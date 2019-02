Odlaze školovani, dolaze oni koji to nisu. Čuje li itko?

Svim kritičarima sada već dugogodišnjeg, iscrpljujućeg egzodusa iz Hrvatske na Zapad, kao i uzročno-posljedične demografske katastrofe, opetovano je iz vrha vlasti replicirano kako članstvo u Europskoj uniji ne podrazumijeva tek grabež iz zajedničke riznice već i otvorene granice tržišta rada. I, tako, prvi se rezultati politike otvorenih vrata u Hrvatskoj tek zbrajaju pa evo što pokazuju. Većina od 43.219 stranaca kojima je lani odobren privremeni boravak u Hrvatskoj dolaze iz BiH, Srbije, Makedonije i Kosova, mahom su to sezonci, a njih tek 2064 ima visoku i višu stručnu spremu.

K tome, spomenute brojke trostruko su veće no tri godine unazad, što zorno demonstrira kako je trend rasta useljenika u uzlaznoj putanji. No, ne bi taj trend ni izbliza bio zabrinjavajući da istodobno s njim paralelno ne buja još jedan trend: trend iseljavanja iz Hrvatske. Zabrinjavajući je utoliko što prema Zapadnoj Europi, napose prema Njemačkoj, migriraju više obrazovani hrvatski građani. Drugim riječima, u tijeku je iseljavanje mladih iz Hrvatske koji trebaju biti nositelji razvoja, kao i useljavanje pretežno slabije obrazovanih radnika. Na ove trendove već niz godina upozorava demograf Stjepan Šterc, koji za Večernji list sada kaže kako ove brojke upućuju na to da se po broju privremenih i stalnih ulazaka stranaca približavamo gotovo razini vanjskog iseljavanja našeg stanovništva. “To je ozbiljan proces i, ako potraje intenzivno u sljedećih deset godina, tu počinje u demografskom smislu proces zamjene stanovništva”, govori Šterc, no čuje li ga – barem u izbornoj godini – itko?

Jer, s obzirom na to da Hrvatska nije našla način da zaustavi iseljavanje mladog stanovništva niti se ozbiljnije pozabavila tim problemom, očekivati je povećanje useljavanja stranih radnika. Na žalost, ne odlazi samo mlado stanovništvo, a posljednji u nizu slučajeva nasilja prema liječnicima zasigurno će prema europskom tržištu rada gurnuti i novi kontingent visokoobrazovanog medicinskog osoblja. I ne samo medicinskog. No, što kada i 43.219 useljenika na Zapadu potraži neku svoju “obećaniju” zemlju od Hrvatske?

