Obilaznica je dugo bila na dnu liste prioriteta, a puca po šavovima

Hrvatska je u gradnju autocesta utukla na desetke milijardi kuna. Gotovo sumanuto dizali su se krediti i gradilo se i ono što je bilo potrebno i ono što nije. Rezultat toga je pet milijardi eura dugova državnih cestarskih tvrtki koji su postali preveliko opterećenje pa se krenulo prvo u davanje autocesta u koncesiju, a potom u aktualni program poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora.

Hrvatski san bila je autocesta Zagreb – Split i taj san ostvarili smo prije 13 godina. Iako promet na Dalmatini zimi nije na zavidnoj razini, ljeti ta autocesta u punom smislu opravdava novac uložen u nju. Bilo je i strateški važno povezati autocestom dva najveća hrvatska grada. No nakon Dalmatine političari su na našu žalost nastavljali sanjati još neke autoceste i brze ceste, i to uz znatno veću cijenu gradnje.

Gradila se tako, primjerice, brza cesta od luke Gaženica do Dalmatine, krenulo se u gradnju autoceste od Zagreba do Siska. U njih su uložene milijarde kuna isključivo zbog uskih interesa političara koji su time kupovali glasove u svojim biračkim bazama. A neki su se i materijalno okoristili od toga, što je rezultiralo i sudskim procesima. Racionalne osnove za te investicije nije bilo. Barem u to vrijeme.

I dok su se milijarde ulagale u takve projekte, neki važniji i zbilja korisni projekti za građane ove zemlje bili su zaboravljeni i na dnu liste prioriteta. Jedan od njih je svakako proširenje zagrebačke obilaznice koja sad puca po šavovima od silne količine vozila koja svaki dan njome prolaze.

Obilaznica je postala dio cestovne mreže Zagreba, na nju se slijevaju vozila s drugih autocesta i često je zagušena prometom, pogotovo u špicama prije i poslije početka radnog dana. Tih 26 kilometara autoceste stoga odavno vapi za proširenjem. Treći trak stoga će donijeti golemo olakšanje brojnim Zagrepčanima koji koriste obilaznicu svakodnevno putujući na posao i s posla. Šira obilaznica ostvarit će njihove snove da im to putovanje bude što brže i da ne zaglave u prometnim čepovima.