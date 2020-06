Očito je da su sport i religija najslabije karike u koronakrizi

Eh, naravno da je naslov trebao biti clickbait "Srbi i Crnogorci nam uvalili koronu", a ne sumnjam da će se naći neki s upravo takvom porukom nakon prekinutog Adria Toura na koji su sportaši stigli s beogradskog tuluma, pa i "prvi nositelj" korone Grigor Dimitrov. Ali, naravno da nas koronom nisu zarazili drugi, nego mi sami sebe neprovođenjem mjera kojih se trebalo držati i o kojima se trubi zadnjih par mjeseci, ali se sportskim zvijezdama kao i obično sve dozvoljava.

Zapravo bi prava poruka trebala biti "sport i religija štete Hrvatskoj". I šire, znamo li da je pandemija korone po EU krenula nakon milanske nogometne utakmice. Ili da je prvozaražena u splitski starački dom stigla nakon što je prethodno primila hostiju i koronu na misi u Solinu. No, opet se stadioni pune, a koncerti zabranjuju. Kako inače komentirati da se u Zadru grlilo, ljubilo i igralo košarku i tenis s djecom i odraslima, bez famozne distance i prethodnih testova sudionika, iako su se neki od njih družili, grlili, ljubili i partijali s korona-pozitivnima u Beogradu nakon završetka prvog dijela turnira?

Ono što je dozvoljeno u sportu i religiji - jer se i na jučerašnjoj vjerskoj procesiji u Šibeniku moglo vidjeti desetke okupljenih ljudi bez ikakvog fizičkog razmaka - nije dozvoljeno i u kulturi i rock glazbi, gdje bi partijanje bilo daleko očekivanija pojava. Pa se, što sam osobno posvjedočio, u Močvaru pusti samo pedeset ljudi u strahu od korona-racije, kazališta imaju program par-nepar sjedenja, a dan kasnije po šoping-centrima i tramvajima guraju se stotine ljudi kao da se ništa nije naučilo proteklih mjeseci.

Nije istina, naučili su kulturni organizatori iz kulture i glazbe i toga se pridržavaju, jer su kulturni i svjesni. Dok su poduzetni sportski menadžeri i religijski poduzetnici shvatili da im nitko ne može ništa u njihovoj djelatnosti s "višim" ciljevima koji se prešutno poštuju i kad krše mjerila uspostavljena u vrijeme COVID-a 19.

No, zahebali su se, može im korona koja ne gleda tko je na vlasti i kada će izbori, a upravo se to dogodilo u Zadru, zbog čega bi uskoro mogli patiti i organizatori koncerata koji su se pridržavali pravila i stidljivo najavili ljetne datume prvih nastupa, a sad bi im Beroš nakon zadarskog slučaja to vrlo lako mogao ukinuti i zabraniti okupljanja.

Usporedbe radi, zamislimo što bi se dogodilo da je danas održan planirani zagrebački INmusic festival i da neki britanski rock glazbenik zarazi organizatore, Gorana Bareta i još par njih, a to sutra osvane u novinama? Zabranili bi i rock koncerte i festivale do daljnjega, a rock glaba opet bi postala neodgovorna i opasna rabota. Kakve to sportska i religijska okupljanja očito jesu, ali prolaze "lišo".

Suštinski, neke se stvari toleriraju u službenoj usmjerenosti Hrvatske prema sportu kao nacionalnom marketinškom proizvodu koji jamči reklamu i dolazak turista. I onda direktor turnira Goran Ivanišević i kolege sportski i ozbiljno "zalome" u zadarskom restoranu i dva dana hodaju po gradu držeći seminare o vrhunskom sportu i koristima koji imamo od regionalnog tenisa, kad već nogometaši neće zajedno, a nogometni navijači još manje.

Jer, tenis je puno kulturniji sport od nogometa, samo, očito se i tenisači vole provesti onako baš narodski. Sve to ne bi bio nikakav problem da nije problem, a najveći je problem što se dogodilo u doba koronavirusa o kojem i djeca vode više računa od navodno ozbiljnih ljudi.

Jer, sva ozbiljnost pada u vodu pred jednostavnom činjenicom da se Zadru nisu poštovale osnovne epidemiološke mjere i način ponašanja kakav je bio uobičajen, da se nije radilo o vip gostima. Pa naravno, tko bi i zašto najboljeg tenisača svijeta i ljudinu Đokovića pitao za testiranje kad i sam njegov dolazak znači zaradu organizatorima i reklamu uključenima u cijelu priču?

Stoga, nije korektno, ali bi najpraktičnije bilo iskoristiti posredni marketing čitave loše situacije i proglasiti da nam je koronu uvalio baš Đoković, makar je i ne imao. Bolje od njega nego od nekog drugog, ima veću težinu, a i turisti će onda lakše doći u Zadar i okolicu provjeriti situaciju.

