tadašnjem belgijskom premijeru Charlesu Michelu, današnjem predsjedniku Europskog vijeća, da je njegova odluka u suprotnosti sa strateškim europskim interesima, a belgijskom odlukom nisu bili zadovoljni ni u drugim europskim zemljama koje proizvode borbene zrakoplove.

Hrvatski odabir francuskih zrakoplova značio bi da je takva odluka iz vizure francuskog predsjednika u skladu sa strateškim europskim interesima, iako se ni same članice Europske unije najčešće ne mogu dogovoriti što su to točno strateški europski interesi. Bi li takva odluka bila u suprotnosti s američkim strateškim interesima? Odluka o prihvaćanju francuske ponude bila bi iznenađujuća (do zaključenja ovog izdanja odluka još nije bila objavljena), pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da su Amerikanci proteklih godina i desetljeća glavni partneri i donatori naoružanja i opreme za Hrvatsku vojsku, čija se vrijednost mjeri stotinama milijuna eura.

Zbog toga je malo vjerojatno da bi hrvatska strana takvu odluku donijela bez znanja i suglasnosti Washingtona, na što upućuje i nedavna poruka američkog generala Grega Semmela da će odnos Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske ostati čvrst ma kakav odabir Hrvati napravili, iako bi se davanje prednosti francuskom avionu moglo shvatiti i kao još jedan signal Plenkovićeva distanciranja od Washingtona. Na kraju, međutim, ipak se moramo zapitati koliko je hrvatska odluka u skladu s hrvatskim strateškim interesima, s obzirom na to da vojna moć i utjecaj Francuske i Amerike, pogotovo u našem neposrednom okružju – za koje je Hrvatska i najzainteresiranija – nipošto nisu isti, a nisu ni usporedivi. Jasan odgovor na to pitanje, premda je riječ o najvećem vojnom poslu naše generacije, još nismo dobili.