Očekuje se da HTV ubuduće titluje i Bandića: raditi, a ne delati!

Možda vam je promakao vjetar nezadovoljstva koji je proteklih dana zapuhao na sjeverozapadu zemlje. Kajkavcima je zasmetalo titlovanje izjava nekih sugovornika u dokumentarnoj seriji “Sjeverozapadni vjetar: između legende i stvarnosti”, koju HTV prikazuje nedjeljom poslije Dnevnika.

Dok konkurentska televizija emitira šou “Tvoje lice zvuči poznato”, na Prvom kao da se vrtio “Tvoj govor mi zvuči nepoznato”, pa je tako, na primjer, rečenica kazivačice iz Prigorja “napravila joj je da se nikad ne uda”, titlovana “učinila je da se nikad ne uda”. Titlovane su izjave sugovornika iz Podravine, Zagorja, Prigorja, pa su se uvrijeđeni kajkavci raspisali na lokalnim portalima i društvenim mrežama, žaleći se na neravnopravnost. Zatražili su i ispriku javne TV hiže (kuće) kojoj plaćaju pretplatu. “A zakaj ne titluju Dalmoše?”, pitao je jedan. “Kaj smo mi Međimurci Mađari?”, napisao je drugi. “Titlujte onda i ‘Malo misto’!”, ogorčen je treći. Uglavnom, nastala je mala jezična buna u dijelu zemlje koju neki nazivaju i kajkavskom Hrvatskom. Ako je riječ o novom trendu, očekuje se da na HTV-u ubuduće titluju i Milana Bandića (raditi, a ne delati!), Miru Bulja (donijeti, a ne doniti!), Stevu Culeja (tanjur, a ne tanjir!) i ostale nerazumljive političare.

Inače, slična frka pokrenuta je prije nekoliko godina, ali na jugu, kad su čakavci tražili da se animirani filmovi sinkroniziraju standardnim književnim jezikom, a ne kajkavskim narječjem.

Zasmetali su im u Štrumfovima tipični kajkavizmi poput kužim, fakat, roćkas i kompić. Splitski putopisac Robert Pauletić tada je čak pokrenuo akciju protiv “nasilne kajkavizacije stranih crtića”.

Kad je kasnije izabran za zamjenika ministra turizma, Hrvatska kajkavska stranka odmah je od njega zatražila javnu ispriku zbog vrijeđanja kajkavaca. Možda je, fakat, i to jedan od razloga za ovakvo stanje nacije, to da nitko nikoga ne razme! Čakavci ne razumiju kajkavce, desni lijeve, ateisti vjernike, konzervativni strejteri gejeve, referendumaši manjince, poslodavci Vladu, Andrej Plenković Kolindu Grabar-Kitarović... I to je Hrvatska, tako mala, a tako puna nerazumijevanja.

Eto, umjesto da se pospu pepelom i priznaju da su zeznuli, foteljaškim garniturama koje su se četvrt stoljeća izmjenjivale na vlasti sad nije jasno zašto je, pobogu, sve manje rođene djece i zašto ljudi bježe, i to ne od čangrizavih, teških roditelja, nego od majčice države u kojoj više ne vide ništa za sebe, pa neopterećeni domoljubljem ne žale previše za onim što ostavljaju. Možda će se jednog dana i vratiti, budu li imali kamo.

Postoji jedna, neka se ne uvrijede čakavci, prigodna kajkavska narodna popevka, koju je sjajno pjevala etnodiva Teta Liza. Ide ovako: “Deca, moja deca, nikaj nate mela,/mati vam je kriva, se vam je zapila.//Prodala je grunta, ve jo sosed punta,/prodala je kravu, seno i otavu.//Prodala gorice zbog vinske kaplice,/prodala je šumu, gret se hodi kumu.//Deca, moja deca, nikaj nate mela,/mati vam je kriva, se vam je zapila!”//