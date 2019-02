Očito je odlučeno, ide i po drugi mandat

Dakle, ako je i bilo, više nema dvojbe, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović odlučila je ići po drugi mandat na Pantovčaku. To proizlazi iz njezinih konkludentnih čina. Zašto bi inače godinu dana prije kraja mandata odlučila promijeniti svoju rutinu u odnosu s novinarima, odnosno javnošću. Naime, na četvrtu godišnjicu svoje inauguracije predsjednica je odlučila stati pred novinare, prvi put od veljače 2017. i drugi put u svome mandatu! I nije se zaustavila na tomu, već je obećala kako će sada češće organizirati konferencije za novinare te je čak ponudila i novinarima da i sami iniciraju druženja s njom kad zaključe kako bi to bilo svrhovito s obzirom na interes javnosti za neku temu.

Promjena u pristupu komunikaciji s javnošću radikalna je. Zašto bi predsjednica to odlučila promijeniti u trenutku kad su se mediji već navikli trčati za njom po Hrvatskoj kako bi u hodu dobili od nje odgovore na aktualna politička pitanja. Zapravo, predsjednica je ovime priznala da je njezin dosadašnji pristup bio pogrešan, a jedini logičan odgovor zašto je baš sada odlučila drastično poraditi na svom imidžu u medijima, jest kako je očigledno odlučila ući u kampanju za još jedan predsjednički mandat. I to je zapravo najznačajnija poruka onog dijela konferencije za novinare koji je bio pod isključivo njezinom kontrolom. Jer, iznoseći presjek svog djelovanja u četiri godine mandata i nije mogla ponuditi ništa novo. Stoga je medijima bila puno zanimljivija u dijelu u kojem je odgovarala na upite novinara. I to što je priznala pogrešku sa “starim hrvatskim pozdravom”, pripisujući to “nekom od savjetnika”, kao i što je u slučaju Zorana Ercega i njegova govora na otvorenju spomenika dr. Franje Tuđmana založila za nekažnjavanje, odnosno slobodu govora, samo je dodatna potvrda, uz ranije smjene u Uredu, da je predsjednica u kampanji.